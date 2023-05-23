Пєсков про ситуацію на Бєлгородщині: "Викликає глибоке занепокоєння і вимагає великих зусиль"
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Рейд бійців Легіону "Свобода Росії" та "РДК" у Бєлгородську область викликає глибоке занепокоєння у російської влади.
Про це заявив речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.
"Це викликає глибоке занепокоєння і вимагає від нас великих зусиль", - визнав він.
За словами Пєскова, спецоперація продовжується, щоб не допускати такого надалі.
Він також зауважив, що російська влада не планує проводити спеціальне засідання Ради безпеки щодо ситуації в Бєлгородській області, ближче до кінця тижня відбудеться планове засідання.
Нагадаємо, 22 травня бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ. Вони знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.
Telegram-канали зазначали, що в області лунають вибухи. На нараді у губернатора голова прикордонного Грайворона доповів про "тревожные вести" із військової частини.
У мережі також з'явилося відео, на якому танк заїжджає на територію КПП "Грайворон" у Бєлгородській області РФ.
Згодом, Легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявили про звільнення Козинки на Бєлгородщині. А російська влада почала евакуацію сховища ядерних боєприпасів, яке розташоване у регіоні.
23 травня стало відомо, що бійці Легіону "Свобода Росії" та "РДК" розпочали будівництво фортифікаційних споруд на території КПП "Грайворон" в Бєлгородській області РФ.
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ситуаційного штабу було оголошено план "Крепость", згідно з яким особовий склад був повністю зібраний на робочих місцях. Також було багато БТРів для захисту будівлі. І відразу після того, як усі співробітники з'явилися, прилетіла ракета з польотною масою в 1300 кг і бойовою частиною понад 250 кг. Загалом, кількість двухсотої русні підрахувати не можуть досі. Також окрема подяка білгородській ППО, яка "проспала" ракету Storm Shadow, і інформатору, який повідомив про початок роботи штабу.
- Всё идёт по плану;
- Всё идёт по плану;
- Всё идёт по плану;
- 22.05.23 - Легион и РДК полностью освободили н/п Козинку, Белгородской области. В Грайворон зашли передовые отряды.
Пока-что она не очень глубокая. Так, на 2-3 сантиметра...
https://twitter.com/zonov_sl/status/1660903100117385217
Виникає слушне питання: а чи не може так статись, що під цей шумок пропало в невідомому еапрямку з п'яток-десяток цих самих спецснарядів?
Джерело - тут .
А ви навіть не сподівались, що у цю гру можна грати удвох. Пам'ятаєте:" Нас там нет!","купили в военторге", "Это простые шахтеры"