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Німеччина розгляне варіанти підтримки країн, які навчають українських пілотів на F-16, - Пісторіус

пісторіус

Німеччина розглядає варіанти підтримки коаліції країн, які планують навчати українських пілотів управлінню винищувачами F-16.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це заявив міністр оборони Борис Пісторіус.

Однак він зазначив, що можливий внесок Німеччини може бути незначним, оскільки країна не має винищувачів американського виробництва, а також не може допомогти з навчанням пілотів.

"Ті кілька можливостей, які теоретично можуть існувати, ми зараз вивчаємо", – сказав Пісторіус.

Він додав, що німецький уряд вирішить, чи зможе Берлін допомогти.

Також читайте: Припинення поставок зброї сьогодні - це кінець України завтра, - міністр оборони Німеччини Пісторіус

Автор: 

Німеччина (7347) Пісторіус Борис (254) F16 F-16 (673)


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