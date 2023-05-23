2 011 20
Кілька країн, зокрема Польща, почали навчання українських пілотів на F-16, - Боррель
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що кілька країн, зокрема Польща, почали навчати українських пілотів керувати F-16.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
"Я щасливий, що врешті-решт тренування пілотів на F-16 почалось у кількох країнах. Це займе час, але що швидше, то краще", – сказав Боррель.
На уточнююче питання журналістів, у яких країнах стартували навчання, Боррель відповіді: "У багатьох, наприклад, у Польщі".
Глава зовнішньополітичного відомства Євросоюзу підкреслив, що винищувачі F-16 є абсолютною необхідністю для того, "щоб українці могли продовжувати оборону".
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А нанять готовых пилотов из других стран, чтобы сохранить жизни наших воинов во время наступления? Этих самолетов по миру тысячи, а пилотов десятки тысяч.
А Украине нужно всего 50-200.
Они сами уже в очереди стоят и просятся у себя в странах.
Французкий легион пример такого сотрудничества.
Подробнее: https://urst.com.ua/ru/uku/st-447
Ты против того, что бы нам дали самолеты и уже завтра они бы утюжили позиции рашистов?
Лично мне все равно кто будет за штурвалом этих самолетов и на каких основаниях.
Ответишь на мой вопрос, я потом отвечу на твой.
И все-таки какое направление твоей деятельности?
Вот мой вопрос, на который ты не ответил!
Насчет технической не готовности аэродромов, это не есть так. Есть Польша, готовая предоставить основую мат базу и обслуживание, есть аэродромы в Украине, готовые принять и отправить далее в качестве подскока и не только. А-16 уже прилетали в Украину. Взлетали, садились, заправлялись. Было бы желание.
Но ты так и не ответил, поэтому мой ответ тоже не полный насчет моей истинной профессии.
Лично я за то, чтобы у Украины в будущем был единый парк танков на базе Леопард, и самолетов на базе F-15, F-16 и F-18. Зоопарк из всего непотриба Украине точно не нужен.
Короче, твой ответ мне понятен. Ты явно не желаешь видеть в Украине F-15, F-16 и F-18, выдумывая причины, которые при желании легко решаемы.