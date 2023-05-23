Влада оголосила про евакуацію з прикордоння Сумщини через посилення російських обстрілів
Через посилення обстрілів з боку РФ влада Сумської області оголосила про евакуацію людей з прикордонних громад Охтирського району.
Про це повідомили у Сумській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог значно підвищив вогневий вплив на територію окремих прикордонних громад Охтирського району. З метою недопущення загибелі людей в цих громадах здійснюються заходи щодо убезпечення жителів, в тому числі перевезення бажаючих в безпечні місця. Засобами транспорту ці громади забезпечені", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+2 terrikon
показати весь коментар23.05.2023 08:51
+1 jklpqrs
показати весь коментар23.05.2023 07:46
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Звідти давно треба було вивести людей. Там йдуть постійні обстріли далі рік часу.
І захід в БНР там взагалі ні до чого. Навіть навпаки дії на території рф та війна на території рф викликають зупинки обстрілів так як мертві русняві артилеристи робити обстріли не можуть.
Якби ми з самого початку воювали на території рф, випалювали всю територію, вирізали всіх та уганяли бидло як скот в полон, на обмін та на м'ясо донарами (все так як роблять росіяни), то ніяких би обстрілів нашої України в тих місцях би не було, бо не було б кому обстрілювати.
Лише мертвий росіянин не може робити зло як обстріли, катування, гвалтування дітей та інше.
Такі недо "евакуації" відбувають час від часу.
"это станет видно даже тем, кто верит в такие совпадения" - стане видно що?) Ти як 🤡 з цим своїм нагнітанням.
https://www.facebook.com/watch/?v=2819617228331766
https://delo.ua/society/meskanciv-sumskoyi-oblasti-zaklikayut-evakuyuvatis-401410/
Ось навіть квітень 2023:
https://24tv.ua/evakuatsiya-naselennya-ukrayintsiv-vivozyat-naselenih-punktiv_n2301817
Це я навіть не тратив час шукати, а перше що мені видав гугл.
Тому нафіг ти пропагуєш наратив рашкостану та далекі від реальності речі.
Скот можна переробляти на м'ясокомбінаті із використання куди меншої кількості спеціалістів.
"будет иметь для Украины проблемы" - як казали німецькі політики "Україна вправі наносити удари по рф для порушення логістики, знищення складів, баз і так далі". Вже не кажучи за те що Україна немає ніякого відношення до БНР і в рф воюють місцеві росіяни. Стрілочка ПОВЕРТАЄТЬСЯ.
Ну і Байден чітко сказав що ризик будуть виключно для рф, а не колективного заходу. За все хрюкання росіян про ядерні удари по США, ЄС і НАТО прийдеться відповісти всім росіянам. Колективний захід не глухий. Всі рашисти будуть забиті на м'ясо.
А вивільнені землі видавати гігантськими площами в нагороду військовим. За умови що такі військові будуть на повному державному забезпеченні, тобто працювати їм не треба бо ветерани, а тому проблема відсутності робити не буде для них проблемою. Нехай фермерами стають, чи як хочуть розважаються... І за умови що у таких ветеранів буде право на зброю, на всі види зброї починаючи від стрілкотні, далі бронетехніка та закінчуючи артилерією, лиш засоби ППО їм не давати (бо інакше ніяких систем антимикол не хватить ).
Такий підхід рішить зразу безліч викликів.