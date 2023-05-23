Рашисти мінують лівий берег Дніпра та ставлять загородження проти човнів, - Сили оборони

Російські окупанти мінують лівий берег Дніпра та встановлюють загородження проти плавзасобів на Запорізькому напрямку.

Про це заявив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

"Окрім мінування на лівому березі Дніпра… спостерігається встановлення загороджень проти човнів та плавзасобів, в районах окупованих населених пунктів Нижній Рогачик, Дніпрорудне, Велика Знам'янка та Кам'янка Дніпровська", - зазначив він.

За словами Шершня, на Запорізькому напрямку російські загарбники ведуть так звану активну оборону на Новопавлівському та Оріхівському напрямках.

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