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Новини Агресія Росії проти України
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Влада оголосила про евакуацію з прикордоння Сумщини через посилення російських обстрілів

діти,евакуація

Через посилення обстрілів з боку РФ влада Сумської області оголосила про евакуацію людей з прикордонних громад Охтирського району.

Про це повідомили у Сумській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог значно підвищив вогневий вплив на територію окремих прикордонних громад Охтирського району. З метою недопущення загибелі людей в цих громадах здійснюються заходи щодо убезпечення жителів, в тому числі перевезення бажаючих в безпечні місця. Засобами транспорту ці громади забезпечені", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти вночі та вранці двічі обстріляли Сумщину, пошкоджено будинки та лінію електропередач, - ОВА

Автор: 

обстріл (28414) Сумська область (3663) евакуація (2311)


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Топ коментарі
+2
Ох и воняет от тебя рашистским козлом! Иди отстреливайся, СВО уже на территории рашастана. Родину надо защищать, пора уже
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23.05.2023 08:51
+1
Это не тудой ли заходили вчера в белгородскую область? сдается, эйфория от рейда заканчивается и начинаются мероприятия по отводу сил назад, предварительно выведя население из приграничной зоны. очень неинтересная история из всего этого получится.
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23.05.2023 07:46
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Это не тудой ли заходили вчера в белгородскую область? сдается, эйфория от рейда заканчивается и начинаются мероприятия по отводу сил назад, предварительно выведя население из приграничной зоны. очень неинтересная история из всего этого получится.
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23.05.2023 07:46 Відповісти
Ох и воняет от тебя рашистским козлом! Иди отстреливайся, СВО уже на территории рашастана. Родину надо защищать, пора уже
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23.05.2023 08:51 Відповісти
быть идиотом - это не значит заботиться о Родине, это другое. Эта СВО на расии сегодня закончится, а вот последствия будем разгребать еще долго.
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23.05.2023 08:56 Відповісти
Пфф. "эйфория" - ?

Звідти давно треба було вивести людей. Там йдуть постійні обстріли далі рік часу.

І захід в БНР там взагалі ні до чого. Навіть навпаки дії на території рф та війна на території рф викликають зупинки обстрілів так як мертві русняві артилеристи робити обстріли не можуть.

Якби ми з самого початку воювали на території рф, випалювали всю територію, вирізали всіх та уганяли бидло як скот в полон, на обмін та на м'ясо донарами (все так як роблять росіяни), то ніяких би обстрілів нашої України в тих місцях би не було, бо не було б кому обстрілювати.
Лише мертвий росіянин не може робити зло як обстріли, катування, гвалтування дітей та інше.
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23.05.2023 09:59 Відповісти
год назад это не надо было делать? Надо было. Но почему это делается через несколько часов после захода через эти районы в расию рдк? Это не случайность, день-два это станет видно даже тем, кто верит в такие совпадения.
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23.05.2023 10:18 Відповісти
Русня які збіги? Це просто фонова новина.

Такі недо "евакуації" відбувають час від часу.

"это станет видно даже тем, кто верит в такие совпадения" - стане видно що?) Ти як 🤡 з цим своїм нагнітанням.
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23.05.2023 10:31 Відповісти
Фоновая новость? Таких новостей не было даже тогда, когда кацапы перерезали трассу Житомир-Киев. И вдруг сейчас такая новость - это просто фон? Это одна из самых важных новостей последних дней. Даже более важная, чем тот летающий флаг гад москвой.
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23.05.2023 10:41 Відповісти
Пфф. Дивись заголовок та дати (регулярно починаючи з весни прошлого року):

https://www.facebook.com/watch/?v=2819617228331766

https://delo.ua/society/meskanciv-sumskoyi-oblasti-zaklikayut-evakuyuvatis-401410/

Ось навіть квітень 2023:

https://24tv.ua/evakuatsiya-naselennya-ukrayintsiv-vivozyat-naselenih-punktiv_n2301817

Це я навіть не тратив час шукати, а перше що мені видав гугл.

Тому нафіг ти пропагуєш наратив рашкостану та далекі від реальності речі.
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23.05.2023 14:49 Відповісти
Я повторюсь чим більшій кількості росіян відрізати голови за "лєнточкою" тим менше буде обстрілів. Тому що мертвий артилерист з розкиданим мозком та випущеними кишками робити обстріли НЕ МОЖЕ.
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23.05.2023 10:33 Відповісти
Ты батальоном решил расию захватить? В военном смысле - это полная чушь. Но в политическом это будет иметь для Украины проблемы. Голов в расии много, на всех этого батальона не хватит
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23.05.2023 10:39 Відповісти
"Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы! И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!" М.Е.Салтыков-Щедрин

Скот можна переробляти на м'ясокомбінаті із використання куди меншої кількості спеціалістів.

"будет иметь для Украины проблемы" - як казали німецькі політики "Україна вправі наносити удари по рф для порушення логістики, знищення складів, баз і так далі". Вже не кажучи за те що Україна немає ніякого відношення до БНР і в рф воюють місцеві росіяни. Стрілочка ПОВЕРТАЄТЬСЯ.

Ну і Байден чітко сказав що ризик будуть виключно для рф, а не колективного заходу. За все хрюкання росіян про ядерні удари по США, ЄС і НАТО прийдеться відповісти всім росіянам. Колективний захід не глухий. Всі рашисти будуть забиті на м'ясо.
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23.05.2023 14:58 Відповісти
Людей таких регіонів треба ціленаправлено виселяти в мегаполіси. Урбанізуючи в такий спосіб Україну.

А вивільнені землі видавати гігантськими площами в нагороду військовим. За умови що такі військові будуть на повному державному забезпеченні, тобто працювати їм не треба бо ветерани, а тому проблема відсутності робити не буде для них проблемою. Нехай фермерами стають, чи як хочуть розважаються... І за умови що у таких ветеранів буде право на зброю, на всі види зброї починаючи від стрілкотні, далі бронетехніка та закінчуючи артилерією, лиш засоби ППО їм не давати (бо інакше ніяких систем антимикол не хватить ).

Такий підхід рішить зразу безліч викликів.
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23.05.2023 10:10 Відповісти
 
 