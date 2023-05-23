У небі над Миколаївщиною збили 2 "Shahed-136/131", ворог вкотре обстріляв Очаківську громаду - ОВА
Вночі, 23 травня, на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено два ворожі ударні БПЛА "Shahed-136/131".
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора, 22 травня, о 16:00 противник здійснив артилерійський обстріл по акваторії Очаківської громади. Без постраждалих та руйнувань", - йдеться в повідомленні.
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