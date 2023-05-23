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Столтенберг про навчання українських пілотів на F-16: Великий крок, який потім дасть змогу постачати винищувачі
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Генсек НАТО Єнс Столтенберг вітає рішення низки європейських країн навчати українських пілотів польотам на винищувачах F-16.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я вітаю рішення декількох союзників із НАТО, зокрема Німеччини, почати тренувати пілотів, оскільки це дає можливість пізніше ухвалити рішення і про постачання винищувачів. Це великий крок, який дасть змогу потім, на певному етапі, постачати винищувачі", - сказав генсек.
Столтенберг додав, що кожна країна сама оголосить, коли саме вона почне навчання українських льотчиків.
Крім того, він наголосив, що той факт, що НАТО продовжує підтримувати Україну, "не робить його учасником конфлікту".
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морские акробаты...
Теперь нужно будет убедить американцев и других, что F16 ни под каким видом не будет принимать участие в бомбардировках Белгорода...Это будет длинный этап, возможно, самый длинный из всех. Но видосики оттуда классные, согласен.
@countelephants
Сообщается, что на технике, на которой украинские националистьі вторглись на территорию Белгородской области, іздєваєльскі нанесеньі отличительньіе символьі "Ї", "Є" и "Ґ".