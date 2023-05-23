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НАБУ (3421) САП (411) Князєв Всеволод (76)

Слідчі НАБУ знайшли ще приблизно пів мільйона доларів, що фігурують у справі ексголови Верховного суду Князєва. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

князев,долари

НАБУ і САП під час обшуку вилучили велику суму готівки у майже пів мільйона доларів США, сховану учасниками злочину у справі за підозрою Голови Верховного Суду Всеволода Князєва. Наразі НАБУ і САП досліджують джерело походження і приналежність цих коштів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ

"Обшук було проведено 22 травня у межах досудового розслідування отримання 2,7 млн дол. США неправомірної вигоди Головою ВС і адвокатом. Гроші передавали Голові ВС в обмін на рішення на користь одного з українських бізнесменів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 16 травня НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання хабара керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали чинного голову Суду Князєва та вилучили $2,7 млн. Пізніше САП повідомила про підозру Князєву та його спільнику – адвокату.

Того ж дня пленум Верховного суду проголосував за висловлення недовіри голові Верховного Суду Всеволоду Князеву. Відтак він втратив статус голови ВС, але залишається суддею цієї інстанції.

18 травня Вища рада правосуддя задовольнила подання САП про арешт Князєва.

Керівник САП Олександр Клименко уточнював, що до передачі хабаря залучили адвокатське об'єднання, яке фактично використовувалося для прикриття "бек офісу", який дозволяв впливати на рішення Верховного Суду та іншого судів. Він не назвав адвокатське об'єднання. Інтереси компанії Ferrexpo Жеваго у Верховному Суді представляла юридична фірма "Ілляшов і партнери", однак там свою причетність до справи заперечили.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": САП оприлюднила матеріали справи голови Верховного Суду: Князєва здав НАБУ друг дитинства "агент Кирил", а Жеваго хизувався перед Коломойським - "Ну что, я тебя перекупил?"

Слідчі НАБУ знайшли ще приблизно пів мільйона доларів, що фігурують у справі ексголови Верховного суду Князєва 01
Слідчі НАБУ знайшли ще приблизно пів мільйона доларів, що фігурують у справі ексголови Верховного суду Князєва 02
Слідчі НАБУ знайшли ще приблизно пів мільйона доларів, що фігурують у справі ексголови Верховного суду Князєва 03
Слідчі НАБУ знайшли ще приблизно пів мільйона доларів, що фігурують у справі ексголови Верховного суду Князєва 04
Слідчі НАБУ знайшли ще приблизно пів мільйона доларів, що фігурують у справі ексголови Верховного суду Князєва 05

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+13
если хорошо поискать можно найти пол бюджета страны. вообше не понимаю бандитов которые грабят пенсионеров и других терпил - в любого судьи прокурора СБУ и мента миллионы кэша спрятаны в доме на работе в огороде в банках - некоторые даже заявление не напишут
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23.05.2023 10:00
+11
Там искать и искать, не переискать! По бабушкам/дедушкам, родителям, сестрам/братьям, любовникам/любовницам надо пройтись.
По дачам, гаражам, неучтённым квартирам....
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23.05.2023 10:01
+5
Шапіто зелене...
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23.05.2023 10:07
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Тю..пішли банківські арендовані сейфи шмонати..а хто санкцію надав?? А хіба так можна було?? То може всі обшмонати, що належать можновладцям?
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23.05.2023 09:59 Відповісти
Хто вам сказав, що не було санкції суду
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23.05.2023 10:14 Відповісти
Бо ніхто не сказав. Зазвичай пишуть, навіть у новинах.
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23.05.2023 10:24 Відповісти
а тобі ніхто й не повинен говорити, не до тебе прийшли.
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23.05.2023 16:19 Відповісти
Перднуло? Мололець. Твоє айкью 40.
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23.05.2023 16:39 Відповісти
лишньохромосомне тобі , там будеш визначати
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23.05.2023 17:46 Відповісти
То ти у дзеркало глянуло? Зайвохромосомне..бидло
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23.05.2023 17:51 Відповісти
а ти за спиною не стій, Зайвохромосомне..бидло
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23.05.2023 18:20 Відповісти
если хорошо поискать можно найти пол бюджета страны. вообше не понимаю бандитов которые грабят пенсионеров и других терпил - в любого судьи прокурора СБУ и мента миллионы кэша спрятаны в доме на работе в огороде в банках - некоторые даже заявление не напишут
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23.05.2023 10:00 Відповісти
Там искать и искать, не переискать! По бабушкам/дедушкам, родителям, сестрам/братьям, любовникам/любовницам надо пройтись.
По дачам, гаражам, неучтённым квартирам....
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23.05.2023 10:01 Відповісти
Шапіто зелене...
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23.05.2023 10:07 Відповісти
А чого обісрані труси ****** скабєєва не принесла у студію, щоб довести його мужність ?
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23.05.2023 10:28 Відповісти
В суддів просто бакси самий доступний матеріал, що завжди під рукою.Захитавсь столик --- підклали стосик, кастрюльку гарячу з мівіной поставить на дорогу поліровку --- пару стосиків. Навіть коли в нужнику криза з туалетним папером то може виручити валюта зарубіжна. Життя в юристів страх суворе.
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23.05.2023 10:25 Відповісти
У плавки тварюка заховав.
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23.05.2023 10:27 Відповісти
А Гетманцев ніяк не збагне, де ж взяти гроші на виплати військовим! Так це тільки у одного судді, а якщо ... Ну ви зрозуміли, то ще і підняти виплати можна.
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23.05.2023 10:32 Відповісти
чого я в себе вдома скільки не шукав-не найшов півлімона баксів??
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23.05.2023 11:12 Відповісти
Як можна зрозуміти з фоток, то банківська скринька . . . Значить десь договір оренди нарили.
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23.05.2023 11:27 Відповісти
Це - половина того мільйона, який зник після обшуку в Князєва. Де решта?
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23.05.2023 12:04 Відповісти
О, пойдёт на дроны?
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23.05.2023 12:25 Відповісти
 
 