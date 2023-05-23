Столтенберг про навчання українських пілотів на F-16: Великий крок, який потім дасть змогу постачати винищувачі

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вітає рішення низки європейських країн навчати українських пілотів польотам на винищувачах F-16.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я вітаю рішення декількох союзників із НАТО, зокрема Німеччини, почати тренувати пілотів, оскільки це дає можливість пізніше ухвалити рішення і про постачання винищувачів. Це великий крок, який дасть змогу потім, на певному етапі, постачати винищувачі", - сказав генсек.

Столтенберг додав, що кожна країна сама оголосить, коли саме вона почне навчання українських льотчиків.

Крім того, він наголосив, що той факт, що НАТО продовжує підтримувати Україну, "не робить його учасником конфлікту".

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