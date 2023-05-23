Бійці легіону "Свобода Росії" та РДК будують укріплення на території КПП "Грайворон" в Бєлгородській області РФ. ВIДЕО
Бійці легіону "Свобода Росії" та РДК розпочали будівництво фортифікаційних споруд на території КПП "Грайворон" в Бєлгородській області РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, що опублікований у соцмережах видно свіжі окопи поміж приміщення інфраструктури контрольно-пропускного пункту.
Топ коментарі
+79 Роман Шишацький
показати весь коментар23.05.2023 12:04
+45 Роман Шишацький
показати весь коментар23.05.2023 12:08
+34 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар23.05.2023 12:26
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Сотні ж солдат з ОДНИМ танком доволі щоб створити проблему для 10,000 поліцаїв та гебешників.
Швидше констатація неготовності системи до реальних викликів.
Ситуація аналогічна епічній битві відділення ОМОНу з листом шиферу.
Блд, казкова постанова
Ні, тепер я розумію як Україна облала малороса актора президентом.
Головне вірити у казки і не мати критичного мислення. До речі це риси радянської людини.
а це вже результат.
Белгородці проголосували за РДК та ЛСР ногами
Їх тепер тільки на Уралі й спіймаєш
Нехай ще свого "недоадмірала кузю" у Ворсклу спрямують, вона саме там тече
Сотня бійців, ОДИН танк і другу добу сраки горять на території з 140 млн. популяцією. Про "другу армію мІра" взагалі мовчу, як і вона сама
Міф про Колосса на глиняних ногах отримав нову форму.
https://www.facebook.com/mason.lemberg/posts/************************************************************************?__cft__[0]=AZUip_WCxAoqVbK4bP3x8ObzTI8TtkP-JNoPRYC4RKyroHG1QYGV3KrWE31ekzNfzjh3STwQI6Vrdd5o7DkxDnLpr-vMbkVLqv-tdclVIwO8MGf1IrTLMtgoC_V9sV4IjJzqB3Hx62p9zToYIV7Wro5b&__tn__=%2CO%2CP-R 22 год ·
Не хочу, але впевнений що буду здаватись занудою, але спробую виступити в ролі голосу здорового глузду посеред пустого але такого милого хайпу.
Так от.. всі "події" по Бєлгородській області не більше ніж інформаційний пшик.
Черговий гівносеріал для публіки з виправданням витрат мільйонів гривень (а може й доларів) на його знімання і утримування десятків гуснявих гандонів, якии потім видадуть українські паспорти, і заплатять тисячі доларів зарплати і екіпу за то що вони сфоткались за 100 метрів від кордону.
Власне, про це свідчать всі відео і фото що ми бачили. Все інше - абсолютна ***** з накладеними звуками, наскріненими коментами ітд. І не значить нічого.
Чергове ригальне шоу для імітації бурхливої діяльності відомства, яке не виконує свою основну роботу.
Про яке забудуть вже післязавтра, не залишивши нічого в сухому залишку.
І дуже шкода що подібними хайпами, пірровими перемогами і імітаціями в країні підміняється важливе і головне.
Дуже шкода що цим ми нагадуємо росію з її національними оргазмами з приводу домучення останніх 100 метрів зруйнованого міста. Так само і тут на пустому місці створюється імітація чогось важливого і масштабного, хоч це таким не є.
То ж єдиний кого обманюють автори цих шоу (і в росії, і на жаль тепер в Україні) - це не ворог, а власний народ.
Але це все про те, про що я вже довго кажу: в цьому і полягає різниця між імітацією перемоги і Перемогою, яка неможлива з імітаторами. Бо імітатори можуть лиш імітувати.
Главная цель:
Переключение внимания украинцев с проигранной битвы за Бахмут
Второстепенные цели:
1. "Месть" РФ за непрекращающиеся ракетные обстрелы Украины
2. Демонстрация "Западу", что никаких "красных линий, нарисованных РФ" на самом деле нет, т.е. вести боевые действия на "исконной" территории РФ можно и никакой "страшно-ужасной" реакции РФ на это не будет.
3. Хоть немного снять раздраженность Запада, отсутствием успешных боевых операций ВСУ в течении последних 8 мес.
Мне кажется, что все цели выполнены, чем бы не закончилась эта "операция"
Во-вторых, цели "для Запада" выполнены. Есть конечно вопрос по п.3. Если распиаренное "наступление" не начнется в ближайшее время и если эффективность этого наступления будет нулевая, то реакция Запада будет для нас очень неприятная. И тут конечно никакие ДРГ на территории РФ уже не помогут.
Диверсійно-розвідувальний рейд по Білгородській області був санкціонований вищим керівництвом України, без консультацій і задіяння підрозділів ЗСУ. Даний рейд виконувався силами підрозділів ГУР Міністерства оборони. Станом на 04-00 23.05.2023 дані сили знаходяться під загрозою оперативного оточення. Військова адміністрація Сумської області віддала наказ про евакуацію населення з двох прикордонних районів області.https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
РДК в Грайвороне теперь надолго. ???
По друге хто їм дасть змогу "агітіровать". Кацапи доки не впаде їх уряд, будуть на боці кремля, так вони зроблені.
Час придумати нову версію в тебе є