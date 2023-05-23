В Україні з початку війни загинуло майже 8900 цивільних, понад 15 тисяч поранено, - ООН

З 24 лютого 2022 року в Україні загинули 8895 мирних жителів, ще 15 117 зазнали поранень.

Про це повідомило управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"УВКПЛ ООН вважає, що реальна кількість випадків загибелі або поранення цивільних осіб є значно вищою, оскільки багато повідомлень із місць, де такі випадки мали місце, як і раніше, потребують додаткового підтвердження, водночас як отримання інформації з деяких місць, де тривають бойові дії, затримується", - йдеться у повідомленні.

Це стосується, наприклад, таких населених пунктів як Маріуполь (Донецька обл.), Лисичанськ, Попасна і Сєверодонецьк (Луганська обл.), де, за повідомленнями, зафіксовано численні випадки загибелі або поранення цивільних осіб.

За підтвердженими даними ООН, загинули 4040 чоловіків, 2403 жінки, 275 хлопчиків і 218 дівчаток, тоді як стать 30 дітей і 1929 дорослих поки що не вдалося встановити. Серед 15 117 поранених 445 хлопчиків і 314 дівчаток, а також 276 дітей, стать яких поки що не вдалося встановити.

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