У МЗС відповіли Орбану, який заявив, що Україна не переможе у війні: Рік тому казали, що ми не протримаємося 72 години. Помиляються і зараз
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Прем’єр Угорщини Віктор Орбан знімає відповідальність з Росії за її агресію проти України.
Про це у Facebook повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.
"Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, коментуючи агресію Росії проти України, заявив, що неважливо хто до кого вторгнувся. Він переконаний, що Україна не зможе виграти війну. В Кремлі мають радіти: глава угорського уряду зняв відповідальність Росії за її агресію проти України.
Ті ж самі європейські політики стверджували минулоріч, що Україна не має шансів протриматися більше, ніж 72 години. Вони помилилися тоді, помиляються і зараз", - наголосив він.
За словами Ніколенка, українці продовжать боротися до повного звільнення своїх територій від російської окупації.
"Це є єдиним шляхом не лише для відновлення миру в Україні, але і ґарантування безпеки всієї Європи. Тому зараз критично важливо об’єднати зусилля задля того, аби Україна мала все необхідне для пришвидшення поразки Росії", - підсумував речник МЗС.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан переконаний, що Україна не здатна виграти агресивну війну, яку проти неї розв’язала Росія.
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На що отримав відповідь: "най сере там, де їсть і спить - це вялікоскрєпно та відновлює історичну справедливість, яку ботоксний так очикував".
У 1968-го придушили повстання в Чехословаччині.
Історичні події одні, та їх осмислення різне.
Чехи свою "весну" пам'ятають, а ось мадяри свою "осінь" вирішили забути
В Угорщині протестанти захотіли мирних перемовин, в результаті їх закатували: от 350 до 600 казнённых, 26 тысяч осужденных, свыше 200 тысяч беженцев. Окрім цього загинули 2652 угорських громадян і було поранено 19226.
Так що ***** мирні перемовини... це ж кацапи... вони своє прізвище отримали коли захоплювали Казань. Ті що в осаді домовились, що якщо здадуться, їх помилують, але коли москалі зайшли в фортецю, то всіх вбили - тому і кацапи (тур., крим.-тат., азерб. kassap - м'ясник, живодер)
Іврит: м'ясник - кацАв
Щоправда, без будь-якого негативного контенту просто назва професії.
Очевидно, один корінь для всіх східних мов
Взагалі його треба ставити на місця. Давно він по морді не отримував:
Все эти закидоны мадьяр в сторону НАТО,в сторону еес,по типу (Евросоюз бесполезен,он не нужен,НАТО не востребовано и тд),это подготовка выхода цыганвы с этих организаций,ибо эти твари знают ,что скоро выползут наружу секретные договорнякии с кремлём,где до полномасштабного вторжения, Витька орбан и *****,подписали какой то договор,по типу (пол Украины берет расея, мадярщина забирает Закарпатье),и теперь эта ***** цыганская,увидев что расея обосралалась,пытается создать себе почву для выхода с НАТО и Евросоюза ,по типу "не так то НАТО и Евросоюз нам и нужны".Выплывит все это наружу со временем
...загинули 2652 угорських громадян, поранено 19226. ...страчено, за окремими оцінками, близько 350 осіб. Близько 26 тис. людей зазнали судового переслідування, з них 13 тис. було засуджено до різних термінів ув'язнення. Угорці в масовому порядку емігрували - країну полишили майже 200 000 людей
От його і мордує, те що це стало відомо усім!!
Слава Україні!!
Цікаво, всі суди на переучЬот закрили? І українське мзс за компанію?