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війна (56913) Віктор Орбан (283) Ніколенко Олег (209)

У МЗС відповіли Орбану, який заявив, що Україна не переможе у війні: Рік тому казали, що ми не протримаємося 72 години. Помиляються і зараз

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

віктор,орбан

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан знімає відповідальність з Росії за її агресію проти України.

Про це у Facebook повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.

"Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, коментуючи агресію Росії проти України, заявив, що неважливо хто до кого вторгнувся. Він переконаний, що Україна не зможе виграти війну. В Кремлі мають радіти: глава угорського уряду зняв відповідальність Росії за її агресію проти України.

Ті ж самі європейські політики стверджували минулоріч, що Україна не має шансів протриматися більше, ніж 72 години. Вони помилилися тоді, помиляються і зараз", - наголосив він.

За словами Ніколенка, українці продовжать боротися до повного звільнення своїх територій від російської окупації.

"Це є єдиним шляхом не лише для відновлення миру в Україні, але і ґарантування безпеки всієї Європи. Тому зараз критично важливо об’єднати зусилля задля того, аби Україна мала все необхідне для пришвидшення поразки Росії", - підсумував речник МЗС.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан переконаний, що Україна не здатна виграти агресивну війну, яку проти неї розв’язала Росія.

Також читайте: Справжня природа війни в Україні залишається неясною, - Орбан

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+27
Не обращайте внимания на визги етой кремлевской обезьяны. Они как индикатор, чем ближе Украина к победе тем громче визжат. По их визгу можно найти правильный путь к скорой победе
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23.05.2023 14:55
+25
"Паника и стихийное бегство", - ​легион "Свобода России" о ситуации в Белгородской области
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23.05.2023 14:54
+19
Он договорится что в Будапеште пивас и шаурма будут продаваться за гривны
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23.05.2023 14:55
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"Паника и стихийное бегство", - ​легион "Свобода России" о ситуации в Белгородской области
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23.05.2023 14:54 Відповісти
наш МІД зараз повинен активно закликати представників московського режиму - ідти на МИРНІ ПЕРЕМОВИНИ з представниками народу Білгородської Народної Республіки!
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23.05.2023 15:05 Відповісти
Не обращайте внимания на визги етой кремлевской обезьяны. Они как индикатор, чем ближе Украина к победе тем громче визжат. По их визгу можно найти правильный путь к скорой победе
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23.05.2023 14:55 Відповісти
Он договорится что в Будапеште пивас и шаурма будут продаваться за гривны
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23.05.2023 14:55 Відповісти
Орбан натуральний *****
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23.05.2023 14:56 Відповісти
у-***** ...
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23.05.2023 14:57 Відповісти
Кремлівський холуй хоче врятувати від Гааги свого господаря - бліду кремлівську вошу і повернути назад в Україну свою п'яту колону - закарпатців з угорськими паспортами, які зараз відсидюються у мадярщині і тільки обтяжують і так дотаційну соціальну сферу. Закарпаття стало набагато чистішим від усяких уйобикків і шуфричів.
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23.05.2023 15:21 Відповісти
Угорці показали все на шо вони здатні під час другої світової, мабуть сподобалось під кацапами жити
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23.05.2023 14:56 Відповісти
Орбан, далі всі відомі матюки
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23.05.2023 14:57 Відповісти
Орбан - ганьба угорського народу. 1956 року угорці на собі відчули, що важливо, хто до кого вторгнувся, і реагували на радянське вторгнення адекватно.
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23.05.2023 14:57 Відповісти
На гроші московії Орбан прорепетував що було сили: "Давай пєрєгавори, а то у бункерного уже всє чемодани с г@вном!"
На що отримав відповідь: "най сере там, де їсть і спить - це вялікоскрєпно та відновлює історичну справедливість, яку ботоксний так очикував".
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23.05.2023 15:00 Відповісти
У 1956 р. "совєти" придушили повстання в Угорщині.
У 1968-го придушили повстання в Чехословаччині.
Історичні події одні, та їх осмислення різне.
Чехи свою "весну" пам'ятають, а ось мадяри свою "осінь" вирішили забути
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23.05.2023 15:01 Відповісти
В Чехії, та і загинуло 72, сотні були поранені. Чехи не здались, спалювали себе.

