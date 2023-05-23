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Новини Боротьба з корупцією
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Депутат Київради від "Слуги народу" Трубіцин, якого НАБУ взяло на хабарі, зник, – журналіст

владислав,трубіцин

Депутат Киїської обласної ради від фракції "Слуга народу" Владислав Трубіцин зник. Він не з’явився на судове засідання по своїй справі та пропустив сесію Київради, його колеги також не знають де він.

Про це повідомив журналіст Сергій Грішин, інформує Цензор.НЕТ.

"Владислав Трубіцин, депутат Київради від фракції "Слуга народу", якого в лютому 2022 року НАБУ взяло на хабарі - зник. 17.05. Він не зʼявився на суд без попередження і відключив телефон. 18.05. Пропустив сесію Київради (а він голова комісії). 19.05. Не привітав виборців з днем вишиванки. Тупо зник", пише Грішин.

За отриманої журналістом інформацією, Трубіцин виїхав за кордон. "Джерела (зацікавлені) говорять, що він закордоном. Близькому колу нібито пояснив, що поїхав робити операцію зі стентування (ахахахахахахах). І начебто виїхав по листу від однієї спецслужби (я не можу це підтвердити)", - зазначив Сергій Грішин.

Грішин наголошує на тому, що колеги Владислава Трубіцина також не знають про його місцезнаходження.

"Питав у Мар'яни Безуглої, бо у них минулого літа були ділові стосунки. Вона не знає. Можливо керівник фракції Слуга народу Андрій Вітренко зможе пояснити, де дівся депутат, який вийшов з СІЗО під заставу у 14,88 млн грн? Можливо щось відомо співзасновнику БФ "Рідна Оболонь" (другий співзасновник Трубіцин), голові Оболонської РДА Кирило Фесику? Цікава також думка Спеціалізована антикорупційна прокуратура, чи будете подавати клопотання про зміну запобіжного заходу? ", - зазначає Грішин.

Також читайте: В "Слузі народу" не знають, чи виїхав за кордон скандальний депутат Київради Трубіцин

Раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро викрило депутата Київської міськради від фракції "Слуга народу", голову постійної комісії Київради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою Владислава Трубіцина на одержанні неправомірної вигоди у розмірі 1,39 млн гривень. Ці гроші він отримав від одного зі столичних підприємців за перемогу в електронних торгах на право розміщення торгових точок. Зараз справа розглядається у Вищому антикорупційному суді.

Автор: 

Київрада (794) Слуга народу (2812) Трубіцин Владислав (57)


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Топ коментарі
+48
таке даже в голову не могло нікому прийти! шо зникне! ))
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23.05.2023 16:42
+29
оце справжня магія...Копперфілд гірко ридає від заздрощів, дивлячись на великих магів з України.
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23.05.2023 16:43
+20
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23.05.2023 16:42
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таке даже в голову не могло нікому прийти! шо зникне! ))
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23.05.2023 16:42 Відповісти
та, да...щось в лісі здохло... велике і зелене....
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23.05.2023 16:54 Відповісти
Ще не здохло, але смердить дуже!
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23.05.2023 17:02 Відповісти
вряд ли шуганул у Европу скорее к кацапам побежал абиджают памагите Путин введи войска...
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23.05.2023 17:03 Відповісти
Вiн поздоровить тепер своїх виборцiв "З Днем сомбреро" ,а не З Днем вишиванки.
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23.05.2023 17:36 Відповісти
Ви маєте рацію...Дуже"неймовірні трюки". такий чєл-нєвідімка ? А баканов ще не зник ???
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23.05.2023 17:04 Відповісти
переходяща "клетчата ковдра-нєвідімка" в роботі. шапка невідімка була у людмили, а од такої ковдри для свого руслана вона б точно не відмовилась ))))
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23.05.2023 17:12 Відповісти
Так це тiльки в вашу голову...а у "cлуг" iншi голови.
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23.05.2023 18:53 Відповісти
Напевно зелене чмо на передову поїхало...
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23.05.2023 16:42 Відповісти
На Чорногорські фронти.
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23.05.2023 16:49 Відповісти
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23.05.2023 16:42 Відповісти
Но деньги вперед.
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23.05.2023 17:13 Відповісти
А шо иого не позначили зеленкою на лобі .
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23.05.2023 16:43 Відповісти
оце справжня магія...Копперфілд гірко ридає від заздрощів, дивлячись на великих магів з України.
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23.05.2023 16:43 Відповісти
до біса його привітання! Нехай гроші Державі поверне.
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23.05.2023 16:43 Відповісти
Його тепер буде той "бізнесмен" шукать та гроші вибивать Бо виходить, що він його "кинув" - гроші взяв, а тепер ті "електронні торги" будуть визнані недійсними - бо вчинені з порушенням закону!
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23.05.2023 17:16 Відповісти
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23.05.2023 16:44 Відповісти
Слуги всі такі контрацептивні.
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23.05.2023 16:44 Відповісти
Шо там прикордонна служба? Чи хтось з керівництва теж поїхав до бату-Монако?
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23.05.2023 16:46 Відповісти
Ищут пожарные,
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Парня какого-то
Лет двадцати.

