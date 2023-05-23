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Новини Війна
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Росіяни роблять паузи в нічних атаках, щоб приспати пильність наших оборонців, - ОК "Південь"

рф,корабель,калібр

Під час сьогоднішньої нічної атаки окупанти не застосовували ракети бо, ймовірно, хочуть приспати пильність українських захисників.

Про це заявила речниця ОК "Південь", передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Як правило, під час ракетної атаки ворог намагається активізувати ракетоносії, виводити їх в район здійснення пусків. Цього разу були маневри, але залучення не було. Цілком імовірно, що вони роблять такі паузи в нічних атаках, щоб десь приспати пильність наших оборонців. Десь намагаються підшукати "ключі" до слабких місць нашої ППО. Поки що ракетна загроза висока, але не критична", - зазначила вона.

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Автор: 

Гуменюк Наталія (804)


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Думаю, на радарі не складно відрізнити мопед від ракети за швидкістю руху, отже, так собі пояснення.
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23.05.2023 11:09 Відповісти
Шо серьйозно ?Хотять приспати бдітєльность ..Там Ігнат новий мем видав ..Так що пора запостить цитати вєлікіх людей як Ігнат .Знавця ракет і ППО,але ніяк не відмінника з фізики та хімії
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23.05.2023 11:12 Відповісти
ВОНИ РОБЛЯТЬ ПАУЗИ ТОМУ,ЩО ЇМ ПОТРІБЕН ЧАС ДЛЯ ПЕРЕЗАРЯДКИ БОЄКОМПЛЕКТУ!!
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23.05.2023 11:13 Відповісти
 
 