У Латвії планують виключити резиденцію посла РФ у Юрмалі зі списку об’єктів під охороною
Уряд Латвії планує внести поправки до розпорядження "Про об’єкти, що охороняються Державною поліцією", що передбачають виключення будівлі резиденції посла РФ у Юрмалі зі списку об’єктів під охороною.
Про це пише видання Delfi, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Внести поправки планується на засіданні Кабміну у вівторок, 23 травня.
Відповідно до чинних правил Кабінету міністрів Латвії, Держполіція зобов'язана охороняти іноземні дипломатичні та консульські представництва в республіці.
Нагадаємо, експертна мовна комісія Латвії рекомендувала вживати у латиській мові на позначення російського Калінінграда його історичну балтійську Караляучі або германську назву Кенігсберг.
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показати весь коментар23.05.2023 07:16 Відповісти Мені подобається 5
cimbitep
показати весь коментар23.05.2023 09:12 Відповісти Мені подобається 1
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