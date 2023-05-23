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Українських пілотів на навчаннях на F-16 ще немає, триває процес підготовки, - Ігнат

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

f-16,літак

Повітряні сили вітають фактичне створення "авіаційної коаліції", триває процес підготовки, але навчання українських льотчиків на багатоцільових винищувачах F-16 наразі не розпочалося.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

"Ще триває процес підготовки людей до того, щоб розпочати це навчання. Є передові групи, які виїхали в країни, які можуть надати нам майданчики для навчань. Вивчається, як буде проходити цей процес. Самих пілотів (в цих країнах. - Ред.) ще немає. Всі очікують. Протягом вже тривалого часу мені доводилось, на жаль, спростовувати щоразу, що "пілоти навчаються у США, В Європі".. Раз на місяць (стабільно. - Ред.) з’являються такі новини і доводиться ставити крапки над "і". Тому що не потрібно давати якусь зайву надію", - зазначив він.

"На сьогодні ми маємо надзвичайно гарні новини, що вже фактично є авіаційна коаліція, низка країни буде готувати (українських) пілотів, деякі вже готові передавати нам винищувачі. Старт дано, рішення, що Україна матиме саме F-16, є. Далі вже технічні моменти, процеси. Представники Повітряних сил постійно на контакті з нашими партнерами, вивчається момент, коли і які групи в які країни поїдуть на навчання, і які будуть часові терміни", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": F-16 дасть змогу не підпускати російську авіацію до наших кордонів, - Ігнат

Ігнат зауважив, що "велику кількість пілотів не можна відправити освоювати F-16, тому що потрібно комусь воювати".

Речник Повітряних сил наголосив, що в момент, поки триває бесіда з журналістами, на східному фронті йде ризикована і напружена робота української тактичної авіації.

Як зазначалося, високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що кілька країн, зокрема Польща, почали навчати українських пілотів керувати F-16.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+3
Хто ж вам про таке буде писати? Зовсім з глузду з'їхали...
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23.05.2023 14:40
+3
Може вам особисто доповідати про аеродроми, де вони знаходяться, кількість спеціалістів, кількість пілотів, що готуються?
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23.05.2023 14:42
+2
Така увага до F-16 - переоцінена з практичної точки зору в нашій поточної ситуації. Звісно нам вони потрібні ще на вчора, але не так, як деякі інші речі. Бо за даними RUSI рашисти відстрілюють за добу від 12 до 38 тисяч снарядів, більше стріляють 120-мм міномети, аніж 152-мм калібр, як пише DE. Це знажчно більша проблема для наших військ, як на мене.
І на мою думку, якби нам постачали достатньо контрбатарейних радарів і бпла відповідних, то не було б стільки артилерії у них. Про F-16 просто мабуть модніше і статусніше говорити і домовлятися, на найвищому рівні, ніж про якісь контрбатарейні радари, бпла, які дадуть потім точні координати для екскалібура, чи HIMARS, щоб з одного пострілу знищити гаубицю чи САУ рашистів.
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23.05.2023 14:01
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Така увага до F-16 - переоцінена з практичної точки зору в нашій поточної ситуації. Звісно нам вони потрібні ще на вчора, але не так, як деякі інші речі. Бо за даними RUSI рашисти відстрілюють за добу від 12 до 38 тисяч снарядів, більше стріляють 120-мм міномети, аніж 152-мм калібр, як пише DE. Це знажчно більша проблема для наших військ, як на мене.
І на мою думку, якби нам постачали достатньо контрбатарейних радарів і бпла відповідних, то не було б стільки артилерії у них. Про F-16 просто мабуть модніше і статусніше говорити і домовлятися, на найвищому рівні, ніж про якісь контрбатарейні радари, бпла, які дадуть потім точні координати для екскалібура, чи HIMARS, щоб з одного пострілу знищити гаубицю чи САУ рашистів.
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23.05.2023 14:01 Відповісти
Согласен. И ни слова о подготовке наших аэродромов, наземных специалистов для безаварийной эксплуатации Ф-16.
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23.05.2023 14:17 Відповісти
Хто ж вам про таке буде писати? Зовсім з глузду з'їхали...
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23.05.2023 14:40 Відповісти
у нас ***** "з'їхавших з глузду", тож будкть писати і коментувати навипередки при першій ліпшій нагоді
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23.05.2023 15:59 Відповісти
Може вам особисто доповідати про аеродроми, де вони знаходяться, кількість спеціалістів, кількість пілотів, що готуються?
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23.05.2023 14:42 Відповісти
Ну да, аэродром это же как танк, его в лесопосадке можно спрятать. Не пишите бред.
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23.05.2023 16:53 Відповісти
Вася, запутывать с аэродромами ты мог бы во время Второй мировой войны, и то не очень получалось. Так что пельку закрой лучше ты, диванный специалист в авиации.
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23.05.2023 17:44 Відповісти
Не надо хамить, Вася. Крым украинский. А тупостью не надо тут блистать.
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23.05.2023 17:54 Відповісти
А ты наше родно селянское хамло интернетное.
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23.05.2023 17:58 Відповісти
"Можна заплутати ворога з аеродромами. Українці ж літають і атакують кацапів не з лісопосадок. Пельку затули."

