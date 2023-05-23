Через події в Бєлгородській області в РФ порушили справу за 6 статтями

Слідчий комітет РФ порушив через події в Бєлгородській області справу за шістьма статтями.

Про це повідомили в Слідкомі РФ, інформує Цензор.НЕТ.

Справу порушили за такими статтями:

теракт;

замах на життя правоохоронців;

замах на вбивство;

умисне знищення чи пошкодження майна;

незаконний обіг зброї;

незаконний обіг вибухівки.

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У російському Слідчому комітеті вважають, що в подіях на території Бєлгородської області брали участь "представники українських збройних формувань".

"Житлові та адміністративні будівлі, об’єкти цивільної інфраструктури були піддані мінометному та артилерійському обстрілам. В результаті цих злочинних дій поранення отримали кілька цивільних осіб", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, 22 травня бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ. Вони знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.

Telegram-канали зазначали, що в області лунають вибухи. На нараді у губернатора голова прикордонного Грайворона доповів про "тревожные вести" із військової частини.

У мережі також з'явилося відео, на якому танк заїжджає на територію КПП "Грайворон" у Бєлгородській області РФ.

Згодом Легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявили про звільнення Козинки на Бєлгородщині. А російська влада почала евакуацію сховища ядерних боєприпасів, яке розташоване у регіоні.

23 травня стало відомо, що бійці Легіону "Свобода Росії" та "РДК" розпочали будівництво фортифікаційних споруд на території КПП "Грайворон" в Бєлгородській області РФ.