Среднего роста,
Плечистый и крепкий,
Ходит он в белой
Футболке и кепке.
Знак «ГТО»
На груди у него.
Больше не знают
О нем ничего.........
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23.05.2023 17:14 Відповісти
Wzzzuh!
@wzzzuh
·
6 год
Вартість борщового набору по супермаркетах Києва
АТБ 516.18
Фора 548.33
VARUS 560.60
FOZZY 569.50
Столичний ринок 573.40
ЕКО 578.94
Ашан 582.50
NOVUS 591.92
METRO 605.07
Сільпо 621.51
Космос 627.50
МегаМаркет/ULTRAMARKET 647.10
Le Silpo 733.92
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23.05.2023 16:46 Відповісти
Там немає переліку продуктів? Хочу ціни подивитися й що саме входить до набору)
Скільки й чого)
Я купляю все на борщик на базарі, тому цікаво)
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23.05.2023 16:50 Відповісти
А що дивиться ?
Підіть зважте єдную цибулину і єдную морквину - вже 50 грн
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23.05.2023 16:52 Відповісти
Кіло моркви й кіло цибулі коштує ПО 65 гривнів. То вийде менше, ніж 50 грн за дві штуки)
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23.05.2023 17:13 Відповісти
Дивлячись які.
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23.05.2023 17:14 Відповісти
Дивлячись, яку каструлю варити) Мабуть, так. Але дуже великі плоди й овочи краще не брати, вони вже не то...
А коли по півкіла кожна морквина або цибулина, тоді так, ще й дорожче вийде ніж 50 грн)
Я беру завжди так, щоб використати одразу й щоб не валялося, не портилося)
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23.05.2023 17:16 Відповісти
А черешня по 700 грн.
Бачили вже на ринках України ?
Кавун 8 кг 1220 грн
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23.05.2023 17:15 Відповісти
Ні, не бачила) Підожду поки своя нальється) А кавунів ми й у минулому році не їли, й в цьому не будемо, без них можна прожити, як й без полуниці, важливо, що війна скічилася нашою перемогою, а кавуни підождуть)
До речі, кажуть, кавуни купляти карще за все в липні, наприкінці липня, а верпні, а зараз то поки що отрута)
Навіть яблука сьогодні вже все... краще сок купляти)
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23.05.2023 17:19 Відповісти
Ну ви ще взимку похизувалися б цінами на огірки і помідори.
Ясно ж що не сезон, в сезон будуть ціни як ціни. Полуниця 120, абрикос 170, прямо зараз.
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23.05.2023 17:43 Відповісти
Це дешево ?
Люди пишуть, що працюють за 5000
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23.05.2023 17:57 Відповісти
У Києві? Я дуже сумніваюся. А якщо не в Києві, то там і ціни на все значно нижчі.
Просто українці багато скиглять, це одна з характерних національних рис, пам'ятайте про це. А ще ******* отримувати гроші в конвертіку. Бо хитрожопих забагато на квадратний метр...
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24.05.2023 09:02 Відповісти
Wzzzuh!
@wzzzuh
·
4 год
Це розрахунок вартості борщового набору в який входять по кілограму капусти, картоплі, цибулі, буряка, моркви, свинина тазостегнова частина, пучок зелені, сметана Яготинська п/с 0.3 кг та банка томатної пасти 400-420 г, а не вартості каструлі борщу
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23.05.2023 16:53 Відповісти
Так, бо на 5-літрову каструлю борщу НЕ піде кіло цибулі, моркви, картоплі та м'яса, буряка. А от зелені я купляю більше одного пучка, коли ще на городі не вродила ще. Мёяса, так, можна й півтора кіла взяти, якщи хочете, але томатна паста також не піде на один борщ).
Чому саме по кілу все розписано, коли залишки не підуть нікуди, то можна зважити стільки, скільки треба зараз на борщ? Так само з пастою, яку можна придбати невеличкими пакетиками фірми Чумак, наприклад. А ще дешевше варити борщ з домашнім томатним соком, який заготовляєте в серпні)

