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Новини Війна
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Море України заміноване, у ньому міститься понад 400 мін, - ОК "Південь"

міна

У морі навколо України розміщено 400 морських мін.

Про це повідомила керівник об'єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк у ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Море України заміноване, зокрема, містить понад 400 морських мін, з огляду на те, що самі окупанти проголосили цю небезпеку і позначили кількість мін, які може знати лише той, хто безпосередньо заміновував море", - сказала вона.

За словами Гуменюк, протягом поточного року понад 20 мін було знищено. Часом міни вибухають безконтрольно і в такому разі завдають шкоди місцевості на відстань до 200 метрів. А підрив міни у воді може вражати все живе у радіусі кілометра.

Начальниця об'єднаного пресцентру ОК "Південь" розповіла, що влада низки прибережних міст облаштовує альтернативні місця відпочинку на морі.

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Якщо вони будуть облаштовані відповідно з безпекової точки зору, то їх відкриють. Проте залишається висока повітряна небезпека, тому що ворог дуже часто атакує саме повітряну зону узбережжя. Тому необхідно, щоб люди, які відпочиватимуть у таких облаштованих місцях, мали можливість перейти в укриття, наголосила Гуменюк.

Автор: 

море (223) Гуменюк Наталія (804) міна (341)


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"Море України"? Це все разом - Чорне та Азовське?
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23.05.2023 10:37 Відповісти
Чорне наше море, це ми його викопали. Навіть кацапи це визнають.
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23.05.2023 10:43 Відповісти
І Чорне чисто наше..зараз як всі країни Причорномор'я образяться..
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23.05.2023 10:45 Відповісти
Д'єрмака з вересчукчою на розмінування-вони досвід мають, швидко справляться!
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23.05.2023 10:47 Відповісти
Гуменюк відкрила нове море ..Цікаво
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23.05.2023 10:51 Відповісти
А скількома мінами заміновані київські пляжі що на них також заборонено купатись?
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23.05.2023 11:01 Відповісти
Купатися ніхто не забороняє. Пляжі ніхто не мінував. Просто не рекомендується бути на пляжах, бо там немає бомбосховищ
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23.05.2023 11:07 Відповісти
Не Не рекомендується, а заборонено.
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23.05.2023 12:24 Відповісти
 
 