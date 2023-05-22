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Африка (196) Кулеба Дмитро (3205)

Кулеба вирушив у "Африканське турне", під час якого просуватиме "формулу миру" Зеленського, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

кулеба

Африканське турне міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби розпочалося з Марокко. Ключовими задачами поїздки називають просування "формули миру" президента України Володимира Зеленського та підтримка програми "Grain from Ukraine".

Про це МЗС повідомило на своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ. 

"Це перший двосторонній візит очільника МЗС із часу встановлення дипломатичних відносин між країнами", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що турне має три ключові завдання. Перше, залучити якомога більше африканських країн до реалізації Формули миру президента Зеленського. Друге, заручитися підтримкою безперебійного експорту українських зернових у рамках Чорноморської зернової ініціативи та програми президента "Зерно з України". Третя, створити нові можливості для українського бізнесу.

"За лідерства президента Зеленського курс на відкриття нових горизонтів став основоположним для нашої дипломатії. Глава держави особисто працює по максимуму з країнами Африки, Азії, Латинської Америки", - сказав Дмитро Кулеба, якого цитує пресслужба.

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Топ коментарі
+6
а щоб його там зіжерли без гарніра
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22.05.2023 19:42
+6
Де ви там дипломатів бачите?
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22.05.2023 20:11
+5
Їм що мало вже тих ''ходаків'' які пруться в Україну з своїм "миротворчєством"?
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22.05.2023 19:39
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В країнах Африки є купа радянської зброї, в тому числі і української яку поставляв совок цим банановим республікам, нехай повернуть нам, про це треба говорити, а не про мир
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22.05.2023 19:38 Відповісти
Та ні. У них там кожен тиждень перевороти. Самім потрібно.
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22.05.2023 19:43 Відповісти
Їм що мало вже тих ''ходаків'' які пруться в Україну з своїм "миротворчєством"?
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22.05.2023 19:39 Відповісти
а щоб його там зіжерли без гарніра
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22.05.2023 19:42 Відповісти
Половина, если не больше, африканских голосов в ООН уже куплены рэфией за оружие. Им Калашникова важнее чем мир и зерно
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22.05.2023 19:51 Відповісти
зерно они и так получат от "умного нарида"
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22.05.2023 20:06 Відповісти
Мабуть і до люськи заїде. Її у Ізраєлю на пляжі помітили - і це коли йде війна і війскозабов'язаним заборонено ви'їзд з країни - https://t.me/harley_with_love/542
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22.05.2023 19:56 Відповісти
Тільки зараз вирушив? коняка лавруша це зробила ще в червні минулого року.. Агов, дипломати, шевеліться. а то хочете, щоб за вас всю роботу робив Блінкен, Байден, Джонсон (а зараз Сунак) та інші західні дипломати/чиновники.
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22.05.2023 20:00 Відповісти
Де ви там дипломатів бачите?
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22.05.2023 20:11 Відповісти
Просто цікаво. "Формулу ВАЗеленського", не України, нЄ?
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22.05.2023 20:10 Відповісти
І три ключові завдання
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22.05.2023 21:01 Відповісти
Цю формулу написали не патріоти Украіни, а якесь коліно Ізраїля.
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22.05.2023 21:30 Відповісти
выришив проверить не исхудали ли негры...может еще на шару им дать зерна, олии, курятины...............а на свой народ "забили" ...нет слов
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22.05.2023 20:11 Відповісти
Що просуватиме, куди просуватиме, чим просуватиме, які нові горизонти, яку формулу, які ключові завдання, три ?

Ну, хоч поржем !
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22.05.2023 20:56 Відповісти
МИД Украины - выдало въездную визу гражданину России Марку Захаровичу Фейгину. Человеку со специфическим бэкграундом. Напомню, что в начале 90-х годов этот человек являлся наемником, и служил снайпером в Боснии под командованием военного преступника Ратко Младича, позже осужденного Гаагским трибуналом на пожизненный срок. До своего появления в Киеве Фейгин находился во Франции, но что-то пошло не так, и Марк Захарович срочно покинул эту страну и устремился в Украину. Дело в том, что Фейгину стали задавать неприятные вопросы о его боевом европейском прошлом, о котором он скромно умолчал, заполняя документы на получение французского ВНЖ. Возможно, он поскромничал и не рассказал о себе некоторые подробности, когда въезжал на территорию Украины? Кто знает? ТРИ ВОПРОСА ГЛАВЕ МИД УКРАИНЫ Д. КУЛЕБЕ
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22.05.2023 20:58 Відповісти
Ця формула України а не зєлєпукіні, воно до такого ніколи б не додумалося!!!! Ми пам'ятаємо його формулу миру...,...шашлики на травневі свята!!!!!!!!
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22.05.2023 21:29 Відповісти
В цій формулі таке марення, яке ніякого відношення до цій країни не має. Писало якесь коліно Ізраїля.
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22.05.2023 21:36 Відповісти
було б непогано б щоб на років 5-10 поїхали налагоджувати звязки, і взяли с собою разом всю ОПу Президента
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22.05.2023 21:30 Відповісти
Кулебка, ти куди, у тебе же шкандаль) Казахстан не хоче Гайдая з вулиці хоче професійного дипломата.
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22.05.2023 21:59 Відповісти
 
 