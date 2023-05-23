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Бійці легіону "Свобода Росії" та РДК будують укріплення на території КПП "Грайворон" в Бєлгородській області РФ. ВIДЕО

Бійці легіону "Свобода Росії" та РДК розпочали будівництво фортифікаційних споруд на території КПП "Грайворон" в Бєлгородській області РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, що опублікований у соцмережах видно свіжі окопи поміж приміщення інфраструктури контрольно-пропускного пункту.

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Автор: 

бойові дії (3776) Бєлгород (504) РДК (66)


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Топ коментарі
+79
На референдумі 94.81% жителів Білгородської області проголосували за вихід зі складу РФ. Підрахунок закінчено.
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23.05.2023 12:04
+45
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23.05.2023 12:08
+34
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23.05.2023 12:26
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Це якби вони там були.
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23.05.2023 12:30 Відповісти
КаZZапській авіації та арті було замало року щоб перемолоти Бахмут та Авдіївку.
Сотні ж солдат з ОДНИМ танком доволі щоб створити проблему для 10,000 поліцаїв та гебешників.
Швидше констатація неготовності системи до реальних викликів.
Ситуація аналогічна епічній битві відділення ОМОНу з листом шиферу.
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23.05.2023 12:38 Відповісти
Що там молоти, не сміши, 100 людей які засіли на свинофермі ?
Блд, казкова постанова

Ні, тепер я розумію як Україна облала малороса актора президентом.

