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війна (56913) Бахмут (1493) Череватий Сергій (165)

Череватий про обстановку на Бахмутському напрямку: Наші сили успішно рухаються до Кліщіївки. За добу просування від 250 до 400 метрів на різних ділянках

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бахмут

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що дії українських захисників у Бахмуті Донецької області проходять в рамках успішної оборонної операції на Бахмутському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Череватий зазначив у інтерв'ю "РБК-Україна".

"Чому вона успішна? Тому що ми досягли головних цілей. Ми не дали їм прорватися, поламати наші бойові порядки, знищити наше угруповання, що там воює, оточити його. І крім того, ми нанесли їм колосальні втрати", - заявив він.

За його словами, одним із напрямків, де українські захисники рухаються успішно - у напрямку Кліщіївки. Також є просування у районі Берхівського водосховища.

"Протягом тижня нам вдалося просуватися від 150 до 2 кілометрів на добу. За останню добу (22 травня, - Ред.) на різних ділянках ми просунулися від 250 до 400 метрів. Це небагато. Але це дозволяє нам зайняти панівні висоти, щоб краще наносити ураження по угрупованню ворога в Бахмуті", - додав Череватий.

Також читайте: Пригожин хоче піти з Бахмуту, бо розуміє, що далі на них чекає кривавий розгром, - Череватий

ЗСУ тримають район "Літака" та мають там фортифікаційні споруди, окопи, опорні пункти, зокрема і в південно-західній частині Бахмута.

Як раніше повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, цієї доби активність наступальних дій ворога на Бахмутському напрямку дещо знизилась

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+12
Кліщіївка, не погано. Тиха поступ рубежі рве. Залишайтесь живими і Слава ЗСУ
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23.05.2023 11:57
+11
Треба оркам повідомити про ситуацію в белгороді,щоб їхній моральний дух опустився нижче плінтуса на цьому фронті.
Щоб пішла паніка та нерозуміння,що коїться в
мордорі і чи є сенс загинути безславно.
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23.05.2023 11:53
+6
Чим більше ******* голови говорять про Бахмут, тим менше я вірю в успіх на цьому напрямку.
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23.05.2023 13:03
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Треба оркам повідомити про ситуацію в белгороді,щоб їхній моральний дух опустився нижче плінтуса на цьому фронті.
Щоб пішла паніка та нерозуміння,що коїться в
мордорі і чи є сенс загинути безславно.
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23.05.2023 11:53 Відповісти
Кліщіївка, не погано. Тиха поступ рубежі рве. Залишайтесь живими і Слава ЗСУ
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23.05.2023 11:57 Відповісти
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23.05.2023 12:32 Відповісти
Пригожин - передаст!
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23.05.2023 12:34 Відповісти
Це не той пригожин. Це Шрек. А у "вагнері" - то опущений петух. У того морда більш підорасійна
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23.05.2023 22:51 Відповісти
Так Ганна Маляр повідомляла що ми вже майже оточили Бахмут??? Чи нє?
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23.05.2023 12:54 Відповісти
Чим більше ******* голови говорять про Бахмут, тим менше я вірю в успіх на цьому напрямку.
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23.05.2023 13:03 Відповісти
На жаль так і є
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23.05.2023 13:27 Відповісти
10000 + ((
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23.05.2023 14:13 Відповісти
Теперь Сырский поменялся местами с Пригожиным в игре "Кто возьмет Бахмут"?
И теперь мы лоб в лоб на самом насыщенном войсками и техникой участке фронта палим свои войска теперь в штурме Бахмута? Задрали блин политики, артисты, повара в командирах!
Или хотят отбить склады оружия в шахтах с миллионам стволом и патронов, которые и нужны были Пригожину?
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23.05.2023 14:18 Відповісти
В каком месте здесь написано, что ВСУ штурмуют Бахмут?
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23.05.2023 23:23 Відповісти
 
 