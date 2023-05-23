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війна (56913) Бахмут (1493) Маляр Ганна (520)

Ворог дещо знизив активність на Бахмутському напрямку. Наші сили контролюють південно-західну околицю Бахмуту, у передмісті бої, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бахмут

Цієї доби активність наступальних дій ворога на Бахмутському напрямку дещо знизилась.

Про це повідомила у телеграм-каналі заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

Разом з тим, за її словами, кількість обстрілів стабільно висока.

"В місті Бахмут бої зменшились, ворог продовжує зачистку районів, взятих ним під контроль. Наші війська контролюють південно-західну околицю міста в районі "Літак". У передмісті тривають бої, ворог намагається зайняти вигідні позиці, але йому це не вдається. На певних ділянках ворог в обороні. Несе великі втрати", - зазначає Маляр..

"По флангах на півночі і півдні від Бахмута в нас є незначне просування", - додала вона.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+4
Свежий позитивчик от Гиркина:

""...Что будет означать сейчас взятие Артёмовска? То, что противник считает исчерпанным оборонительный потенциал этого района. Командование ВСУ не устраивает соотношение потерь наступающих и обороняющихся, и оно, вполне возможно, действительно уже выводит из города наиболее ценные части, ценные кадры, заменяя их мобиками и "теробороной". Задача которых суррогатов - дать уйти, привестись в порядок и встать на новые позиции новых оборонительных линий тем, кто дальше будет потрошить очередных "штурмующих".

Россия получит руины города и его окрестностей, море пиара и победоносных реляций. А потом...

А потом начнётся боевое применение ВСУшниками тех резервов, которые они накапливали всё то время, пока мы свои резервы, плохо подготовленные и управляемые, расходовали в "штурмах" на фронте от Угледара до Кременной.

Всё то время, пока ВС РФ воевали прошедшим летом, осенью и зимой чересполосицей ВС РФ, "барсов", "ахматов" и различных ЧВКашников, ВСУ учились полноценно воевать "большими батальонами", бригадами, а потом и корпусами, которые они сейчас создают в тылу и обкатывают за то время, которое им купила оборона Артёмовска.

ВС РФ свои самые острые "танковые клинья" оболомали в самом начале войны и в ходе "деэскалации", потом старательно добивали их в менее масштабных, но не менее шизоидных массовых мероприятиях. Уже летом на фронт массово потянулись с хранения старые Т-72, началась расконсервация антикварных Т-62, "лысые" ранние Т-72 и Т-80, приходящие в качестве пополнения в танковые части Республик стали обычным делом. Разумеется, боевые потери соответствовали уровню защищённости машин...

Впрочем, не в одних танках дело и не в них в первую очередь, не в железе. Терялся, стачивался тот личный состав с нашей стороны, который ещё мог стать мотострелковым "плечом" этих "танковых клиньев". Терялись на "штурмах" опытные разведчики, сапёры.

Вообще, слово "штурм" стало индульгенцией на любое ********. Отсутствие нормальной разведки, подготовки, обучения личного состава, на любые потери, в том числе потери техники. Продолжение "мясных штурмов" позиций противника на огромном фронте плохо обученными войсками в ситуации острого дефицита артиллериского БК ради взятия Артёмовска - это преступление, с последствиями которого мы скоро обязательно столкнёмся.