Кіло строї цибулі й кіло старої моркви коштує по 65 гривнів. Старої капусти сьогодні я вже не бачила)
Нам для борщу треба МАКСИМУМ ДВІ морквини й ДВІ цибулини, то нашо купляти ПО КІЛУ? Так само й буряк)
От і все) Ваги в кожному магазині є, то чому хтось принуждає хіба купляти усі овочи по КІЛУ?) Звичайно, що ні)
Деякі люлди варять взагалі борщ БЕЗ м'яса, на курячих остовах, смачний виходить, наваристий теж) Дешевше? Так)
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23.05.2023 17:10 Відповісти
Борщовий набір з розрахунку Мусійчук з каналу Г+Г! А скільки хто чого в яку каструлю кидає то вже справа господині. Мова про вартість набору продуктів, ідіотко! Ніхто тебе все по кілограму купувати не заставляє, бери скільки чого хочеш, мова про динаміку росту цін, дурепо! Їй пояснюють, а воно впороте далі своє.
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23.05.2023 17:22 Відповісти
Звертаю УВАГУ АДМІНІСТРАЦІЇ сайту НА ДАННОГО дописувача й на його манеру спілкування.
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23.05.2023 17:26 Відповісти
йди на хрін, дурепо
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23.05.2023 17:27 Відповісти
Сам пішов, йолоп.
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23.05.2023 17:28 Відповісти
Ти ще тут?
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23.05.2023 17:36 Відповісти
А можна взагалі не їісти. дешевше ж, так ?
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23.05.2023 17:24 Відповісти
Супер! Не їжте, мені все-одно що Ви взагалі там робите))
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23.05.2023 17:27 Відповісти
А по вас так і не скажеш.
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23.05.2023 17:35 Відповісти
Підождіть)) Я Вам поставила запитання. Цього неможна тут робити? Я бачу, що ці дуже зависокі, я й сама знаю, що де почому, але коли йде нормальний діалог, ЩО в йьому поганого?
Ясно. Ви маєте свою думку й іншої Вам не потрібно, тому що є тільки Ваша.))

