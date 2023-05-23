Німеччина розгляне варіанти підтримки країн, які навчають українських пілотів на F-16, - Пісторіус

Німеччина розглядає варіанти підтримки коаліції країн, які планують навчати українських пілотів управлінню винищувачами F-16.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це заявив міністр оборони Борис Пісторіус.

Однак він зазначив, що можливий внесок Німеччини може бути незначним, оскільки країна не має винищувачів американського виробництва, а також не може допомогти з навчанням пілотів.

"Ті кілька можливостей, які теоретично можуть існувати, ми зараз вивчаємо", – сказав Пісторіус.

Він додав, що німецький уряд вирішить, чи зможе Берлін допомогти.

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