Росіянину Лосєву, якого раніше оштрафували за переказ сну про Зеленського, присудили вже четвертий штраф за "дискредитацію" армії РФ

Чоловіка оштрафували за антивоєнний підпис під фото в інстаграмі. Також суд конфіскував у нього "засіб скоєння злочину" - айфон.

Відповідний вирок виніс суд в місті Чита, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Настоящее время.

В суді зазначили, що Лосєв визнав свою провину та розкаявся. Йому призначили штраф у 150 тис. рублів (майже 70 тис. грн. - Ред.). Але врахували, що він перебував до винесення вироку під вартою, і зменшили покарання до 120 тис. рублів (понад 55 тис. грн. - Ред.).

Читайте: Прибиральника психоневрологічного інтернату в Підмосков’ї затримали за жовто-синю куртку, - росЗМІ

Лосєва вже вчетверте штрафують за "дискредитацію" армії Росії.

Перший штраф в сумі 30 тис. рублів (майже 14 тис. грн. - Ред.) він отримав в грудні 2022 року за те, що переповів в інстаграмі свій сон про Володимира Зеленського. Потім Лосєв розповів про перший штраф журналістам "Дождя" та "Бі-бі-сі" - і отримав за це два нових штрафи загальною сумою 70 тис. рублів (понад 32 тис. грн.).

Також читайте: Студента-історика заарештували в Москві за те, що читав у метро мемуари офіцера СС

Також суд штрафував за "дискредитацію" армії РФ його мати Неллі Лосєву - за лайки під картинками в "Однокласниках".