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Новини
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Маляр про обстановку на Бєлгородщині: Передбачувана внутрішня російська криза. Люди повстали проти путінського режиму

кордон,бєлгород

Ситуація в Бєлгородській області РФ - це передбачувана внутрішня російська криза, яка назрівала ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Таку думку висловила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Це патріоти Росії, наскільки ми розуміємо. Люди, які повстали фактично проти путінського режиму. Тому що те, що робить Путін з Російською Федерацією тим, що він з нами веде війну, викликає невдоволення в усіх свідомих росіян. І те, що для них ганебно зараз діставати свій паспорт, що вони соромляться показати у світі, що вони - громадяни Росії, рано чи пізно повинно було призвести саме до того, що зараз відбувається на Бєлгородщині", - зазначила вона.

За словами Маляр, всі розуміють, що цей режим треба змінювати.

"Ця критична маса просто назбиралася саме зараз. Це не те, що виникло раптом. Це невдоволення поступово накопичувалось. Тобто, це внутрішньоросійські тенденції, продиктовані бажанням громадян змінити політичний устрій країни та припинити криваву війну, яку розв’язав кремль", - додала чиновниця.

Читайте: Прапор Легіону "Свобода Росії" підняли над Москвою. ВIДЕО

Нагадаємо, 22 травня бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ. Вони знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.

Telegram-канали зазначали, що в області лунають вибухи. На нараді у губернатора голова прикордонного Грайворона доповів про "тревожные вести" із військової частини.

У мережі також з'явилося відео, на якому танк заїжджає на територію КПП "Грайворон" у Бєлгородській області РФ.

Згодом, Легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявили про звільнення Козинки на Бєлгородщині. А російська влада почала евакуацію сховища ядерних боєприпасів, яке розташоване у регіоні.

Автор: 

росія (65114) Маляр Ганна (525) Бєлгород (504)


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Топ коментарі
+10
Дайош референдум по незалежності ''бнр''!
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23.05.2023 12:04
+9
Войско взбунтовалось! Говорят, царь - не настоящий! (с)
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23.05.2023 12:03
+9
Правительство Кучково должно сесть за стол переговоров с молодыми республиками БНР, КНР, ВНР и договориться о решении внутримосковского кризиса и прекращении гражданской войны
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23.05.2023 12:15
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23.05.2023 12:02 Відповісти
Войско взбунтовалось! Говорят, царь - не настоящий! (с)
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23.05.2023 12:03 Відповісти
Дайош референдум по незалежності ''бнр''!
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23.05.2023 12:04 Відповісти
Як кажуть, у гру під назвою "гібридна війна" можна грати вдвох. А десь і більшою кількістю сторін.
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23.05.2023 12:05 Відповісти
Немає жодних ознак, що режим Путіна розвалюється, - глава німецької розвідки Каль Джерело:
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23.05.2023 12:05 Відповісти
Самі вони не повстали -- там Легіон " Свобода Росіі " наводить порядки.
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23.05.2023 12:09 Відповісти
Ну так і бамбас сам не "повстав".
Отак і в Бєлгороді зараз місцеві знайшли десь зброю, може в воєнторзі купили, хз.
А тепер русня має всі шанси попробувати свого власного гімна.
Так як вони вчинили в Україні, звісно, ніхто робити не буде, там скоріше за все плани інші, але поки що нехай спробують як це, коли їм сцють в очі і сміються.
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23.05.2023 12:32 Відповісти
Путин срочно перебрасывает боевые иконы в Белгородскую область.
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23.05.2023 12:09 Відповісти
Щоб це не було, але результат гарний - кацапопердаки палають ))
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23.05.2023 12:10 Відповісти
цікавий такий внутрішньо россіянський заміс.
і головне ніхто не очікував, бо в кацапів в Україні вже більше року як за 3 дні все йде "за планом"...
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23.05.2023 12:10 Відповісти
Правительство Кучково должно сесть за стол переговоров с молодыми республиками БНР, КНР, ВНР и договориться о решении внутримосковского кризиса и прекращении гражданской войны
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23.05.2023 12:15 Відповісти
***** и шобло это зло мирового масштаба...
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23.05.2023 12:24 Відповісти
Надо бы эту искорку раздуть ...
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23.05.2023 12:33 Відповісти
Передчасна заява. Кріпаки проти своїх господ бунт ще не збираються піднімати. Бо не знають, що зі Свободою робити. Далі.
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23.05.2023 12:34 Відповісти
О, так в цю гру можна грати удвох?
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23.05.2023 12:40 Відповісти
Чергова маячня від Маляр.... КВК рулить....
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23.05.2023 12:53 Відповісти
Ну нє, топорно і кострубато вигаданно, росіяни як істині раби до нормального бунту не здатні. Тіки дворцовий переворот можливий, а все інше звичайне зтрушування повітря.
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23.05.2023 12:57 Відповісти
Маляр ще забула додати, що армія рф повністю перейшла на бік України.
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23.05.2023 13:05 Відповісти
Це називається видавати бажане за дійсне. Руцькі настільки зашугані, що тільки після розстрілу можуть оказати спротив, нажаль.
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23.05.2023 13:17 Відповісти
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23.05.2023 13:52 Відповісти
Очень остроумно. С первого взгляда не понял, но когда всмотрелся - это шедевр)
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23.05.2023 16:58 Відповісти
 
 