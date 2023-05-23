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Новини Війна
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Росіяни весь ранок обстрілювали прикордоння Сумщини та Чернігівщини, всього 50 "приходів", - ОК "Північ"

вибух

Російські загарбники 4 рази обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ОК "Північ".

"З 06:20 до 06:30 зафіксовано 18 приходів, ймовірно з САУ, в районі н.п. Гудове. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

З 06:50 до 07:40 зафіксовано 7 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в н.п. Вовківка. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

З 07:55 до 08:25 зафіксовано 14 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Хрінівка. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

З 07:55 до 09:00 зафіксовано 17 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, по н.п. Єліно. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Рашисти обстріляли дві громади на Сумщині, - ОВА

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обстріл (28414) Сумська область (3663) Чернігівщина (1584)


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Приходів ?...це вже щось нове .Я думав що "приход"- це з церковного та наркоманського лексикону
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23.05.2023 10:49 Відповісти
50 "приходів"... А скільки було "виходів" на ураження бойових позицій ворога? От про це звітувати варто, а не про "приходи"!!!
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23.05.2023 11:19 Відповісти
 
 