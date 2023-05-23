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Пєсков про ситуацію на Бєлгородщині: "Викликає глибоке занепокоєння і вимагає великих зусиль"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бєлгород

Рейд бійців Легіону "Свобода Росії" та "РДК" у Бєлгородську область викликає глибоке занепокоєння у російської влади.

Про це заявив речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.

"Це викликає глибоке занепокоєння і вимагає від нас великих зусиль", - визнав він.

За словами Пєскова, спецоперація продовжується, щоб не допускати такого надалі.

Він також зауважив, що російська влада не планує проводити спеціальне засідання Ради безпеки щодо ситуації в Бєлгородській області, ближче до кінця тижня відбудеться планове засідання.

Нагадаємо, 22 травня бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ. Вони знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.

Telegram-канали зазначали, що в області лунають вибухи. На нараді у губернатора голова прикордонного Грайворона доповів про "тревожные вести" із військової частини.

У мережі також з'явилося відео, на якому танк заїжджає на територію КПП "Грайворон" у Бєлгородській області РФ.

Згодом, Легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявили про звільнення Козинки на Бєлгородщині. А російська влада почала евакуацію сховища ядерних боєприпасів, яке розташоване у регіоні.

23 травня стало відомо, що бійці Легіону "Свобода Росії" та "РДК" розпочали будівництво фортифікаційних споруд на території КПП "Грайворон" в Бєлгородській області РФ.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+46
У Білгороді мінуснули дуже багато орків... У момент прильоту ракети Storm Shadow у будівлі ФСБ працював ситуаційний штаб КТО, який мав створити план протидії атаки РДК на область. Його організували в актовому залі на другому поверсі управління ФСБ. А після створення

ситуаційного штабу було оголошено план "Крепость", згідно з яким особовий склад був повністю зібраний на робочих місцях. Також було багато БТРів для захисту будівлі. І відразу після того, як усі співробітники з'явилися, прилетіла ракета з польотною масою в 1300 кг і бойовою частиною понад 250 кг. Загалом, кількість двухсотої русні підрахувати не можуть досі. Також окрема подяка білгородській ППО, яка "проспала" ракету Storm Shadow, і інформатору, який повідомив про початок роботи штабу.
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23.05.2023 12:42
+20
Тю, а шо случілось, москалики? Нє нравіцца???
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23.05.2023 12:43
+15
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23.05.2023 12:54
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У Білгороді мінуснули дуже багато орків... У момент прильоту ракети Storm Shadow у будівлі ФСБ працював ситуаційний штаб КТО, який мав створити план протидії атаки РДК на область. Його організували в актовому залі на другому поверсі управління ФСБ. А після створення

