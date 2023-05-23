На окупованій Луганщині росіяни облаштовують табори для військової підготовки на фермерських землях, - ОВА

Російські загарбники вже облаштували на окупованих територіях Луганської області табори для мобілізованих. Табори розташовують неподалік російського кордону та в тих громадах, до яких не дістає українська артилерія.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

"Навчають їх за прискореною програмою максимум два тижні на території фермерських господарств між Міловим та Старобільськом, де загарбники облаштували, так би мовити, полігони.

По завершенні 14 днів мобіків очікує перша лінія, а потім, якщо пощастить, полон", - йдеться в повідомленні.

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