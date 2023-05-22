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Новини За кордоном
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"Ще один вияв зневаги Кремля до міжнародного права", - Боррель про погрози Росії на адресу МКС

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

боррель,жозеп

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель назвав порушення російською владою кримінальних справ проти прокурора і трьох суддів Міжнародного кримінального суду (МКС) політично вмотивованим, безпідставним, необґрунтованим і неприйнятним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

"Європейський союз висловлює жаль з приводу порушення російською владою кримінальних справ проти прокурора і трьох суддів Міжнародного кримінального суду (МКС). Будь-які дії Росії проти мандата МКС і спроби залякати осіб, причетних до розслідування МКС міжнародних злочинів, скоєних в Україні, є політично вмотивованими, безпідставними, необґрунтованими і неприйнятними. Вони є ще одним виявом зневаги Кремля до міжнародних правил і міжнародного права", - заявив Боррель.

Від імені ЄС він підтвердив повну підтримку МКС як незалежної та неупередженої судової установи, якій "понад 120 держав з усіх регіонів світу доручили забезпечити притягнення до відповідальності за найтяжчі злочини". "Ми твердо підтримуємо Суд і, як і раніше, готові захищати його персонал від будь-якого втручання ззовні, спрямованого на перешкоджання відправленню правосуддя і підрив міжнародної системи кримінального правосуддя. Ми закликаємо всі держави захищати принципи і цінності, закріплені в Римському статуті, і об'єднатися проти безкарності", - наголосив Боррель. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для встановлення миру в Україні не можна прирівнювати жертву і агресора, - Боррель

Нагадаємо, слідчий комітет РФ заочно висунув звинувачення та оголосив у розшук прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана та суддю МКС Сальваторе Розаріо Айталу. Раніше вони видали ордер на арешт російського диктатора Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.
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Топ коментарі
+4
Там никак не поймут, что имеют дело с дикарями, не признающими никаких мировых норм и законов.
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22.05.2023 21:18
+2
скрепцы ломают вход в бомбоубежище и клянут губернатора Белгорода нехорошими словами.... ))
https://twitter.com/i/status/1660668338823938048
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22.05.2023 21:16
+2
«Я з жахом думаю, кого понароджує це п'яне криваве бидло, яке захопило владу в Росії і що буде з моєю країною через два-три покоління. Втім, що тут думати. Все більш-менш ясно» ©. Іван Бунін.
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22.05.2023 21:21
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шо опять...
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22.05.2023 21:09 Відповісти
скрепцы ломают вход в бомбоубежище и клянут губернатора Белгорода нехорошими словами.... ))
https://twitter.com/i/status/1660668338823938048
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22.05.2023 21:16 Відповісти
Гарне сховище - хрін зламаєш!!!
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22.05.2023 21:49 Відповісти
Там никак не поймут, что имеют дело с дикарями, не признающими никаких мировых норм и законов.
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22.05.2023 21:18 Відповісти
Та вже знають!
Але природня толерастичність не дає їм змоги сказати про це прямо в харю касапам.
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22.05.2023 21:25 Відповісти
Боррель це зрозумів ще в лютому 2021-го, коли скатався в мацкву, а там йому по суті харкнули прямо в пику.

"Попытку восстановить нормальные отношения между ЕС и Российской Федерацией можно считать провалом, у которого будут долгосрочные последствия. Ведь только так и можно оценить итоги встречи между верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Их совместная пресс-конференция превратилась в наглядный пример самонадеянности и поражения. Боррель временами выглядел плохо подготовленным школьником, которого поставили в угол. Сергей Лавров известен своей неуступчивостью по отношению к партнерам по переговорам, но на этот раз он лишил Борреля даже политического достоинства.

ЕС "ненадежен"; страны ЕС, такие как Германия и Франция, ведут себя "высокомерно" по отношению к России и отказываются предоставить важную информацию, необходимую для прояснения случившегося с Навальным; решения испанских судов в отношении каталонских сепаратистов политически мотивированы. Это всего лишь часть того потока обвинений и лжи, который Лавров обрушил на Борреля. В ответ на это Боррель ничего не ответил. Он пытался оставаться дружелюбным, в то время как эскапады Лаврова, возможно, удалось бы остановить лишь хорошо контролируемой вспышкой гнева."

https://www.dw.com/ru/kommentarij-moskva-demonstrativno-ottolknula-ruku-borrelja/a-56480978
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22.05.2023 23:33 Відповісти
«Я з жахом думаю, кого понароджує це п'яне криваве бидло, яке захопило владу в Росії і що буде з моєю країною через два-три покоління. Втім, що тут думати. Все більш-менш ясно» ©. Іван Бунін.
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22.05.2023 21:21 Відповісти
То ви й далі будете рахувати "зневаги кремля" чи може пора щось робити? (занепокоєння, засудження не пропонувати.)
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22.05.2023 21:47 Відповісти
K0ꑭEGAR

@_rage4oK

История русни за последние 25 лет её существования на этой планете

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22.05.2023 22:52 Відповісти
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23.05.2023 01:28 Відповісти
 
 