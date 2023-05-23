Понад 78 тисяч проваджень щодо злочинів РФ відкрила поліція з початку повномасштабного вторгнення

Працівники Нацполіції з початку повномасштабної війни загалом відкрили 78 248 кримінальних проваджень щодо злочинів росіян та їхніх пособників в Україні.

Про це повідомили у пресслужбі МВС, інформує Цензор.НЕТ.

"З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну слідчі Національної поліції розпочали 78 248 кримінальних проваджень за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями збройних сил російської федерації та їхніми пособниками", – уточнили у МВС.

З цієї кількості справ 65 919 були відкриті за ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни); 9 192 – за ст. 110 ККУ (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); 2 880 – за ст. 111-1 ККУ (Колабораційна діяльність); 154 – за ст. 111 ККУ (Держзрада) та ін.

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