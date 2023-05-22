"Ще один вияв зневаги Кремля до міжнародного права", - Боррель про погрози Росії на адресу МКС
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель назвав порушення російською владою кримінальних справ проти прокурора і трьох суддів Міжнародного кримінального суду (МКС) політично вмотивованим, безпідставним, необґрунтованим і неприйнятним.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Європейський союз висловлює жаль з приводу порушення російською владою кримінальних справ проти прокурора і трьох суддів Міжнародного кримінального суду (МКС). Будь-які дії Росії проти мандата МКС і спроби залякати осіб, причетних до розслідування МКС міжнародних злочинів, скоєних в Україні, є політично вмотивованими, безпідставними, необґрунтованими і неприйнятними. Вони є ще одним виявом зневаги Кремля до міжнародних правил і міжнародного права", - заявив Боррель.
Від імені ЄС він підтвердив повну підтримку МКС як незалежної та неупередженої судової установи, якій "понад 120 держав з усіх регіонів світу доручили забезпечити притягнення до відповідальності за найтяжчі злочини". "Ми твердо підтримуємо Суд і, як і раніше, готові захищати його персонал від будь-якого втручання ззовні, спрямованого на перешкоджання відправленню правосуддя і підрив міжнародної системи кримінального правосуддя. Ми закликаємо всі держави захищати принципи і цінності, закріплені в Римському статуті, і об'єднатися проти безкарності", - наголосив Боррель.
Нагадаємо, слідчий комітет РФ заочно висунув звинувачення та оголосив у розшук прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана та суддю МКС Сальваторе Розаріо Айталу. Раніше вони видали ордер на арешт російського диктатора Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.
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Але природня толерастичність не дає їм змоги сказати про це прямо в харю касапам.
"Попытку восстановить нормальные отношения между ЕС и Российской Федерацией можно считать провалом, у которого будут долгосрочные последствия. Ведь только так и можно оценить итоги встречи между верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Их совместная пресс-конференция превратилась в наглядный пример самонадеянности и поражения. Боррель временами выглядел плохо подготовленным школьником, которого поставили в угол. Сергей Лавров известен своей неуступчивостью по отношению к партнерам по переговорам, но на этот раз он лишил Борреля даже политического достоинства.
ЕС "ненадежен"; страны ЕС, такие как Германия и Франция, ведут себя "высокомерно" по отношению к России и отказываются предоставить важную информацию, необходимую для прояснения случившегося с Навальным; решения испанских судов в отношении каталонских сепаратистов политически мотивированы. Это всего лишь часть того потока обвинений и лжи, который Лавров обрушил на Борреля. В ответ на это Боррель ничего не ответил. Он пытался оставаться дружелюбным, в то время как эскапады Лаврова, возможно, удалось бы остановить лишь хорошо контролируемой вспышкой гнева."
https://www.dw.com/ru/kommentarij-moskva-demonstrativno-ottolknula-ruku-borrelja/a-56480978
@_rage4oK
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