УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15557 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
811 7
Столтенберг Єнс (1355) F-16 (420)

Столтенберг про навчання українських пілотів на F-16: Великий крок, який потім дасть змогу постачати винищувачі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вітає рішення низки європейських країн навчати українських пілотів польотам на винищувачах F-16.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я вітаю рішення декількох союзників із НАТО, зокрема Німеччини, почати тренувати пілотів, оскільки це дає можливість пізніше ухвалити рішення і про постачання винищувачів. Це великий крок, який дасть змогу потім, на певному етапі, постачати винищувачі", - сказав генсек.

Столтенберг додав, що кожна країна сама оголосить, коли саме вона почне навчання українських льотчиків.

Крім того, він наголосив, що той факт, що НАТО продовжує підтримувати Україну, "не робить його учасником конфлікту".

Також читайте: Українці вже довели, що можуть протистояти РФ, але їм треба більше допомоги, - Столтенберг

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
этапы, этапы
морские акробаты...
Теперь нужно будет убедить американцев и других, что F16 ни под каким видом не будет принимать участие в бомбардировках Белгорода...Это будет длинный этап, возможно, самый длинный из всех. Но видосики оттуда классные, согласен.
показати весь коментар
23.05.2023 16:08 Відповісти
Judge Rico Dredd
@countelephants
Сообщается, что на технике, на которой украинские националистьі вторглись на территорию Белгородской области, іздєваєльскі нанесеньі отличительньіе символьі "Ї", "Є" и "Ґ".
показати весь коментар
23.05.2023 16:10 Відповісти
Ну, якщо з права на ліво читати - то таки, да)))
показати весь коментар
23.05.2023 16:13 Відповісти
Надіюсь аеродроми ангари -- все готовиться .
показати весь коментар
23.05.2023 16:18 Відповісти
Стелс-місії на F-16-тих вже проводяться... Брянськ - одна з них...
показати весь коментар
23.05.2023 16:22 Відповісти
‼️ ОПЕРАТИВНЫЕ НОВОСТИ БЕЛГОРОДА. Напряжённая ситуация в регионе, объявлена частичная эвакуация. 16:03
показати весь коментар
23.05.2023 16:26 Відповісти
Ну ось, ніхто нікого не навчав за кулісами. Уже не перша новина за останні два дні, що все тільки починається. Розкатали губу, що уже в Америках сидять давно навчені наші пілоти
показати весь коментар
23.05.2023 17:01 Відповісти
 
 