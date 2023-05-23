Росіяни роблять паузи в нічних атаках, щоб приспати пильність наших оборонців, - ОК "Південь"
Під час сьогоднішньої нічної атаки окупанти не застосовували ракети бо, ймовірно, хочуть приспати пильність українських захисників.
Про це заявила речниця ОК "Південь", передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
"Як правило, під час ракетної атаки ворог намагається активізувати ракетоносії, виводити їх в район здійснення пусків. Цього разу були маневри, але залучення не було. Цілком імовірно, що вони роблять такі паузи в нічних атаках, щоб десь приспати пильність наших оборонців. Десь намагаються підшукати "ключі" до слабких місць нашої ППО. Поки що ракетна загроза висока, але не критична", - зазначила вона.
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Деніс Войцеховський
показати весь коментар23.05.2023 11:09 Відповісти Мені подобається 2
neverlok lok
показати весь коментар23.05.2023 11:12 Відповісти Мені подобається 4
Ivan Iktor
показати весь коментар23.05.2023 11:13 Відповісти Мені подобається 1
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