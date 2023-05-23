Поранений під час оборони Харкова боєць ТрО Дмитро Олійник переніс 14 операцію
Боєць Тероборони Дмитро Олійник, поранений під час оборони Харкова ще на початку повномасштабного вторгнення, переніс 14 операцію.
Про це йдеться у дописі Олійника на його сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Прооперували, це вже 14 операцію після поранення! Тримайте кулаки, аби була остання!", - пише він.
Дмитра Олійника можна підтримати переказом на його банківську карту: 5363542015144984.
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