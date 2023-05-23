Пригожин хоче піти з Бахмуту, бо розуміє, що далі на них чекає кривавий розгром, - Череватий

Ватажок ПВК "Вагнер" Пригожин розуміє, що його бійці "закінчуються".

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що Пригожин неймовірно хоче звідти піти (з Бахмуту. - Ред.). Він хоче зберегти залишки свого особового складу і репутації. Адже він розуміє, що далі на них там чекає кривавий розгром. Пригожин – не військовий, він просто авантюристичний бізнесмен. Але він бачив, що генерал Сирський влаштував на Харківщині, коли регулярна армія просто тікала куди бачить. І він усвідомлює, що командувач може організувати далі для "вагнерівців". Пригожин чудово розуміє, що рано чи пізно (найімовірніше – рано) його просто розіб'ють вщент. Тому, на мою думку, цим страхом та розумінням своїх перспектив і продиктована його заява", - пояснив він.

За словами Череватого, Пригожин розуміє, що час уже тікає і залишки його головного капіталу – ПВК, завдяки якій він хотів здобути якусь політичну суб'єктність – вичерпуються.

"Усі його "фріковські" заяви протягом останніх місяців – це якраз результат його розуміння, що "Вагнер" закінчується", - підсумував речник.

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