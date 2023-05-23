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Через події в Бєлгородській області в РФ порушили справу за 6 статтями

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

бєлгород

Слідчий комітет РФ порушив через події в Бєлгородській області справу за шістьма статтями.

Про це повідомили в Слідкомі РФ, інформує Цензор.НЕТ.

Справу порушили за такими статтями:

  • теракт;
  • замах на життя правоохоронців;
  • замах на вбивство;
  • умисне знищення чи пошкодження майна;
  • незаконний обіг зброї;
  • незаконний обіг вибухівки.

Читайте: Події у Бєлгороді - це продовження підготовки України до контрнаступу, - американський генерал Гертлінг

У російському Слідчому комітеті вважають, що в подіях на території Бєлгородської області брали участь "представники українських збройних формувань".

"Житлові та адміністративні будівлі, об’єкти цивільної інфраструктури були піддані мінометному та артилерійському обстрілам. В результаті цих злочинних дій поранення отримали кілька цивільних осіб", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Пєсков про ситуацію на Бєлгородщині: "Викликає глибоке занепокоєння і вимагає великих зусиль"

Нагадаємо, 22 травня бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ. Вони знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.

Telegram-канали зазначали, що в області лунають вибухи. На нараді у губернатора голова прикордонного Грайворона доповів про "тревожные вести" із військової частини.

У мережі також з'явилося відео, на якому танк заїжджає на територію КПП "Грайворон" у Бєлгородській області РФ.

Згодом Легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявили про звільнення Козинки на Бєлгородщині. А російська влада почала евакуацію сховища ядерних боєприпасів, яке розташоване у регіоні.

23 травня стало відомо, що бійці Легіону "Свобода Росії" та "РДК" розпочали будівництво фортифікаційних споруд на території КПП "Грайворон" в Бєлгородській області РФ.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+5
З точки зору орків, це звичайна спецоперація
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23.05.2023 14:11
+3
Нехай на Рабсії вирішують що завгодно - мене не обходить маячня у головах імбецилів
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23.05.2023 14:06
+3
і жодної - за "прої@али", просрали кордони, залишили без відповідної підготовки... за невідповідність кваліфікаційним вимогам посадових осіб причетних служб...
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23.05.2023 14:06
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А скільки мільйонів справ нам потрібно порушувати?
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23.05.2023 14:03 Відповісти
З точки зору кацапської традиції: А нас за што?
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23.05.2023 14:04 Відповісти
З точки зору орків, це звичайна спецоперація
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23.05.2023 14:11 Відповісти
78 тисяч вже порушено на сьогодні.
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23.05.2023 14:08 Відповісти
Це трохи не ті справи. Це за вчинення військових злочинів і злочинів проти людяності. Мова йде про справи щодо кожної військової операції, навіть такої, що не спричинила загибель цивільного населення, як у цьому випадку із Бєлгородщигою.
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23.05.2023 14:13 Відповісти
А тут образили мишку напісали в норку
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23.05.2023 14:04 Відповісти
А шо самі творили у нас то так і треба?
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23.05.2023 14:04 Відповісти
Нехай на Рабсії вирішують що завгодно - мене не обходить маячня у головах імбецилів
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23.05.2023 14:06 Відповісти
і жодної - за "прої@али", просрали кордони, залишили без відповідної підготовки... за невідповідність кваліфікаційним вимогам посадових осіб причетних служб...
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23.05.2023 14:06 Відповісти
Події у Бєлгородській області запустять процеси, завдяки яким місцеві мешканці зможуть згадати своє коріння, - доктор історичних наук
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23.05.2023 14:07 Відповісти
Старий маразматік бастрикін жжьот...
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23.05.2023 14:08 Відповісти
Самое интересное что сейчас половина Украины которымрашистыраздали свои паспорта может сейчас пойти на штурм Москвы Кучково и ето все еще будет называться гражданской войной
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23.05.2023 14:11 Відповісти
ШО тепер губернатора Гладкова розстріляють ? Чи повісять ? Якщо не скористається ампулою ціаниду.
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23.05.2023 14:12 Відповісти
это бумага, и х. с ней. Вопрос в другом: как поведет себя Украина, когда РДК начнут мочить? Бросит их и скажет, мол мы здесь ни при чем? Тогда мы предали этих хлопцев. Или будем помогать, поскольку без снабжения долго не протянешь. И тогда это явная попытка сорвать поставки тех же самолетов в Украину, т.к. возникнет вопрос втягивания других стран в эту войну, поскольку уже никто не сможет гарантировать неиспользования их против расии в ее воздушном пространстве. И на все это будут смотреть не только демократы, но и республиканцы и задавать Байдену очень неудобные вопросы. Что это было и стоило ли все это затевать, чтобы насладиться визгом скабеевой?
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23.05.2023 14:13 Відповісти
Помогать будут, но скажут "этонемынастамнет"
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23.05.2023 14:18 Відповісти
Если это F16 так уже не скажешь. Возможно будет помощь другим, что можно замаскировать под "это не мы". Но ведь хочется получить F16, и не миг-21.
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23.05.2023 14:31 Відповісти
Рассеяне без паники. По инсайду от губернатора Гладкова, жителей Белгородской области эвакуируют в освобождённый Бахмут.
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23.05.2023 14:16 Відповісти
Тоесть то что рашисты делали в 2014 на крыму и дамбасе ето были ополченцы а когда то же самое делают в Бiлгородi ето уже террористы? Даже больше того, Бiлгород освобождают законные жители РФ, а украинский крым и дамбас захватывали иностранные росийские диверсанты
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23.05.2023 14:19 Відповісти
Та хоч за 10.
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23.05.2023 14:29 Відповісти
 
 