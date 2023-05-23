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Новини Агресія Росії проти України
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Окупанти обстріляли Кізомис, Берислав та Станіслав на Херсонщині. У селі Козацьке загинула жінка, - ОВА

кізомис

Зранку російські військові обстріляли Кізомис та Станіслав, а по обіді з мінометів обстріляли село Козацьке.

Про це в ефірі телемарафону повідомив керівник пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"У Бериславі поцілили у місцеве кладовище. Внаслідок обстрілу села Козацьке загинула 62-річна жінка", - йдеться в повідомленні.

За його словами у селі Михайлівка внаслідок обстрілів зруйнована адмінбудівля сільської ради та будівля школи.

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Автор: 

обстріл (28414) Херсонська область (5738)


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А популярний відео-коментатор на ім'я Роман так переконливо запевняв своїх слухачів, що на цій ділянці все буде спокійно, бо, начебто є таємні домовленості з турками про зупинення влгню через необхідність безпечного проходу їхніх шести суден з порту Миколаїв, які були там заблокованими більше 15 місяців.
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23.05.2023 14:14 Відповісти
 
 