Головне вірити у казки і не мати критичного мислення. До речі це риси радянської людини.
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23.05.2023 12:49 Відповісти
*********** це не критичне мислення.
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23.05.2023 13:00 Відповісти
Прийдеться руским Белгород бомбить основательно.
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23.05.2023 12:17 Відповісти
Референдум и республика БНР ... *****-поц долой бункерного!
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23.05.2023 12:18 Відповісти
Белгородская народная республика начинает войну за незавимимость.😁
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23.05.2023 12:18 Відповісти
Рашисты тупо разбомбят все авиацией и не посмотрят что ето ихние города и люди. Чтобы строить оборону нужно минимум Белгород было брать. Там хоть многоетажки есть где спрятаться
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23.05.2023 12:18 Відповісти
А вообще ето смахивает на какой то идиотизм. Зайти малой групкой посреди поля и стать в оборону. Малые мобильные группы хороши в применении тактики Батька Махна. Быстро пройтись по рашистским тылам навести там армагедон, сжечь и уничтожить стратегические обьекты, самолеты и технику и уйти обратно в Украину.
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23.05.2023 12:21 Відповісти
Можливо, побудова таких собі укріп - фортифікацій - це також, частина плану, щоб заплутати ворога . Показати йому , що ми тут " на довго" і тим самим змусити перекидати в тй район більше сил . А самі малі групи будуть і надалі кошмарити прикордонні території.
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23.05.2023 14:57 Відповісти
это спектакль от Буданова
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24.05.2023 00:46 Відповісти
як не крути, а кацапні прийдеться зважати на те, що такі випадки можуть статися будь де і якось панікувати-реагувати.
а це вже результат.
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23.05.2023 12:19 Відповісти
БНР тут навсєгда...
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23.05.2023 12:20 Відповісти
Явно ж на більший термін ніж московія у Херсоні.
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23.05.2023 12:54 Відповісти
Агов аналітики і стратеги-помовчте краще.
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23.05.2023 14:46 Відповісти
Бєлгородци! Виходітє на мітінг в поддєржку "РДК"!
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23.05.2023 12:23 Відповісти
иди в Телегоам на Белгородский осведомитель и там кричи
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23.05.2023 12:25 Відповісти
Не посилай і не посланий будеш (Євангіліє від святого Інтернета)
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23.05.2023 12:32 Відповісти
Воно подоляцьке, розповсюджує тут казку про визволення Бєлгорода під керівництвом Буданова
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23.05.2023 12:40 Відповісти
Ти дебіл якщо не розумієш для чого це.
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23.05.2023 13:01 Відповісти
Оце навряд чі.
Белгородці проголосували за РДК та ЛСР ногами
Їх тепер тільки на Уралі й спіймаєш
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23.05.2023 12:52 Відповісти
ихтамнет
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23.05.2023 12:24 Відповісти
Хлопці в Белгороді звільняють поневолений народ Белгородщини від путінсої хунти!!!!
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23.05.2023 12:24 Відповісти
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23.05.2023 12:26 Відповісти
ЯПодсталом
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23.05.2023 12:28 Відповісти
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23.05.2023 13:48 Відповісти
Предлагаю пригласить африканские страны для выработки мирного плана между БНР и бывшей россии
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23.05.2023 16:11 Відповісти
Интересно, а в москве улицу Грайвороновскую переименуют?
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23.05.2023 12:27 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ko9SJSB2fho БРЯНСЬК готується! БЄЛГОРОД - тільки початок ..
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23.05.2023 12:27 Відповісти
В Белгородской области заявили о новой атаке ДРГ, идет бой: Россия перебрасывает в регион часть войск с фронта.
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23.05.2023 12:30 Відповісти
Дай джерело інформації
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23.05.2023 12:32 Відповісти
рос СМИ
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23.05.2023 12:33 Відповісти
Свої Рос ЗМІ можеш у унітаз змити разом зі скабєєвой і кісєльовим
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23.05.2023 12:39 Відповісти
Ну ти ж ними користуєшся.
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23.05.2023 13:03 Відповісти
На кацапії нема змі, все за пропагандонськими темніками з оп.
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23.05.2023 12:43 Відповісти
пишут же ДРГ
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23.05.2023 12:34 Відповісти
Принимается решение о возможном перемещении подразделений 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии РФ из Луганской области, утверждают источники.
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23.05.2023 12:36 Відповісти
У страха очі великі
Нехай ще свого "недоадмірала кузю" у Ворсклу спрямують, вона саме там тече
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23.05.2023 12:48 Відповісти
Дивизия против 100 человек , шо то Я плохо не понял
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23.05.2023 12:37 Відповісти
Оце і називається ПОХЄРІТЬ байку про недоторканість руських кордонів.
Сотня бійців, ОДИН танк і другу добу сраки горять на території з 140 млн. популяцією. Про "другу армію мІра" взагалі мовчу, як і вона сама
Міф про Колосса на глиняних ногах отримав нову форму.
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23.05.2023 12:43 Відповісти
Дивизия против 100 человек , шо то Я плохо не понял
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23.05.2023 12:46 Відповісти
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23.05.2023 13:05 Відповісти
Якби вийти на межі річок Ворскла та Грайворон. А на КПП навіщо?
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23.05.2023 13:09 Відповісти
Идея конечно интересная, но не совсем понятны цели. Если поднять руских на сопротивление *****, то вряд-ли, думаю их все устраивает сейчас. К тому же это движение не "брендировано", то есть нет общеизвестного лидера, который ведёт народ против в.в. *****. Так и получается что это дрг зашла на территорию раши. С другой стороны, этом может быть просто подготовка плацдарма, вспомните как у нас все начиналось, сначала один танчик заехал, потом несколько, потом гуманитарка и т.д. думаю что личный состав будет подтягиваться постепенно. Интригу составляет вопрос, будут ли рашисты использовать тяжёлое вооружение и авиацию?
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23.05.2023 13:13 Відповісти
Авиация там ссытся летать после недавних известных событий.
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23.05.2023 14:22 Відповісти
https://www.facebook.com/mason.lemberg?__cft__[0]=AZUip_WCxAoqVbK4bP3x8ObzTI8TtkP-JNoPRYC4RKyroHG1QYGV3KrWE31ekzNfzjh3STwQI6Vrdd5o7DkxDnLpr-vMbkVLqv-tdclVIwO8MGf1IrTLMtgoC_V9sV4IjJzqB3Hx62p9zToYIV7Wro5b&__tn__=-UC%2CP-R Mason Lemberg

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Не хочу, але впевнений що буду здаватись занудою, але спробую виступити в ролі голосу здорового глузду посеред пустого але такого милого хайпу.