Кожен рік ціни ростуть, вони росли й десять років тому! Розумієте? й у цьому винна НЕ Я)
Але маю здогадатися, що саме мене зараз звинуватять в цьому)))
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23.05.2023 17:44 Відповісти
Ніхто вас не винуватить. Тільки чому ви починаєте заперечувати факти.
Ціни ростуть. Самі написали.
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23.05.2023 17:50 Відповісти
Не зник. Він виїхав з дозволу Зермака.
Бубця своїх обіжати не буде. Проворувався- тримай квиток за кордон.
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23.05.2023 16:47 Відповісти
чого там зник? поїхав з Арестовичом пузо гріти на ізраїльські курорти, стомився бідолага
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23.05.2023 16:52 Відповісти
пішов добровольцем в батальйон "Монако"
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23.05.2023 16:52 Відповісти
Знімав арестовича на ізраїльському пляжі
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23.05.2023 16:54 Відповісти
Суддя гуморист - призначив заставу 14/88 для любителя пляжів Хайфи
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23.05.2023 16:54 Відповісти
та лааадно, така чесна людина, з такої чесної партії, та не може бути )))
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23.05.2023 16:54 Відповісти
Не може цього бути!
Можливо він втонув в річці при спробі вплав перетнути державний кордон?!
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23.05.2023 16:59 Відповісти
прячется или у баканова дома или вообще у тупицкого.
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23.05.2023 16:59 Відповісти
хай журналість с.грішин спитає у своїх колєг іванова/пєтрова/васєчкіна. вони точно в курсах...
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23.05.2023 17:00 Відповісти
Зник,чи дали можливість зникнути?Відчуваю "почерк" Татарова і Єрмака
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23.05.2023 17:05 Відповісти
Яке диво просто взяв і зник
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23.05.2023 17:05 Відповісти
Треба бабку викликати.
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23.05.2023 17:11 Відповісти
Бути такого не може.
Ну зрозуміло ще з фракції європейська солідарність, ну що зі слуг народу...
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23.05.2023 17:10 Відповісти
арахамія все порішав!
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23.05.2023 17:10 Відповісти
То есть , я правильно поняла , что сейчас мужчинам можно спокойно выезжать за границу на операцию ???
Главное бумажку с печатью достать …
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23.05.2023 17:12 Відповісти
Від д'єрмака!
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23.05.2023 17:20 Відповісти
Вон Арестовічу прямо на пляже Тель-Авіва спецоперацію делают!
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23.05.2023 17:23 Відповісти
Навідайтесь до баканова. там вже ціла рота таких курвів
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23.05.2023 17:16 Відповісти
Ахах. Все в стилі зєлєпузіків. 73% вам подобається що вибрали?. Треба оте зелене шапіто вже прикривати! Весь цивілізований світ в шоці-Україна воює з кацапами а влада суцільні зашквари, зрадники, крадії!!! І ще й розповідають що владу не можна критикувати. Її не критикувати , її розігнати пора! А 73% довбнів до виборів і близько не підпустити!
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23.05.2023 17:18 Відповісти
Зайдіть за посиланням в статті на фейсбук журналіста Грішина, там Мар'яна Б. зуб дає, що напише маляву/офіційне звернення "пропал партньор"!!!
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23.05.2023 17:21 Відповісти
Питав у Мар'яни Безуглої, бо у них минулого літа були ділові стосунки Здесь прекрасно все! Кстати те кто все и во всем на зелю валит. Подойдите к зеркалу и внимательно посмотрите. Там вы увидите настоящего зелю. Покупающие водительские права и дипломы и судейские места невежды и лицемеры. 99,99% из исходящих здесь пеной у рта, посади на место зели будет творить то же самое а то и похуже. А как вы думали лысые обезьяны? Вы то же самое только без власти и без без силы. Хотя я если честно то очень сильно сомневаюсь что большинству пороботов было бы под силу сделать даже то мало из хорошего что смогли как то сделать зеля и ко.
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23.05.2023 17:22 Відповісти
А що таке Клоун зробив? Віддав країну на поталу ворогу, бо про...бав все? Проїть ідіоте і вклонися кожній могилі, може щось до тебе дійде.
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23.05.2023 17:34 Відповісти
ЧьіХ будете?
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23.05.2023 17:34 Відповісти
Прібарахлся і сваліл - як і сотні інших клоунів. А довпойопи73% і досі думають, що Zeкоманда прийшла до влади для того, щоб зробити країну багатою. Ахаха, довпойопи вони такі.
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23.05.2023 17:30 Відповісти
І куди ж поділось зелене чмо з браслетом, коли кордони закриті?
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23.05.2023 17:31 Відповісти
Шапіто своїх не кидає... це ж не офіцер спецслужб, якого треба за гратами тримати.
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23.05.2023 17:32 Відповісти
Відслужив своєму народові та пішов на покій.
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23.05.2023 17:35 Відповісти
Це просто піпець - зник!!! Одні покаялись і все в них норм. Інші внесли "заставу" і в них не гірше! Треті "ушлі в лес" - і живуть без проблем а цей просто "зник"!!! Ну що ЛОХторат ви задоволені і продовжуєте "тащіцца"???
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23.05.2023 17:35 Відповісти
Голову Оболонської РДА Кирила Фесика самого вже потрібно брати за ж*пу!
В Оболонському районі по пр. Івасюка ( Героїв Сталінграду) Героїв Дніпра, повним ходом йде ремонт доріг, де існуючі старі бордюри замінюють на старі оббиті бордюри викопані та привезені з іншого місця, при цьому ще псується прилегле покриття. Ніхто ні адміністрація району ні поліція чомусь цього не помічають!
Думаєте це старі бордюри? - Ні це привезли "нові" бордюри які і встановлюють!

