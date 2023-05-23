Данія та інші країни Європи планують розпочати підготовку українських пілотів на F-16 не раніше червня, - міністр оборони Поульсен

Данія разом з європейськими союзниками має намір не раніше червня почати навчати українських пілотів польотам на винищувачах F-16.

Про це заявив у вівторок данський міністр оборони Троелс Лунд Поульсен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я думаю, що в червні ми владнаємо всі формальності і після цього зможемо розпочати навчання", - наводять західні ЗМІ слова Поульсена перед засіданням Ради ЄС на рівні міністрів оборони.

Він додав, що тренування можуть тривати пів року, перш ніж українські льотчики зможуть використовувати F-16.

Розповідаючи про можливість поставок винищувачів до України, Поульсен наголосив, що спочатку потрібно обговорити навчання, а вже потім обмірковувати можливість передання F-16.

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При цьому раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель виступив із твердженням, що кілька країн Євросоюзу, зокрема Польща, вже навчають українських льотчиків пілотування F-16. Напередодні він сказав, що очікує швидких поставок винищувачів до України. Західні ЗМІ уточнюють, що поки що жодна країна формально не взяла зобов'язання постачати Києву ці винищува. Згодом у Повітряних силах заявили, що українських пілотів на навчаннях на F-16 ще немає, триває процес підготовки