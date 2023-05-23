Море України заміноване, у ньому міститься понад 400 мін, - ОК "Південь"
У морі навколо України розміщено 400 морських мін.
Про це повідомила керівник об'єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк у ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Море України заміноване, зокрема, містить понад 400 морських мін, з огляду на те, що самі окупанти проголосили цю небезпеку і позначили кількість мін, які може знати лише той, хто безпосередньо заміновував море", - сказала вона.
За словами Гуменюк, протягом поточного року понад 20 мін було знищено. Часом міни вибухають безконтрольно і в такому разі завдають шкоди місцевості на відстань до 200 метрів. А підрив міни у воді може вражати все живе у радіусі кілометра.
Начальниця об'єднаного пресцентру ОК "Південь" розповіла, що влада низки прибережних міст облаштовує альтернативні місця відпочинку на морі.
Якщо вони будуть облаштовані відповідно з безпекової точки зору, то їх відкриють. Проте залишається висока повітряна небезпека, тому що ворог дуже часто атакує саме повітряну зону узбережжя. Тому необхідно, щоб люди, які відпочиватимуть у таких облаштованих місцях, мали можливість перейти в укриття, наголосила Гуменюк.
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