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Новини
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Рашисти мінують лівий берег Дніпра та ставлять загородження проти човнів, - Сили оборони

міни

Російські окупанти мінують лівий берег Дніпра та встановлюють загородження проти плавзасобів на Запорізькому напрямку.

Про це заявив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

"Окрім мінування на лівому березі Дніпра… спостерігається встановлення загороджень проти човнів та плавзасобів, в районах окупованих населених пунктів Нижній Рогачик, Дніпрорудне, Велика Знам'янка та Кам'янка Дніпровська", - зазначив він.

За словами Шершня, на Запорізькому напрямку російські загарбники ведуть так звану активну оборону на Новопавлівському та Оріхівському напрямках.

Також читайте: Минулої доби ворог обстріляв 20 населених пунктів Запорізької області, - ОВА. ФОТО

Автор: 

Дніпро (3273) Запорізька область (3596)


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Топ коментарі
+14
Странно было, если бы они этого не делали, а, например, ложили асфальт на дорогах.
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23.05.2023 15:02
+7
Короче говоря, делают все, что должны были делать мы с конца 2021 года. Представляете, насколько иначе бы все выглядело, если бы все перешейки между Крымом и материком были заминированы на площади 200-300 км. кв ?
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23.05.2023 15:12
+6
Ну все роблять як наш боевтік- ставлять мангали і маринують мʼяско)
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23.05.2023 14:59
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Ну все роблять як наш боевтік- ставлять мангали і маринують мʼяско)
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23.05.2023 14:59 Відповісти
вже бачили ці загородження під Білгородом - 3 танкети їх проїхали і навіть не помітили.
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23.05.2023 15:00 Відповісти
Безмозглый народец,как только войска подойдут к Мелитополю сами драпанут из этого водяного мешка.
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23.05.2023 15:00 Відповісти
Странно было, если бы они этого не делали, а, например, ложили асфальт на дорогах.
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23.05.2023 15:02 Відповісти
Вони ще не дорослі до ноу-хау Зелі.
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23.05.2023 15:20 Відповісти
Цікаво буде, коли наші ударять вздовж східного берега і почнуть їх на їхні ж міни витіснять! Ото буде "весело"!
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23.05.2023 15:07 Відповісти
Не пойняв...чому весело у лапках?
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23.05.2023 15:09 Відповісти
Я про "веселість" для кацапів написав
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23.05.2023 15:11 Відповісти
Военные говорят, что у них не воруют - у них *****-вают.
Так и здесь. Это не враг ставит заграждения - это ему позволяют.
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23.05.2023 15:09 Відповісти
Ему прежде всего зеленая пошесть позволила беспрепятственно зайти на эти территории. Все остальное уже вторично.
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23.05.2023 15:18 Відповісти
Зеленський розмінував кордони України, які замінував Порошенко...так можна говорити?
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23.05.2023 15:11 Відповісти
Путлеру важко переоцінити все те, що зробив для нього Зеля
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23.05.2023 15:17 Відповісти
Короче говоря, делают все, что должны были делать мы с конца 2021 года. Представляете, насколько иначе бы все выглядело, если бы все перешейки между Крымом и материком были заминированы на площади 200-300 км. кв ?
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23.05.2023 15:12 Відповісти
Они были заминированы в 2014-2019 годах. Как и мосты из Крыма и через каналы.

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23.05.2023 15:23 Відповісти
и это правильно...... пока рашисты не построят двадцать линий обороны и не усеют весь юг минами с плонтностью 20 шт. на квадратный метр, ни о каком контрнаступлении ЗСУ не может быть и речи..... таков хитрый план зермаков.....
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23.05.2023 15:13 Відповісти
"В очередь, сукины дети!".....
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23.05.2023 15:15 Відповісти
Даже если после победы Украины к власти в мордоре придут какие-нибудь либералы, нам нужно минировать и обустраивать линии укрепления по всему периметру северо-восточной границы, а также вкладывать 10%-15% ВВП в развитие наработок БПЛА и ракетную программу.
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23.05.2023 15:17 Відповісти
Після перемоги ?
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23.05.2023 15:48 Відповісти
 
 