ситуаційного штабу було оголошено план "Крепость", згідно з яким особовий склад був повністю зібраний на робочих місцях. Також було багато БТРів для захисту будівлі. І відразу після того, як усі співробітники з'явилися, прилетіла ракета з польотною масою в 1300 кг і бойовою частиною понад 250 кг. Загалом, кількість двухсотої русні підрахувати не можуть досі. Також окрема подяка білгородській ППО, яка "проспала" ракету Storm Shadow, і інформатору, який повідомив про початок роботи штабу.
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23.05.2023 12:42 Відповісти
Дай, Боже. Дуже хочеться вірити, що весь цей "кіпіш" не дарма, що хлопці знають, що роблять і що звідси з білгородщини почнеться кінець режиму ху.ла.
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23.05.2023 12:47 Відповісти
ну сколько там зашло 300-500-1000 ну пусть 2000 людей а такое вэ вэй пи**да наступила... Вторая Армия мира.... и Киев за 72 часа... нас все боятся... СВО по лпану.... и ой а что с ефлом то сталося зуб свело или челюсть покоробила иржа.....
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23.05.2023 12:52 Відповісти
наш МІД повинен зараз активно закликати московію і її режим - почати вести переговори з представниками Білгородської Народної Республіки!
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23.05.2023 13:35 Відповісти
Звідки інфа?
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23.05.2023 15:44 Відповісти
Тю, а шо случілось, москалики? Нє нравіцца???
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23.05.2023 12:43 Відповісти
Як не подобається, то нехай згадують крилатий понос свого вождя, фаната "Красной Плесени", та потерплять.
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23.05.2023 12:48 Відповісти
Всьо по плану. Ето лі нє вєлічіє по словам *****?
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23.05.2023 12:44 Відповісти
Пусть Путин Меркель позвонит.
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23.05.2023 12:45 Відповісти
І скаже, як ми усі "глибоко, дуже глибоко занепокоєні"
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23.05.2023 12:48 Відповісти
Все цікавіше і цікавіше! Тепер спєцапєрация, виявляється, для того, щоб "не допустити більше таких ситуацій, як в Бєлгороді")))). Тобто, х.. вже з ним, Бєлгородом, тільки далі не йдіть, я правильно піськова розумію?
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23.05.2023 12:45 Відповісти
треба збирати радбез ООН це внутрішній конфлікт ,чи просто треба почути голос Бєлгородщини та провести референдум .
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23.05.2023 12:46 Відповісти
письков дебил...
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23.05.2023 12:46 Відповісти
Альтернативно одаренный
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23.05.2023 14:35 Відповісти
Що ж ти одразу до глибокого занепокоєння перейшов? Так РДК до Воронєжа ще не дійде, а у тебе всі стани вже вичерпані.
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23.05.2023 12:47 Відповісти
не панікуй ерш бо відхватиш за діскредітацію - в вас все за *********** планом.
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23.05.2023 12:47 Відповісти
"Викликає глибоке занепокоєння і вимагає великих зусиль" выпей слабительное просрешься по-полной
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23.05.2023 12:48 Відповісти
Так *уйло прикладає зусилля на своєму переносному сральнику.
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23.05.2023 12:50 Відповісти
Зараз - глибоке занепокоєння?? Та давай вже обширний інфаркт!!!
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23.05.2023 12:50 Відповісти
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23.05.2023 12:54 Відповісти
Ідьот вааайна гражданская головне що все по плану і патєрь нєт.
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23.05.2023 12:55 Відповісти
- 24.02.22 - Взять Киев за 3 дня!
- Всё идёт по плану;
- Всё идёт по плану;
- Всё идёт по плану;
- 22.05.23 - Легион и РДК полностью освободили н/п Козинку, Белгородской области. В Грайворон зашли передовые отряды.
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23.05.2023 12:57 Відповісти
Писькофф, "глубокую обеспокоенность" у тебя будет вызывать бутылка от шапманского в твоём очке.
Пока-что она не очень глубокая. Так, на 2-3 сантиметра...
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23.05.2023 12:57 Відповісти
"Нужно отправить туда кизяков на конях, те шо по Крыму шарахаются с нагайками"-, подумал письков
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23.05.2023 13:03 Відповісти
Йоржик "вазбудился"? А шо буде, як ми почнемо ???
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23.05.2023 13:06 Відповісти
Варламов с мэром Белгорода угарают над мужикои, который переживает, что «в случае чего» у них нет бомбоубежища. 2019 год.

https://twitter.com/zonov_sl/status/1660903100117385217
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23.05.2023 13:18 Відповісти
Услишьтє народ Бєлгорода!
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23.05.2023 13:27 Відповісти
Виявляється, через весь цей переполох на пітьмі у Білгородській області рашистами поспіхом була скерована спецгрупа з обслуговування ядерних *********** для термінового вивезення спец*********** із законсервованого сховища "Бєлгород-22". І вона попала під ракетний удар РСЗВ, внаслідок чого понесла втрати - 2 "200"-х і 4 "300"-х.
Виникає слушне питання: а чи не може так статись, що під цей шумок пропало в невідомому еапрямку з п'яток-десяток цих самих спецснарядів?
Джерело - тут .
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23.05.2023 13:43 Відповісти
А я-то думаю, що ще вчора за такі черги з ранку за танками біля "Укрвоєнторгу". Причому у черзі одні механізатори і трактористи. Це ще наші шахтарі не приїхали. Так би не всім хватило.
А ви навіть не сподівались, що у цю гру можна грати удвох. Пам'ятаєте:" Нас там нет!","купили в военторге", "Это простые шахтеры"
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23.05.2023 13:45 Відповісти
 
 