В Угорщині протестанти захотіли мирних перемовин, в результаті їх закатували: от 350 до 600 казнённых, 26 тысяч осужденных, свыше 200 тысяч беженцев. Окрім цього загинули 2652 угорських громадян і було поранено 19226.

Так що ***** мирні перемовини... це ж кацапи... вони своє прізвище отримали коли захоплювали Казань. Ті що в осаді домовились, що якщо здадуться, їх помилують, але коли москалі зайшли в фортецю, то всіх вбили - тому і кацапи (тур., крим.-тат., азерб. kassap - м'ясник, живодер)
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23.05.2023 15:28 Відповісти
Цього факту я не знав.
Іврит: м'ясник - кацАв
Щоправда, без будь-якого негативного контенту просто назва професії.
Очевидно, один корінь для всіх східних мов
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23.05.2023 16:44 Відповісти
Гарна відповідь.

Взагалі його треба ставити на місця. Давно він по морді не отримував:

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23.05.2023 15:04 Відповісти
Та ***** это цыганке ****** вообще отвечать на 4го высеры,много чести.я УВЕРЕН на 1000 процентов ,что дело вообще не том ,что цыганва сует палки в колёса потому что хочет мира и ТД.настанет день (а я уверен он настанет) и цыганва покажет настоящую свою рожу .
Все эти закидоны мадьяр в сторону НАТО,в сторону еес,по типу (Евросоюз бесполезен,он не нужен,НАТО не востребовано и тд),это подготовка выхода цыганвы с этих организаций,ибо эти твари знают ,что скоро выползут наружу секретные договорнякии с кремлём,где до полномасштабного вторжения, Витька орбан и *****,подписали какой то договор,по типу (пол Украины берет расея, мадярщина забирает Закарпатье),и теперь эта ***** цыганская,увидев что расея обосралалась,пытается создать себе почву для выхода с НАТО и Евросоюза ,по типу "не так то НАТО и Евросоюз нам и нужны".Выплывит все это наружу со временем
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23.05.2023 15:04 Відповісти
хай виходять, проведемо там "СВО", якщо воно їм до смаку...
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23.05.2023 15:12 Відповісти
А колись угорці були, як українці 2022 року - людиною року за версію Time...

...загинули 2652 угорських громадян, поранено 19226. ...страчено, за окремими оцінками, близько 350 осіб. Близько 26 тис. людей зазнали судового переслідування, з них 13 тис. було засуджено до різних термінів ув'язнення. Угорці в масовому порядку емігрували - країну полишили майже 200 000 людей

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23.05.2023 15:06 Відповісти
По хорошому, з такими заявами ****/фідесів Україна має наполягати на тому, щоб мад'яри в Рамштайні не фігурували.
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23.05.2023 15:10 Відповісти
"Кремлівські консерви Україна слухати не буде"..... Оце відповідь,а не хрен знає що.
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23.05.2023 15:18 Відповісти
У нас контратака на носі до якої ми готувались півроку, а цей Орбан продажний несе якусь фігню.
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23.05.2023 16:21 Відповісти
Орбан із військом готувався хапнути територій України з 23.02.22, аж воно, он, як неловко вийшло, за оті трі дня до Києва!!!
От його і мордує, те що це стало відомо усім!!
Слава Україні!!
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23.05.2023 16:34 Відповісти
Ну давай, Орбан, напади на Закарпаття! Ти ж цього хочеш?
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23.05.2023 16:50 Відповісти
Він у разі захоплення Києва відтяпав би Закарпаття - така була домовленість з #уйлом. Обломилось, тепер скавчить, коли #уйло йому на хвіст наступає. Нічого, доберемось і до мад'яр ссучених, вони дегацифікацію, як німці, не пройшли, хоча були гітлерівськими посіпаками
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23.05.2023 16:56 Відповісти
Навіщо цьому орбану щось відповідати? Він нам допомагає? Ні. Ну, і ***** з пляжу
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23.05.2023 16:51 Відповісти
Цивілізований світ законодавчо визнав цю війну "неспровокованим актом російської агресії".
Цікаво, всі суди на переучЬот закрили? І українське мзс за компанію?
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23.05.2023 17:02 Відповісти
какой-то беззубый ответ мзс
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24.05.2023 00:24 Відповісти
 
 