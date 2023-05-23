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У Латвії планують виключити резиденцію посла РФ у Юрмалі зі списку об’єктів під охороною

латвія,резиденція

Уряд Латвії планує внести поправки до розпорядження "Про об’єкти, що охороняються Державною поліцією", що передбачають виключення будівлі резиденції посла РФ у Юрмалі зі списку об’єктів під охороною.

Про це пише видання  Delfi, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Внести поправки планується на засіданні Кабміну у вівторок, 23 травня.

Відповідно до чинних правил Кабінету міністрів Латвії, Держполіція зобов'язана охороняти іноземні дипломатичні та консульські представництва в республіці.

Нагадаємо, експертна мовна комісія Латвії рекомендувала вживати у латиській мові на позначення російського Калінінграда його історичну балтійську Караляучі або германську назву Кенігсберг.

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Автор: 

Латвія (1347) охорона (340) посольство рф (330)


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Надо перевезти этого посла в Анадырь. Там тоже взморье есть.
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23.05.2023 07:16 Відповісти
першим кроком знімуть охорону, другим - добрі люди спалять цю халупу, разом із послом кгб.
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23.05.2023 09:12 Відповісти
 
 