Череватий про обстановку на Бахмутському напрямку: Наші сили успішно рухаються до Кліщіївки. За добу просування від 250 до 400 метрів на різних ділянках

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що дії українських захисників у Бахмуті Донецької області проходять в рамках успішної оборонної операції на Бахмутському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Череватий зазначив у інтерв'ю "РБК-Україна".

"Чому вона успішна? Тому що ми досягли головних цілей. Ми не дали їм прорватися, поламати наші бойові порядки, знищити наше угруповання, що там воює, оточити його. І крім того, ми нанесли їм колосальні втрати", - заявив він.

За його словами, одним із напрямків, де українські захисники рухаються успішно - у напрямку Кліщіївки. Також є просування у районі Берхівського водосховища.

"Протягом тижня нам вдалося просуватися від 150 до 2 кілометрів на добу. За останню добу (22 травня, - Ред.) на різних ділянках ми просунулися від 250 до 400 метрів. Це небагато. Але це дозволяє нам зайняти панівні висоти, щоб краще наносити ураження по угрупованню ворога в Бахмуті", - додав Череватий.

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ЗСУ тримають район "Літака" та мають там фортифікаційні споруди, окопи, опорні пункти, зокрема і в південно-західній частині Бахмута.

Як раніше повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, цієї доби активність наступальних дій ворога на Бахмутському напрямку дещо знизилась.