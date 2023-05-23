Повідомлено про підозру "сенатору РФ" від окупованої частини Запорізької області Вороні, - СБУ

СБУ зібрала доказову базу на ще одного поплічника Януковича, який зараз допомагає РФ. Йдеться про колишнього очільника Державної реєстраційної служби України Дмитра Ворону.

Про це повідомля Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Наприкінці 2022 року його призначили так званим "сенатором РФ - представником виконавчого органу влади Запорізької області".

За даними Служби безпеки, на цій "посаді" він координував захоплення українських підприємств на тимчасово окупованій території Запоріжжя.

"Ворона за власної ініціативи допомагав рашистам формувати окупаційні адміністрації в тимчасово захоплених районах Херсонської та Запорізької областей. Також був "радником" гауляйтера Балицького. Крім того, саме Ворона підготував звернення до президента країни-агресора щодо заохочення державними нагородами рф російських військових та колаборантів, які сприяли окупації регіону", - йдеться в повідомленні.

Вороні повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

"За ініціативи СБУ суд наклав арешт на майно зловмисника на десятки млн грн. Серед арештованого – квартири фігуранта у середмісті Києва та в Миргороді, будинок загальною площею понад 300 кв. м під Києвом та 10 земельних ділянок в столичному регіоні", - зазначили в Службі безпеки.



Наразі тривають комплексні заходи для притягнення ворожого пособника до відповідальності за злочини проти України. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми.

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