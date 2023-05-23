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Новини За кордоном
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ліквідація (1996) Казанський Денис (303) Гіркін (187)

Терорист Гіркін заявив, що одного з "командирів ЛНР" Мозгового у 2015 році ліквідували "вагнерівці", - Казанський

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

мозговой,мозговий

Терорист Ігор Гіркін заявив, що так званого командира НВФ "Призрак" Олексія Мозгового у 2015 році ліквідували найманці ПВК "Вагнер".

Про це у Telegram повідомив журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"Стрєлков-Гіркін прямо пише, що польового командира "ЛНР" Олексія Мозгового у 2015 році розстріляли бойовики ПВК "Вагнера" за вказівкою помічника Путіна Владислава Суркова.

Російські пропагандисти вісім років брехали, що Мозгового ліквідувала українська ДРГ. А сам Путін називав його "героєм великої Росії", - розповів він.

Нагадаємо, Мозгового було ліквідовано 23 травня 2015 року. Тодішній речник адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник заявив, що ліквідація терориста є результатом міжусобної боротьби між бойовиками.

Також дивіться: Терорист Гіркін розповів про зустріч зі зрадником Аксьоновим за місяць до анексії Криму в 2014 році: "Я помогал ему организовать "русскую весну". ВIДЕО

Терорист Гіркін заявив, що одного з командирів ЛНР Мозгового у 2015 році ліквідували вагнерівці, - Казанський 01
Терорист Гіркін заявив, що одного з командирів ЛНР Мозгового у 2015 році ліквідували вагнерівці, - Казанський 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+22
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23.05.2023 15:15
+5
та хераче вже одне одного - претензій нема.
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23.05.2023 15:20
+3
Чи й не новина. Самого гірку давно час прибрати.
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23.05.2023 15:16
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23.05.2023 15:15 Відповісти
Вот вы смеетесь, но когда они всей расией приедут сюда сдаваться, смех пройдет
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23.05.2023 15:20 Відповісти
кацапи не здаються, вони самоліквідовуються. Щоб не мучитись.
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23.05.2023 15:38 Відповісти
Та ну! Віками побирались "погорєльцамі", "бєжєнцамі" і "лішєнцамі". До речі коли вони "дійшли до Парижа", то довелось виводити армію з-за масового дезертирства - дві третини війська втекли щоб лишитись на Заході...
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21.07.2023 14:11 Відповісти
ВаУ !!! Аплодую від душі !
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23.05.2023 15:36 Відповісти
Чи й не новина. Самого гірку давно час прибрати.
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23.05.2023 15:16 Відповісти
та хераче вже одне одного - претензій нема.
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23.05.2023 15:20 Відповісти
Ліквідували Безмозглого.
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23.05.2023 15:22 Відповісти
Та Бетмена Бєднова теж вагнерівці ліквідували.
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23.05.2023 15:32 Відповісти
прекрасные жабо-гадючные отношения...
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23.05.2023 15:33 Відповісти
пригожин, мабуть, ліквідує ще й гіркіна. За язик. Та не россійський.
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23.05.2023 15:37 Відповісти
все интереснее и интереснее))
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23.05.2023 16:06 Відповісти
Насколько помню Мозгового убили после того как он назвал бои за Дебальцево боями уровня 1941 года с обеих сторон и после чего отвел свою бригаду.Тут его и убили.
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23.05.2023 16:54 Відповісти
Гиркинд давай ещё правды.
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23.05.2023 22:20 Відповісти
Нічого дивного, вони всіх малокерованих людей потихеньку прибирали, на зміну яким приходили ручні - Душилін, Пасічник.
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24.05.2023 00:03 Відповісти
 
 