ПВК "Вагнер" намагалася доправити зброю для війни в Україні через Малі, але невдало, - Держдеп США

Державний департамент США офіційно підтвердив, що ПВК "Вагнер" намагався доправити зброю для війни в Україні через Малі, але терористам це не вдалося.

Про це повідомив речник Держдепу Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми вважаємо, що "Вагнер" намагається приховати свої зусилля з придбання військового обладнання з метою використання його в Україні, в тому числі через треті країни, де вони мають бази",- зауважив він.

Міллер підтвердив, що Держдеп має інформацію про спроби ПВК "Вагнер" переправити військові вантажі через Малі, щоби допомогти силам РФ у війні проти України. Причому, для цього використовуються фальшиві документи для проведення транзакцій.

"Існують ознаки того, що "Вагнер" намагався придбати військові системи у іноземних постачальників та відправити цю зброю через Малі, використавши країну, як третю сторону. Ми поки не бачили жодних ознак того, що ці поставки були завершені або виконані, однак ми уважно стежимо за ситуацією",- зазначив представник Держдепу.

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Раніше CNN повідомляли, що ПВК "Вагнер" намагається використати Малі, щоб приховати постачання зброї для війни проти України.