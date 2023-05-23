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Новини Окуповані території
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Верещук - до іноземних урядів: Не відправляйте дітей до окупованого Криму. Росіяни можуть використати їх як живий щит

артек,крим

Влада різних країн світу має подбати про те, щоб не відправляти своїх дітей на відпочинок до Криму, де росіяни можуть використати їх як живий щит.

Про це віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я звертаюся до урядів іноземних держав та прошу вжити невідкладних заходів, аби їхні громадяни і тим паче діти не перебували на територіях, тимчасово окупованих Російською Федерацією", - сказала Верещук.

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Водночас вона зауважила, що поки не володіє точною інформацію про те, чи вже є країни, які готові відправити своїх дітей на тимчасово загарбаний РФ півострів: "Ні, у нас немає такої інформації. Але я знаю, що Росія активно пропагує такий літній відпочинок, створює відповідні умови. Я ще раз скажу, що це створення живого щита, особливо перед контрнаступом, перед діями, які будуть вчиняти наші Збройні сили".

Віцепрем’єр-міністр вкотре наголосила на тому, що колаборанти та зрадники обов'язково понесуть відповідальність, а також порадила російським колонізаторам добровільно залишити Крим ще до його звільнення. "Щодо колонізаторів, ми зараз напрацьовуємо те, якою буде відповідальність, але дійсно я вже раджу виїжджати, бо визволення точно буде", - додала вона.

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Як повідомлялося, у квітні ЗМІ оприлюднили матеріал про те, що дітей з Херсона росіяни вивозять у санаторії тимчасово окупованого Криму. Їх утримують у санаторіях "Здравниця", "Дружба" і "Лучистий" в умовах, наближених до полону.

У травні стало відомо про те, що Росія має намір використати іноземних дітей як живий щит в ході майбутнього контрнаступ ЗСУ. З цією метою РФ намагається організувати групові тури іноземних дітей до Криму. Одним пропонують звичайний відпочинок, іншим - різні культурно-просвітницькі заходи.

Автор: 

діти (5063) Крим (14139) окупація (6685) Верещук Ірина (683)


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Топ коментарі
+5
??????????????
Це до урядів яких країн?
Спочатку пиши, а вже потім кури - а не навпаки.
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23.05.2023 13:08
+5
"Мери Поппинс-очевидность"... Никак с зонтика не слезет...
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23.05.2023 13:13
+5
про що пише ця гидотна особа??? які іноземні уряди і які країни крім кацапії туди будуть когось відправляти??? Вона що всіх вважає ідіотами і міряє по своїм курячим мізкам?
Європейці будуть дітей в Крим відправляти чи вони раніше відправляли? яких же ідіотів навибирали, це анріл
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23.05.2023 13:18
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??????????????
Це до урядів яких країн?
Спочатку пиши, а вже потім кури - а не навпаки.
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23.05.2023 13:08 Відповісти
"Мери Поппинс-очевидность"... Никак с зонтика не слезет...
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23.05.2023 13:13 Відповісти
Це ж як треба ненавидіти власних дітей, щоб навіть думати про відправку їх в зону бойових дій і довірити представникам параші.
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23.05.2023 13:13 Відповісти
про що пише ця гидотна особа??? які іноземні уряди і які країни крім кацапії туди будуть когось відправляти??? Вона що всіх вважає ідіотами і міряє по своїм курячим мізкам?
Європейці будуть дітей в Крим відправляти чи вони раніше відправляли? яких же ідіотів навибирали, це анріл
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23.05.2023 13:18 Відповісти
Чучело, чего возбудился? Есть разные ватные страны, типа Узбекистана, Туркмении, той же Сербии и ВЕНГРИИ и пр. Там идиоты могут додуматься, особенно если тем ублюдкам-чиновникам паРашники денег зашлют.
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23.05.2023 13:22 Відповісти
закрий рота кацапе вонючий, я тебе обзивав ублюдку???
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23.05.2023 13:26 Відповісти
Воно - зебіл звичайний довольний! Вилізло із свого зажопинська в польшу, дякуючи бубі шашличному! Його все влаштовує!
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23.05.2023 14:29 Відповісти
Україні повинно бути абсолютно побоку, хто там в Криму, всі іноземці там знаходяться незаконно. Під час звільнення якщо комусь шось прилетить то це вина тих ідіотів які додумались поїхати в кацапію чи відправити дітей
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23.05.2023 13:26 Відповісти
навіщо ти з сонцесяйним та найпотужнішим лідором, розмінувала Чонгар???
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23.05.2023 13:52 Відповісти
тупа с...ка
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23.05.2023 14:43 Відповісти
вони на шатли хочуть подивитися
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23.05.2023 18:32 Відповісти
"Дура дурой, бум-бум-бум"
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27.07.2023 12:27 Відповісти
 
 