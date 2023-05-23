Українці вже довели, що можуть протистояти РФ, але їм треба більше допомоги, - Столтенберг
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Україна здатна досягати військових успіхів у розв’язаній проти неї Росією повномасштабній війні.
Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Українці вже доводили, що можуть тіснити російські сили. Крім того, важливою є та підтримка, яку вони отримують від країн НАТО", - сказав він.
Однак, за словами Столтенберга, Україні потрібно більше допомоги, і тому члени НАТО направляють їй танки, крилаті ракети дальнього радіусу дії та збираються тренувати українських пілотів.
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