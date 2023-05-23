Депутат Київради від "Слуги народу" Трубіцин, якого НАБУ взяло на хабарі, зник, – журналіст

Депутат Киїської обласної ради від фракції "Слуга народу" Владислав Трубіцин зник. Він не з’явився на судове засідання по своїй справі та пропустив сесію Київради, його колеги також не знають де він.

Про це повідомив журналіст Сергій Грішин, інформує Цензор.НЕТ.

"Владислав Трубіцин, депутат Київради від фракції "Слуга народу", якого в лютому 2022 року НАБУ взяло на хабарі - зник. 17.05. Він не зʼявився на суд без попередження і відключив телефон. 18.05. Пропустив сесію Київради (а він голова комісії). 19.05. Не привітав виборців з днем вишиванки. Тупо зник", пише Грішин.

За отриманої журналістом інформацією, Трубіцин виїхав за кордон. "Джерела (зацікавлені) говорять, що він закордоном. Близькому колу нібито пояснив, що поїхав робити операцію зі стентування (ахахахахахахах). І начебто виїхав по листу від однієї спецслужби (я не можу це підтвердити)", - зазначив Сергій Грішин.

Грішин наголошує на тому, що колеги Владислава Трубіцина також не знають про його місцезнаходження.

"Питав у Мар'яни Безуглої, бо у них минулого літа були ділові стосунки. Вона не знає. Можливо керівник фракції Слуга народу Андрій Вітренко зможе пояснити, де дівся депутат, який вийшов з СІЗО під заставу у 14,88 млн грн? Можливо щось відомо співзасновнику БФ "Рідна Оболонь" (другий співзасновник Трубіцин), голові Оболонської РДА Кирило Фесику? Цікава також думка Спеціалізована антикорупційна прокуратура, чи будете подавати клопотання про зміну запобіжного заходу? ", - зазначає Грішин.

Також читайте: В "Слузі народу" не знають, чи виїхав за кордон скандальний депутат Київради Трубіцин

Раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро викрило депутата Київської міськради від фракції "Слуга народу", голову постійної комісії Київради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою Владислава Трубіцина на одержанні неправомірної вигоди у розмірі 1,39 млн гривень. Ці гроші він отримав від одного зі столичних підприємців за перемогу в електронних торгах на право розміщення торгових точок. Зараз справа розглядається у Вищому антикорупційному суді.