Например вот так?
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23.05.2023 18:03 Відповісти
,,Не пишите бред"...можно и так, правда? Давай на цьому і закінчимо. Видаляю образи.
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23.05.2023 18:09 Відповісти
Аеродроми підготують, сміття приберуть, шви зароблять. Спеціалісти будуть готуватися паралельно. Більше скледне обслугоування буде проводитися на перших етах в країнах НАТО, в тій же Польщі.
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23.05.2023 14:42 Відповісти
А что значит "более сложное обслуживание"?
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23.05.2023 16:55 Відповісти
Літак це складна система, діагностику і заміну певних речей можна зробити на місці, а для інших потрібні зовсім інші інструменти, кваліфікація і т.п., що на ремонтних заводах робиться.
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23.05.2023 17:17 Відповісти
Самолет в отказе, а его перегонять на ремонтный завод? Или поездом везти?
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23.05.2023 17:41 Відповісти
Вы за статистикой москальских военных потерь следите? Последние месяцы почти каждый день потери арты у москалей 20-30шт в день и цифры все растут. Вчера вообще рекорд - 40шт. Правда думаете нам мало контрбатарейных радаров дают? Просто на все нужно время.
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23.05.2023 15:05 Відповісти
Я думаю наші воїни з вами не погодяться, яким на позиції прилітають снаряди, що в рашистів є поки якісь проблеми з артою зараз. І що їм вистачає радарів і бпла. Якщо навіть на мавіки півкраїни продовжує збирати.
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23.05.2023 17:40 Відповісти
А штурмовики идущие на малых высотах и сбрасывающие бомбы на наши позиции, думаете не проблема?
По арте, ну а как вы хотели, чтобы за неделю москалям всю арту уничтожить? Было бы здорово, но надо все же реальней смотреть. Главное, что по арте работа ведется очень систематичная и набирающая оборот(если конечно наша статистика не врет). А вот фронтовая авиация москалей чувствует себя отлично. Да в глубь территории не летит, но на смой линии фронта работает почти без потерь. И этого не изменить без современных радаров которые есть на F-16.
По мавикам это конечно бред. Не понимаю почему нельзя централизованно нормально обеспечить ими армию. Слава богу у москалей с этим походу такие же проблемы.
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23.05.2023 18:09 Відповісти
Не понимаю почему нельзя централизованно нормально обеспечить ими армию. - спитайте у яєць по 17, чому. Що він вам відповість? Ось і вся відповідь. Так як вони відповідають на запитання журнілістів і будь-кого, навіть інозмних партнерів, стосовно боротьби з корупцією, свободи слова і т.п., так вони і працюють.
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24.05.2023 00:44 Відповісти
А навіщо про це знати оркам.? Як на мене хай би сиділи і тремтіли від жаху що ось-ось прилетять фалкони - соколи.
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23.05.2023 14:03 Відповісти
Штирлиц в гробу перевертаеться, рознюхувати і ****..ти пляшкою немає сенсу, вся інфа онлайн
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23.05.2023 14:36 Відповісти
Цензор так опустився що вже коменти бездаря Ігната цитує , а писали що сайт новин номер один в Україні .. Може номер один знизу ?
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23.05.2023 14:14 Відповісти
А як би ми дізналися, що він бездар?
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23.05.2023 14:34 Відповісти
Ігнат, та ми взагалі ще і пілотів не підібрали!!!! Молодець!!!!!
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23.05.2023 14:50 Відповісти
 
 