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Новини За кордоном
2 011 20
Боррель (810) F-16 (420)

Кілька країн, зокрема Польща, почали навчання українських пілотів на F-16, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

f16

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що кілька країн, зокрема Польща, почали навчати українських пілотів керувати F-16.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Я щасливий, що врешті-решт тренування пілотів на F-16 почалось у кількох країнах. Це займе час, але що швидше, то краще", – сказав Боррель.

На уточнююче питання журналістів, у яких країнах стартували навчання, Боррель відповіді: "У багатьох, наприклад, у Польщі".

Глава зовнішньополітичного відомства Євросоюзу підкреслив, що винищувачі F-16 є абсолютною необхідністю для того, "щоб українці могли продовжувати оборону".

Також читайте: Нідерланди можуть першими надати Україні F-16, - радник міністра оборони Сак

Автор: Богдан Гуньковський
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Американці вже давно навчають наших пілотів. Світан про це казав ще восени. Ви що не вірите Світану?
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23.05.2023 10:56 Відповісти
F-16 для Украины первыми могут передать Нидерланды - Минобороны
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23.05.2023 11:04 Відповісти
Краще звісно було б F-18 чим F-16, вони більш универсальні, більш захищені, більш надійні. І більш пристосовані до наших аеродромів. І їх теж багато у партнерів. Деякі полковники і генерали ЗСУ не розуміють чого в ОП вибрали F-16. Але хай хоч так, бо вже рік тянуть.
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23.05.2023 11:10 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
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23.05.2023 11:13 Відповісти
Зачем Украине F-16 осенью, если они нужны во время наступления сейчас!
А нанять готовых пилотов из других стран, чтобы сохранить жизни наших воинов во время наступления? Этих самолетов по миру тысячи, а пилотов десятки тысяч.
А Украине нужно всего 50-200.
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23.05.2023 11:36 Відповісти
Ну вот что значит "нанять"? Это нге почту возить. Это воевать.
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01.07.2023 16:06 Відповісти
И что смущает нанять отставных боевых летчиков на контракт Украины?
Они сами уже в очереди стоят и просятся у себя в странах.
Французкий легион пример такого сотрудничества.
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01.07.2023 18:50 Відповісти
У нас есть такое в законодательстве? А вот такое есть: Статья 447 Уголовного кодекса Украины. Наемничество
Подробнее: https://urst.com.ua/ru/uku/st-447
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01.07.2023 19:51 Відповісти
У нас много чего есть и еще больше чего нет в законодательстве. У нас даже решения Кабмина подминают и Конституцию и Законы ВР.
Ты против того, что бы нам дали самолеты и уже завтра они бы утюжили позиции рашистов?
Лично мне все равно кто будет за штурвалом этих самолетов и на каких основаниях.
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02.07.2023 11:49 Відповісти
Вот ты кто по профессии? Должность необязательна, достаточно направления деятельности.
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02.07.2023 11:56 Відповісти
Научись сначала отвечать на вопросы, прежде чем все время их задавать самому.
Ответишь на мой вопрос, я потом отвечу на твой.
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02.07.2023 12:20 Відповісти
Ну что же. Тогда давай. Наши аэродромы готовы к принятию этих самолетов. Имеется ввиду качество бетонного покрытия (отсутствие бетонной крошки), готовность новых емкостей под новый вид топлива (старые отмыть нереально), готовновсть наземного персонала (техники, группа руководства) все они обязанны иметь допуск к эксплуатации Ф-16. Дальше "нанять боевых летчиков". Супер. Как ты, наверное, знаешь что у летчика есть полетная карта, на которой точно нанесены наши позиции и позиции врага, а значит что надо иметь допуск к секретности, иначе инстаграмм будет ими завален. Идем далее. Что означает нанять иностранных граждан на контракт в ВСУ? В первую очередь это наличие украинского гражданства, правильно? Какие еще аргументы?
И все-таки какое направление твоей деятельности?
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02.07.2023 12:30 Відповісти
"Ты против того, что бы нам дали самолеты и уже завтра они бы утюжили позиции рашистов?"
Вот мой вопрос, на который ты не ответил!
Насчет технической не готовности аэродромов, это не есть так. Есть Польша, готовая предоставить основую мат базу и обслуживание, есть аэродромы в Украине, готовые принять и отправить далее в качестве подскока и не только. А-16 уже прилетали в Украину. Взлетали, садились, заправлялись. Было бы желание.
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02.07.2023 12:57 Відповісти
Да не будут они "уже завтра" утюжить. Я вот про что говорю. Причем тут проти, не поротив. Как авиационный инженер скажу что переучивание на новый тип техники процесс не быстрый. А ты против-непротив, не на ромашке гадаем. Конечно нам надо и получать и овладевать техникой стран НАТО, чтобы процесс вступления был гармоничным, без скачков на освоение новой техники.
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02.07.2023 14:01 Відповісти
Я военнный инженер по вынужденному приземлению летающей техники. Дипломированный.
Но ты так и не ответил, поэтому мой ответ тоже не полный насчет моей истинной профессии.
Лично я за то, чтобы у Украины в будущем был единый парк танков на базе Леопард, и самолетов на базе F-15, F-16 и F-18. Зоопарк из всего непотриба Украине точно не нужен.
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02.07.2023 14:41 Відповісти
Кстати, Ф-16 прилетали в Украину, в Миргород, но со своими техниками, топливом и даже со своей охраной стоянки самолетов.
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02.07.2023 14:59 Відповісти
Я уже указал на решение этой проблемы. Польша.
Короче, твой ответ мне понятен. Ты явно не желаешь видеть в Украине F-15, F-16 и F-18, выдумывая причины, которые при желании легко решаемы.
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02.07.2023 15:18 Відповісти
Сколько будет длиться вылет? Что наши самолеты будут делать в Польше? У нас там военная база? Ты хоть понимаешь какая эта катавасия хотябы с тем же топливом? Начальник ГСМ с ума сойдет от оформления заправок польским топливом и маслами. Кто будет охранять?
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02.07.2023 15:25 Відповісти
 
 