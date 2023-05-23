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Українці вже довели, що можуть протистояти РФ, але їм треба більше допомоги, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

столтенберг

Україна здатна досягати військових успіхів у розв’язаній проти неї Росією повномасштабній війні.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Українці вже доводили, що можуть тіснити російські сили. Крім того, важливою є та підтримка, яку вони отримують від країн НАТО", - сказав він.

Однак, за словами Столтенберга, Україні потрібно більше допомоги, і тому члени НАТО направляють їй танки, крилаті ракети дальнього радіусу дії та збираються тренувати українських пілотів.

Читайте: Країни НАТО мають збільшити витрати на оборону, - Столтенберг

Автор: Богдан Гуньковський
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Краще Україні - краще НАТО!
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23.05.2023 15:40 Відповісти
Наприкінці кожної такої промови треба давати підсрачника Орбану - це стимулює інших.
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23.05.2023 15:41 Відповісти
давайте уже наконец то орбитальный крейсер и звезду смерти ! хватит чесать яйца !
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23.05.2023 15:52 Відповісти
За членство в НАТО ви вже сказали, ми зрозуміли нарешті зрозуміли, коли це може бути. Шкода, що пізно зрозуміли. А за допомогу дякуємо.
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23.05.2023 15:57 Відповісти
Коли буде F-35?
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23.05.2023 15:57 Відповісти
Я думаю, що США мають набагато кращу зброю, ніж ту що нам поставили.
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23.05.2023 15:59 Відповісти
Спасибі велетенське за усе Союзникам !!!
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23.05.2023 16:00 Відповісти
круто, молодці... тому давайте їм підсунемо будапештський меморандум-2
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23.05.2023 16:03 Відповісти
 
 