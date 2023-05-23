Окупанти обстріляли Кізомис, Берислав та Станіслав на Херсонщині. У селі Козацьке загинула жінка, - ОВА
Зранку російські військові обстріляли Кізомис та Станіслав, а по обіді з мінометів обстріляли село Козацьке.
Про це в ефірі телемарафону повідомив керівник пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"У Бериславі поцілили у місцеве кладовище. Внаслідок обстрілу села Козацьке загинула 62-річна жінка", - йдеться в повідомленні.
За його словами у селі Михайлівка внаслідок обстрілів зруйнована адмінбудівля сільської ради та будівля школи.
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показати весь коментар23.05.2023 14:14 Відповісти Мені подобається 0
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