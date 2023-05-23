Череватий про обстановку на Бахмутському напрямку: Наші сили успішно рухаються до Кліщіївки. За добу просування від 250 до 400 метрів на різних ділянках
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що дії українських захисників у Бахмуті Донецької області проходять в рамках успішної оборонної операції на Бахмутському напрямку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Череватий зазначив у інтерв'ю "РБК-Україна".
"Чому вона успішна? Тому що ми досягли головних цілей. Ми не дали їм прорватися, поламати наші бойові порядки, знищити наше угруповання, що там воює, оточити його. І крім того, ми нанесли їм колосальні втрати", - заявив він.
За його словами, одним із напрямків, де українські захисники рухаються успішно - у напрямку Кліщіївки. Також є просування у районі Берхівського водосховища.
"Протягом тижня нам вдалося просуватися від 150 до 2 кілометрів на добу. За останню добу (22 травня, - Ред.) на різних ділянках ми просунулися від 250 до 400 метрів. Це небагато. Але це дозволяє нам зайняти панівні висоти, щоб краще наносити ураження по угрупованню ворога в Бахмуті", - додав Череватий.
ЗСУ тримають район "Літака" та мають там фортифікаційні споруди, окопи, опорні пункти, зокрема і в південно-західній частині Бахмута.
Як раніше повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, цієї доби активність наступальних дій ворога на Бахмутському напрямку дещо знизилась.
Будь ласка, зачекайте...
Щоб пішла паніка та нерозуміння,що коїться в
мордорі і чи є сенс загинути безславно.
И теперь мы лоб в лоб на самом насыщенном войсками и техникой участке фронта палим свои войска теперь в штурме Бахмута? Задрали блин политики, артисты, повара в командирах!
Или хотят отбить склады оружия в шахтах с миллионам стволом и патронов, которые и нужны были Пригожину?