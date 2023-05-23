Влада оголосила про евакуацію з прикордоння Сумщини через посилення російських обстрілів

Через посилення обстрілів з боку РФ влада Сумської області оголосила про евакуацію людей з прикордонних громад Охтирського району.

Про це повідомили у Сумській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог значно підвищив вогневий вплив на територію окремих прикордонних громад Охтирського району. З метою недопущення загибелі людей в цих громадах здійснюються заходи щодо убезпечення жителів, в тому числі перевезення бажаючих в безпечні місця. Засобами транспорту ці громади забезпечені", - йдеться в повідомленні.

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