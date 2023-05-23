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Новини Війна
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Пригожин хоче піти з Бахмуту, бо розуміє, що далі на них чекає кривавий розгром, - Череватий

пригожин

Ватажок ПВК "Вагнер" Пригожин розуміє, що його бійці "закінчуються".

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що Пригожин неймовірно хоче звідти піти (з Бахмуту. - Ред.). Він хоче зберегти залишки свого особового складу і репутації. Адже він розуміє, що далі на них там чекає кривавий розгром. Пригожин – не військовий, він просто авантюристичний бізнесмен. Але він бачив, що генерал Сирський влаштував на Харківщині, коли регулярна армія просто тікала куди бачить. І він усвідомлює, що командувач може організувати далі для "вагнерівців". Пригожин чудово розуміє, що рано чи пізно (найімовірніше – рано) його просто розіб'ють вщент. Тому, на мою думку, цим страхом та розумінням своїх перспектив і продиктована його заява", - пояснив він.

За словами Череватого, Пригожин розуміє, що час уже тікає і залишки його головного капіталу – ПВК, завдяки якій він хотів здобути якусь політичну суб'єктність – вичерпуються.

"Усі його "фріковські" заяви протягом останніх місяців – це якраз результат його розуміння, що "Вагнер" закінчується", - підсумував речник.

Читайте: Череватий про можливий відхід з Бахмуту: Рішення ухвалюватиме командування, можливі різні варіанти

Автор: 

Бахмут (1560) Череватий Сергій (166)


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Топ коментарі
+6
пане 5 копійок спамим рашиста !
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23.05.2023 09:32
+3
Тобі теж страшно?
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23.05.2023 09:28
+2
Пригожин вже давно хоче піти з Бахмуту, Але боїться, що його звинуватять в зраді. Йому не можна так взяти і піти. Пригожину потрібно получити якесь легке поранення, наприклад, можна подряпати палець і видати це за поранення. Тоді його будуть подавати як героя, який постраждав за діло Путина. Тому чекаємо поранення Пригожина без ризику для його життя.
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23.05.2023 09:44
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Тобі теж страшно?
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23.05.2023 09:28 Відповісти
пане 5 копійок спамим рашиста !
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23.05.2023 09:32 Відповісти
Спам чомусь не працює від слова вопше. Я вже давно не бачив заспамлених коментарів.
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23.05.2023 09:36 Відповісти
незабаром буде
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23.05.2023 09:28 Відповісти
Не, не Череватому, а Буданову. Они ж кенты по переписке)
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23.05.2023 09:33 Відповісти
И писяется и какается
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23.05.2023 09:38 Відповісти
А куди йому йти? Він не хоче йти..він хоче втікати.. Кадиркін замовчав..з МО оборони рашки конфлікт...вибитись в кремлівську"еліту" навряд чи, бо грохнуть з його рилом...хіба в "радную гавань" Африку,з купкою бійців які йому вірні...а потім до Африки перетягнути тих хто ще зостанеться в живих інабрати нове м'ясо.
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23.05.2023 09:27 Відповісти
Прігожин хоче відпочити на росіянах... в Краснодарі...
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23.05.2023 09:29 Відповісти
Пригожин вже давно хоче піти з Бахмуту, Але боїться, що його звинуватять в зраді. Йому не можна так взяти і піти. Пригожину потрібно получити якесь легке поранення, наприклад, можна подряпати палець і видати це за поранення. Тоді його будуть подавати як героя, який постраждав за діло Путина. Тому чекаємо поранення Пригожина без ризику для його життя.
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23.05.2023 09:44 Відповісти
Чекаємо з нетерпінням , коли цей мерзотник пригожин , здохне ,
як скажена собака
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23.05.2023 09:48 Відповісти
 
 