Росія, ймовірно, не може забезпечити безпеку своїх прикордонних районів, за останні три дні їх тричі атакували, - британська розвідка

Російські силовики з 19 по 22 травня 2023 року, ймовірно, зіткнулися з партизанами щонайменше в трьох місцях у Бєлгородській області Росії,

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міноборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.

"Ідентифікація партизанів залишається непідтвердженою, але російські антиурядові угруповання взяли на себе відповідальність.

Найсерйозніший інцидент стався поблизу міста Грайворон. Окрім перестрілок зі стрілецької зброї, в районі інцидентів спостерігалося збільшення кількості обстрілів з безпілотників або вогонь із закритих позицій", - йдеться у звіті.

Через це російська влада евакуювала мешканців кількох сіл та розгорнула додаткові сили безпеки в цьому районі.

"Росія стикається з дедалі серйознішою багатоплановою загрозою безпеці у своїх прикордонних регіонах: втрати бойових літаків, вибухи саморобних вибухових пристроїв на залізничних коліях, а тепер і прямі партизанські дії. Росія майже напевно використає ці інциденти для підтримки офіційного наративу про те, що вона є жертвою війни", - зазначили у британській розвідці.

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Нагадаємо, бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ. Вони знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.

Telegram-канали зазначали, що в області лунають вибухи. На нараді у губернатора голова прикордонного Грайворона доповів про "тревожные вести" із військової частини.

У мережі також з'явилося відео, на якому танк заїжджає на територію КПП "Грайворон" у Бєлгородській області РФ.

Згодом, Легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявили про звільнення Козинки на Бєлгородщині. А російська влада почала евакуацію сховища ядерних боєприпасів, яке розташоване у регіоні.

Зранку 23 травня губернатор Бєлгородської області Росії В’ячеслав Гладков заявив, що у Бєлгородській області продовжується "контртерористична операція"