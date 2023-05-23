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Новини Війна
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Минулої доби ворог завдав 20 ракетних ударів по території України, - Генштаб

ракети

Російська Федерація продовжує вести загарбницьку війну, не припиняє завдавати ударів, здійснювати обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Цієї ночі ворог задіяв для ударів до 4 "Шахедів", всі збито. Інформація уточнюється. По містах Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей застосував крилаті ракети повітряного базування, балістичні ракети "Іскандер-М" та зенітні керовані ракети з С-300. Крім того, завдав 48 авіаційних ударів, застосувавши іранські ударні БпЛА "Shahed".

Також, здійснив близько 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є поранені серед мирного населення, пошкоджено житлові багатоквартирні будинки, приватні будинки, дитячий садочок та інша цивільна інфраструктура", - йдеться в повідомленні. 

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Автор: 

Генштаб ЗС (6558) обстріл (28414)


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яка нафуй федерація .. касабія парашаландія.. що? мало слів? ще брацкім народом назвіть
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23.05.2023 06:47 Відповісти
Редакторам Цензора муляє на звивину слава абдристовича ...
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23.05.2023 07:44 Відповісти
Кремлівський кащей ніяк не заспокоїться.
Розвал совка нічому їх не навчив,знову наступає на ті ж граблі...
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23.05.2023 07:12 Відповісти
 
 