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У небі над Миколаївщиною збили 2 "Shahed-136/131", ворог вкотре обстріляв Очаківську громаду - ОВА

очаків

Вночі, 23 травня, на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено два ворожі ударні БПЛА "Shahed-136/131".

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора, 22 травня, о 16:00 противник здійснив артилерійський обстріл по акваторії Очаківської громади. Без постраждалих та руйнувань", - йдеться в повідомленні. 

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Миколаївська область (2270) обстріл (28414) Кім Віталій (471)


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