Столкнёмся, когда ВСУ введут в бой свои подготовленные части, способные работать на совершенно ином уровне скорости и качества принимаемых решений, нежели наши. Свежие резервы, способные быстро прорывать оборону и дальше двигаться в прорыв, обходя и охватывая наши части. Делая это быстро, поддерживая надёжную закрытую связь и адекватное управление в реальном времени.. "
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23.05.2023 10:49
+3
Правильные вещи он говорит, и очень хорошо, что Гиркин не командует рашистской армией. Он среди них не свой, и это для нас хорошо. Чем тупее их командование, тем лучше.
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23.05.2023 11:04
+2
пригожин дав три дні своїм зекам на пограбування міста. До повної евакуації 25. Будуть черепки унітазів пакувати у контейнери.
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23.05.2023 10:12
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не захоплені по карті Діпстейт дві дороги і три будинки
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23.05.2023 10:12 Відповісти
А також інформація, що орки так і не взяли АЗС на виїзді з міста. Адекватна інфа відсутня.
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23.05.2023 10:40 Відповісти
пригожин дав три дні своїм зекам на пограбування міста. До повної евакуації 25. Будуть черепки унітазів пакувати у контейнери.
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23.05.2023 10:12 Відповісти
Вони там і дуба вріжуть від такого чуда.
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23.05.2023 10:18 Відповісти
Все ж таки околица.
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23.05.2023 10:14 Відповісти
Це ще 3 дні тому було ясно, що околиця, просто ОП дупой почала крутити
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23.05.2023 10:33 Відповісти
якщо місто захопили рашисти,то для чого активність??
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23.05.2023 10:23 Відповісти
Щоб рашисти далі не пішли. Бо надалі у Бахмут( постапокаліптичну пустелю) перетвориться Константинівка, потім Слав'янськ і Краматорськ, далі Павлоград)
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23.05.2023 10:32 Відповісти
Хто вам сказав, що вони після Бахмуту збирались зупинитися?
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23.05.2023 10:34 Відповісти
мова іде не про "зупинку" і "хто сказав",а про "захоплення міста"-це є зовсім різні речі.Захоплення міста,є не що інше , як частина ворожого плану ,на дальніше просування і окупацію української території.
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23.05.2023 10:40 Відповісти
Свежий позитивчик от Гиркина:

""...Что будет означать сейчас взятие Артёмовска? То, что противник считает исчерпанным оборонительный потенциал этого района. Командование ВСУ не устраивает соотношение потерь наступающих и обороняющихся, и оно, вполне возможно, действительно уже выводит из города наиболее ценные части, ценные кадры, заменяя их мобиками и "теробороной". Задача которых суррогатов - дать уйти, привестись в порядок и встать на новые позиции новых оборонительных линий тем, кто дальше будет потрошить очередных "штурмующих".

Россия получит руины города и его окрестностей, море пиара и победоносных реляций. А потом...

А потом начнётся боевое применение ВСУшниками тех резервов, которые они накапливали всё то время, пока мы свои резервы, плохо подготовленные и управляемые, расходовали в "штурмах" на фронте от Угледара до Кременной.

Всё то время, пока ВС РФ воевали прошедшим летом, осенью и зимой чересполосицей ВС РФ, "барсов", "ахматов" и различных ЧВКашников, ВСУ учились полноценно воевать "большими батальонами", бригадами, а потом и корпусами, которые они сейчас создают в тылу и обкатывают за то время, которое им купила оборона Артёмовска.

ВС РФ свои самые острые "танковые клинья" оболомали в самом начале войны и в ходе "деэскалации", потом старательно добивали их в менее масштабных, но не менее шизоидных массовых мероприятиях. Уже летом на фронт массово потянулись с хранения старые Т-72, началась расконсервация антикварных Т-62, "лысые" ранние Т-72 и Т-80, приходящие в качестве пополнения в танковые части Республик стали обычным делом. Разумеется, боевые потери соответствовали уровню защищённости машин...

Впрочем, не в одних танках дело и не в них в первую очередь, не в железе. Терялся, стачивался тот личный состав с нашей стороны, который ещё мог стать мотострелковым "плечом" этих "танковых клиньев". Терялись на "штурмах" опытные разведчики, сапёры.

Вообще, слово "штурм" стало индульгенцией на любое ********. Отсутствие нормальной разведки, подготовки, обучения личного состава, на любые потери, в том числе потери техники. Продолжение "мясных штурмов" позиций противника на огромном фронте плохо обученными войсками в ситуации острого дефицита артиллериского БК ради взятия Артёмовска - это преступление, с последствиями которого мы скоро обязательно столкнёмся.

Столкнёмся, когда ВСУ введут в бой свои подготовленные части, способные работать на совершенно ином уровне скорости и качества принимаемых решений, нежели наши. Свежие резервы, способные быстро прорывать оборону и дальше двигаться в прорыв, обходя и охватывая наши части. Делая это быстро, поддерживая надёжную закрытую связь и адекватное управление в реальном времени.. "
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23.05.2023 10:49 Відповісти
Правильные вещи он говорит, и очень хорошо, что Гиркин не командует рашистской армией. Он среди них не свой, и это для нас хорошо. Чем тупее их командование, тем лучше.
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23.05.2023 11:04 Відповісти
 
 