Так от.. всі "події" по Бєлгородській області не більше ніж інформаційний пшик.

Черговий гівносеріал для публіки з виправданням витрат мільйонів гривень (а може й доларів) на його знімання і утримування десятків гуснявих гандонів, якии потім видадуть українські паспорти, і заплатять тисячі доларів зарплати і екіпу за то що вони сфоткались за 100 метрів від кордону.

Власне, про це свідчать всі відео і фото що ми бачили. Все інше - абсолютна ***** з накладеними звуками, наскріненими коментами ітд. І не значить нічого.

Чергове ригальне шоу для імітації бурхливої діяльності відомства, яке не виконує свою основну роботу.

Про яке забудуть вже післязавтра, не залишивши нічого в сухому залишку.

І дуже шкода що подібними хайпами, пірровими перемогами і імітаціями в країні підміняється важливе і головне.

Дуже шкода що цим ми нагадуємо росію з її національними оргазмами з приводу домучення останніх 100 метрів зруйнованого міста. Так само і тут на пустому місці створюється імітація чогось важливого і масштабного, хоч це таким не є.

То ж єдиний кого обманюють автори цих шоу (і в росії, і на жаль тепер в Україні) - це не ворог, а власний народ.

Але це все про те, про що я вже довго кажу: в цьому і полягає різниця між імітацією перемоги і Перемогою, яка неможлива з імітаторами. Бо імітатори можуть лиш імітувати.
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23.05.2023 13:13 Відповісти
Заход ДРГ в Белгородскую обл. имел главную цель и второстепенные.
Главная цель:
Переключение внимания украинцев с проигранной битвы за Бахмут
Второстепенные цели:
1. "Месть" РФ за непрекращающиеся ракетные обстрелы Украины
2. Демонстрация "Западу", что никаких "красных линий, нарисованных РФ" на самом деле нет, т.е. вести боевые действия на "исконной" территории РФ можно и никакой "страшно-ужасной" реакции РФ на это не будет.
3. Хоть немного снять раздраженность Запада, отсутствием успешных боевых операций ВСУ в течении последних 8 мес.

Мне кажется, что все цели выполнены, чем бы не закончилась эта "операция"
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23.05.2023 13:36 Відповісти
Якщо припустити, що все робиться "для Заходу", маю сумнів що це спрацює. На "Заході" не пальцем роблені.
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23.05.2023 14:17 Відповісти
Во-первых, не "все для Запада". "Для Запада" - это второстепенные цели.
Во-вторых, цели "для Запада" выполнены. Есть конечно вопрос по п.3. Если распиаренное "наступление" не начнется в ближайшее время и если эффективность этого наступления будет нулевая, то реакция Запада будет для нас очень неприятная. И тут конечно никакие ДРГ на территории РФ уже не помогут.
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23.05.2023 14:45 Відповісти
значение слова полупидорок осознаеш?
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23.05.2023 16:33 Відповісти
Белгород с Украиной навсегда!
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23.05.2023 13:40 Відповісти
Коли вибори? так як 94% населення БНР хочуть висловити волєізявление......
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23.05.2023 13:41 Відповісти
23.‎05.‎2023

Диверсійно-розвідувальний рейд по Білгородській області був санкціонований вищим керівництвом України, без консультацій і задіяння підрозділів ЗСУ. Даний рейд виконувався силами підрозділів ГУР Міністерства оборони. Станом на 04-00 ‎23.‎05.‎2023 дані сили знаходяться під загрозою оперативного оточення. Військова адміністрація Сумської області віддала наказ про евакуацію населення з двох прикордонних районів області.https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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23.05.2023 13:51 Відповісти
гівносайт кацапський
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23.05.2023 14:36 Відповісти
А ти гівнобот, іди у спам
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23.05.2023 14:38 Відповісти
Господи, що ж вони роблять?! Невже не розуміють, що якщо рашка не зможе впоратися з такою загрозою, то вона застосує ядерну зброю!
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23.05.2023 14:04 Відповісти
РДК в Грайвороне теперь надолго. Главно дело, шоб с Великой Писаревки регулярно забрасывали хавчик, б\к и раз в неделю делали ротацию раненых\заболевших. Время от времени будут проводить радиалки по окрестностям - в Антоновку посмотреть как проходит эвакуация хранилища ЯБП, в Мощёное познакомиться с местным населением...
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23.05.2023 14:17 Відповісти
Скільки сотен $ готов поставити на


