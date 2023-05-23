На окупованій Луганщині росіяни облаштовують табори для військової підготовки на фермерських землях, - ОВА
Російські загарбники вже облаштували на окупованих територіях Луганської області табори для мобілізованих. Табори розташовують неподалік російського кордону та в тих громадах, до яких не дістає українська артилерія.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.
"Навчають їх за прискореною програмою максимум два тижні на території фермерських господарств між Міловим та Старобільськом, де загарбники облаштували, так би мовити, полігони.
По завершенні 14 днів мобіків очікує перша лінія, а потім, якщо пощастить, полон", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
5 копійок
показати весь коментар23.05.2023 10:10 Відповісти Мені подобається 0
Grigoriy1959
показати весь коментар23.05.2023 10:15 Відповісти Мені подобається 0
Виктор Бороветский
показати весь коментар23.05.2023 10:27 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль