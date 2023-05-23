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Новини Агресія Росії проти України
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На окупованій Луганщині росіяни облаштовують табори для військової підготовки на фермерських землях, - ОВА

рф,мобілізований,табор

Російські загарбники вже облаштували на окупованих територіях Луганської області табори для мобілізованих. Табори розташовують неподалік російського кордону та в тих громадах, до яких не дістає українська артилерія.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

"Навчають їх за прискореною програмою максимум два тижні на території фермерських господарств між Міловим та Старобільськом, де загарбники облаштували, так би мовити, полігони.

По завершенні 14 днів мобіків очікує перша лінія, а потім, якщо пощастить, полон", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

окупація (6685) Луганська область (4876)


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Зате ж дозволяють лоханцям ґаваріть парускі, а це головне.
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23.05.2023 10:10 Відповісти
Бєлгородщину обнесуть колючим дротом ? ШОП ніхто "не пронік" на кацапію.
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23.05.2023 10:15 Відповісти
Земля отримає свою органіку.
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23.05.2023 10:27 Відповісти
 
 