РДК в Грайвороне теперь надолго. ???
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23.05.2023 14:39 Відповісти
ну, на недельку. Потом на недельку переедут в Новую Таволжанку. Потом могут вообще зависнуть аж В Климово. Это ж РДК. Кто их знает, куда они в следующий раз приедут агитировать.
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23.05.2023 14:51 Відповісти
На тиждень це не надовго.
По друге хто їм дасть змогу "агітіровать". Кацапи доки не впаде їх уряд, будуть на боці кремля, так вони зроблені.
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23.05.2023 16:39 Відповісти
не надолго. На всё лето. На протяженности границы в 500+ км они будут "агитировать" то там, то здесь местное население - то в Щетиновке, то в Горьковском, то в Дроновке, то вообще в Брянской области. И запретить "агитировать" им особенно никто запретить не сможет. Ну, пригонят срочников, которым это геройство ***** не упало, росгвардия наскочит с каким-то "вымпелом", но это ж против танчика не поможет. Придется эту Щетиновку ФАБами сиести с лица земли вместе с курями и собаками. Ну так РДК отойдут в Ненацк, и через день выгулькнут в другом месте границы в другой области.
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23.05.2023 16:54 Відповісти
Не дивує чому нашу ДРГ під Брянськом накрили у перший же ії вихід, а ця акція іде "как по маслу" ?
Час придумати нову версію в тебе є
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23.05.2023 17:13 Відповісти
Попробуйте ваш вопрос адресовать прямо в ОПу. Заодно спросите и про вагнеровев в белорусии.
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23.05.2023 21:48 Відповісти
Не буду ванговать ,но предположу ,что легион и рдк не самоубийцы.Поэтому в условиях когда всё сейчас просматривается и читается на земле и в воздухе ,скорее всего задум такой. Всё что будет подъезжать,подлетать или подходить к КПП будет уничтожаться со стороны Украины. Понятно что ни о каком захвате Белгорода такими силами речь не идёт, а вот находиться на территории врага малыми силами с которыми никто ничего не сможет сделать это БИМБА Просто так такие рейды не совершаются.
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23.05.2023 14:50 Відповісти
Ви абсолютно праві. Достатньо згадати, чим для України закінчився рейд до Слов'янська отряду гіркіна чисельність біля 100 чолові!
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23.05.2023 17:05 Відповісти
Ракети ніхто не відміняв
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23.05.2023 17:14 Відповісти
Я надеюсь у них есть план, что делать в зависимости от ситуации. Не хочу их гибели.
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23.05.2023 15:48 Відповісти
Считаю пора посылать гумконвои. Белые тенты а под ними:БТРы,снаряды,стрелковое оружие и взрывчатка.
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23.05.2023 16:56 Відповісти
Коли дії Буданова і пропагандистів кремля збігаються це говорить про те що "гарантії миру" від дЄрмака (Будапештський меморандум - 2 ) думаютьприймати на вищому рівні
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23.05.2023 17:53 Відповісти
Не вірю я в цей російський батальон, як і не вірю ніяким росіянам Думаю, що це провокація, бо вони зайшли в росію на штатівській техніці, росіяни тут же підняли гвалт. наші обіцяли американцям на рашистську територію не заводити американську техніку, можуть бути негаразди. Навіщо наші дали РДК цю техніку незрозуміло, могли б дати трофейну російську, це б було прикольно. Скоріш за все ця РДК- якась фсбешна структура, а наші повелись.
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29.05.2023 22:16 Відповісти
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