https://mail.ukr.net/api/public/file_view/download?token=************************************************************************-ehf9u7RA18DDpCJEdHfMVPBN4wTPZmiPLowmwLZlBRzoW07jhIUFD0YAFKcArcTNw:AhKjV0o5M3TMhtI6&inline А це вже вони вже встановлені
https://mail.ukr.net/api/public/file_view/download?token=ZVxu-j1u34G4nZ3_51iY-ErZ2v8DfF7vPLCoH6yHMdm-99xNyYfiM62etCyuj-HHF3anq7fmjo-k9VqMyfse9N7vHU3pZQf4oyRomnIuq28cE1Zbg31YnwpKUwlaL6WL8BvWuMqLww:nbi5mAN3cgmWFaRm&inline
https://mail.ukr.net/api/public/file_view/download?token=OK9mo1xhsNjXzXzjLil2nu2XkYBOS7PY0Z-obT51Js5h7BvHOBHbfOYdCDfdJ0sC5H8_6s5m3EdD62F3QLJ-fdU6gpD2cSHNb-a7v0w80u3d4dUxqwJhtI1-OBHNaj16neaOO8MQlQ:lxomaYZtn0qdi3GV&inline
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23.05.2023 17:37 Відповісти
Можливо з абдристовичем поїхав купатися? Своїм то можна переїодити кордон.
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23.05.2023 17:41 Відповісти
За границу свалил, ему разрешили как своему😂
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23.05.2023 17:56 Відповісти
кожен депутат може раптово зникнути, й йому нічого за це не буде, він же депутат, слуга народу..., а якщо проста людина захоче зникнути під час воєнного стану...
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23.05.2023 17:59 Відповісти
Чому його не посадили в елітне відремонтоване сізо?
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23.05.2023 18:05 Відповісти
Мені товаришка розповідала, що як вийшла заміж, то пішла за невістку в сім'ю чоловіка, де крім них і його батьків було ще 3 половозрілих братів, нежонатих. От Ірина розповідає, що наварить-наготує , а поки чоловік з роботи прийде, то все вже зжерто до читої посуди. Ну, чоловік, звісно, незадоволений. Поїхала вона до своєї мами , плаче, та й розповідає про своє життя-буття. А мама обняла ії, поцілувала в голову, тай каже:"Ірка, ну яка ти ж в мене ще неопитна. Тобі що, води шкода? Замість варити 3 літри зупи чи борщу, то звари їм 10...". От і почала Іра нешкодувати води, і все у неї налагодилося, усі були ситі та щасливі.
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23.05.2023 18:28 Відповісти
Це ви спитайте у зеленського і його другана дерьмака де дівся їхній друган.
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23.05.2023 18:28 Відповісти
Та він вже біля стіни плачу бабки в гаманці рахує.
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23.05.2023 18:37 Відповісти
За легендою "СН", це новий Штірліц зеленої влади, який буде працювати в близькому оточенні кого? Та фіг його знає кого? Буданов знову щось накумарить.
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23.05.2023 19:01 Відповісти
«Зник» одного дня українці прокинуться в пограбованій розбитій країні, а наш сонцесяйний Боневтік з награбованими мільярдами теж зник
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23.05.2023 19:33 Відповісти
Головне, що не втік!
Може він "просто лЄсом ушол потЄхонЄчку".
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23.05.2023 19:55 Відповісти
А потом удивляются, почему это молодежь бежит и не хочет воевать.....дегроды
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23.05.2023 21:45 Відповісти
Скоро пришлет селфи с курорта.
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23.05.2023 22:28 Відповісти
 
 