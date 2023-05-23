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Росіянину Лосєву, якого раніше оштрафували за переказ сну про Зеленського, присудили вже четвертий штраф за "дискредитацію" армії РФ

іван,лосєв

Чоловіка оштрафували за антивоєнний підпис під фото в інстаграмі. Також суд конфіскував у нього "засіб скоєння злочину" - айфон.

Відповідний вирок виніс суд в місті Чита, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Настоящее время.

В суді зазначили, що Лосєв визнав свою провину та розкаявся. Йому призначили штраф у 150 тис. рублів (майже 70 тис. грн. - Ред.). Але врахували, що він перебував до винесення вироку під вартою, і зменшили покарання до 120 тис. рублів (понад 55 тис. грн. - Ред.).

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Лосєва вже вчетверте штрафують за "дискредитацію" армії Росії.

Перший штраф в сумі 30 тис. рублів (майже 14 тис. грн. - Ред.) він отримав в грудні 2022 року за те, що переповів в інстаграмі свій сон про Володимира Зеленського. Потім Лосєв розповів про перший штраф журналістам "Дождя" та "Бі-бі-сі" - і отримав за це два нових штрафи загальною сумою 70 тис. рублів (понад 32 тис. грн.).

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Також суд штрафував за "дискредитацію" армії РФ його мати Неллі Лосєву - за лайки під картинками в "Однокласниках".

Автор: 

репресії (1622) росія (65114) штраф (1862)


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"засіб скоєння злочину" - айфон , язик треба відрізати
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23.05.2023 09:49 Відповісти
*********.
За таку хєрню про переказ сну (військовому приснилось , що воно бухає з Петькой І), просто відрубали башню.
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23.05.2023 09:52 Відповісти
Він походу чи мазохіст, чи без клепки..знає ж чим закінчиться чергова історія..
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23.05.2023 09:53 Відповісти
Європейський суд після кончини ***** все верне і з %%
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23.05.2023 10:05 Відповісти
Сон ему в руку:

Вчера приснился сон прекрасный -
Москва сгорела вся дотла !
Пожар на площади на Красной,
И труп сгоревшего Ху?ла.
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23.05.2023 09:56 Відповісти
вочевидь кацап кайфує, бо за ті гроші, які пішли на штрафи, він вже давно міг виїхати з **********, під назвою паРаша, та жити більш-менш нормально.
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23.05.2023 10:04 Відповісти
Також суд конфіскував у нього "засіб скоєння злочину" - айфон. )))))))))))) Дмитру Айфоні подарували?))
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23.05.2023 10:19 Відповісти
вот тєрпіла! Вже давно міг в РДК вступити!
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23.05.2023 10:27 Відповісти
 
 