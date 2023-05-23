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В Україні з початку війни загинуло майже 8900 цивільних, понад 15 тисяч поранено, - ООН

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

оон

З 24 лютого 2022 року в Україні загинули 8895 мирних жителів, ще 15 117 зазнали поранень.

Про це повідомило управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"УВКПЛ ООН вважає, що реальна кількість випадків загибелі або поранення цивільних осіб є значно вищою, оскільки багато повідомлень із місць, де такі випадки мали місце, як і раніше, потребують додаткового підтвердження, водночас як отримання інформації з деяких місць, де тривають бойові дії, затримується", - йдеться у повідомленні. 

Це стосується, наприклад, таких населених пунктів як Маріуполь (Донецька обл.), Лисичанськ, Попасна і Сєверодонецьк (Луганська обл.), де, за повідомленнями, зафіксовано численні випадки загибелі або поранення цивільних осіб.

За підтвердженими даними ООН, загинули 4040 чоловіків, 2403 жінки, 275 хлопчиків і 218 дівчаток, тоді як стать 30 дітей і 1929 дорослих поки що не вдалося встановити. Серед 15 117 поранених 445 хлопчиків і 314 дівчаток, а також 276 дітей, стать яких поки що не вдалося встановити.

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Автор: Марина Макєєва
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ага і 80000 в Маріуполі під завалами
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23.05.2023 11:11 Відповісти
не менше
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23.05.2023 11:43 Відповісти
Більше навіть 85000 невинних дорослих і малих.
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23.05.2023 15:44 Відповісти
Ще не праховані на окупованих з 2014 року! Ці роботи розтягнуться на десятки років!
Археологи майбутнього будуть шукати пояснень як хомо опинились поруч з трилобітами ?!!
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23.05.2023 11:32 Відповісти
Какая плятина дает такую инфу в оон, верещук?
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23.05.2023 11:53 Відповісти
Брехня, брехня і ще раз брехня.
Не розумію навіщо і хто подає таки цифри. Це не повага до пам'яті наших загиблих українців.
Ми взагалі, народ, навіть і приблизно не можемо собі уявити масштаби трагедії.
Це тільки знає опа і намагається скрити все, бо сама причетна до загибелі десятків тисяч мирних людей, дітей. А ще навіть страшно уявити, скільки загинуло на фронті наших хлопців і дівчат.
Сподіваюсь прийде час і ми все дізнаємось і "шашличники" понесуть найжорстокіше покарання.

Вічна пам'ять і низький уклін загиблим українцям.
Вибачте нас, що не зберегли вас.
Пам'ятаємо. Помстимось.
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23.05.2023 15:58 Відповісти
 
 