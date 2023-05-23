Верещук - до іноземних урядів: Не відправляйте дітей до окупованого Криму. Росіяни можуть використати їх як живий щит
Влада різних країн світу має подбати про те, щоб не відправляти своїх дітей на відпочинок до Криму, де росіяни можуть використати їх як живий щит.
Про це віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Я звертаюся до урядів іноземних держав та прошу вжити невідкладних заходів, аби їхні громадяни і тим паче діти не перебували на територіях, тимчасово окупованих Російською Федерацією", - сказала Верещук.
Водночас вона зауважила, що поки не володіє точною інформацію про те, чи вже є країни, які готові відправити своїх дітей на тимчасово загарбаний РФ півострів: "Ні, у нас немає такої інформації. Але я знаю, що Росія активно пропагує такий літній відпочинок, створює відповідні умови. Я ще раз скажу, що це створення живого щита, особливо перед контрнаступом, перед діями, які будуть вчиняти наші Збройні сили".
Віцепрем’єр-міністр вкотре наголосила на тому, що колаборанти та зрадники обов'язково понесуть відповідальність, а також порадила російським колонізаторам добровільно залишити Крим ще до його звільнення. "Щодо колонізаторів, ми зараз напрацьовуємо те, якою буде відповідальність, але дійсно я вже раджу виїжджати, бо визволення точно буде", - додала вона.
Як повідомлялося, у квітні ЗМІ оприлюднили матеріал про те, що дітей з Херсона росіяни вивозять у санаторії тимчасово окупованого Криму. Їх утримують у санаторіях "Здравниця", "Дружба" і "Лучистий" в умовах, наближених до полону.
У травні стало відомо про те, що Росія має намір використати іноземних дітей як живий щит в ході майбутнього контрнаступ ЗСУ. З цією метою РФ намагається організувати групові тури іноземних дітей до Криму. Одним пропонують звичайний відпочинок, іншим - різні культурно-просвітницькі заходи.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це до урядів яких країн?
Спочатку пиши, а вже потім кури - а не навпаки.
Європейці будуть дітей в Крим відправляти чи вони раніше відправляли? яких же ідіотів навибирали, це анріл