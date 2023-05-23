Минулої доби росіяни випустили майже 400 снарядів по території Херсонщини, одна людина загинула, - ОВА

За минулу добу противник здійснив 61 обстріл Херсонської області, випустив 373 снаряди з важкої артилерії, "Градів", танків, ПТРК, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 6 разів.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію і будівлі заводу в місті Херсоні та підприємства в Бериславському районі.

Через російську агресію одна людина загинула, ще троє дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

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