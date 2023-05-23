Депутат Київради від "Слуги народу" Трубіцин, якого НАБУ взяло на хабарі, зник, – журналіст
Депутат Киїської обласної ради від фракції "Слуга народу" Владислав Трубіцин зник. Він не з’явився на судове засідання по своїй справі та пропустив сесію Київради, його колеги також не знають де він.
Про це повідомив журналіст Сергій Грішин, інформує Цензор.НЕТ.
"Владислав Трубіцин, депутат Київради від фракції "Слуга народу", якого в лютому 2022 року НАБУ взяло на хабарі - зник. 17.05. Він не зʼявився на суд без попередження і відключив телефон. 18.05. Пропустив сесію Київради (а він голова комісії). 19.05. Не привітав виборців з днем вишиванки. Тупо зник", пише Грішин.
За отриманої журналістом інформацією, Трубіцин виїхав за кордон. "Джерела (зацікавлені) говорять, що він закордоном. Близькому колу нібито пояснив, що поїхав робити операцію зі стентування (ахахахахахахах). І начебто виїхав по листу від однієї спецслужби (я не можу це підтвердити)", - зазначив Сергій Грішин.
Грішин наголошує на тому, що колеги Владислава Трубіцина також не знають про його місцезнаходження.
"Питав у Мар'яни Безуглої, бо у них минулого літа були ділові стосунки. Вона не знає. Можливо керівник фракції Слуга народу Андрій Вітренко зможе пояснити, де дівся депутат, який вийшов з СІЗО під заставу у 14,88 млн грн? Можливо щось відомо співзасновнику БФ "Рідна Оболонь" (другий співзасновник Трубіцин), голові Оболонської РДА Кирило Фесику? Цікава також думка Спеціалізована антикорупційна прокуратура, чи будете подавати клопотання про зміну запобіжного заходу? ", - зазначає Грішин.
Раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро викрило депутата Київської міськради від фракції "Слуга народу", голову постійної комісії Київради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою Владислава Трубіцина на одержанні неправомірної вигоди у розмірі 1,39 млн гривень. Ці гроші він отримав від одного зі столичних підприємців за перемогу в електронних торгах на право розміщення торгових точок. Зараз справа розглядається у Вищому антикорупційному суді.
Будь ласка, зачекайте...
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Ищет милиция,
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Лет двадцати.
Среднего роста,
Плечистый и крепкий,
Ходит он в белой
Футболке и кепке.
Знак «ГТО»
На груди у него.
Больше не знают
О нем ничего.........
@wzzzuh
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6 год
Вартість борщового набору по супермаркетах Києва
АТБ 516.18
Фора 548.33
VARUS 560.60
FOZZY 569.50
Столичний ринок 573.40
ЕКО 578.94
Ашан 582.50
NOVUS 591.92
METRO 605.07
Сільпо 621.51
Космос 627.50
МегаМаркет/ULTRAMARKET 647.10
Le Silpo 733.92
Скільки й чого)
Я купляю все на борщик на базарі, тому цікаво)
Підіть зважте єдную цибулину і єдную морквину - вже 50 грн
А коли по півкіла кожна морквина або цибулина, тоді так, ще й дорожче вийде ніж 50 грн)
Я беру завжди так, щоб використати одразу й щоб не валялося, не портилося)
Бачили вже на ринках України ?
Кавун 8 кг 1220 грн
До речі, кажуть, кавуни купляти карще за все в липні, наприкінці липня, а верпні, а зараз то поки що отрута)
Навіть яблука сьогодні вже все... краще сок купляти)
Ясно ж що не сезон, в сезон будуть ціни як ціни. Полуниця 120, абрикос 170, прямо зараз.
Люди пишуть, що працюють за 5000
Просто українці багато скиглять, це одна з характерних національних рис, пам'ятайте про це. А ще ******* отримувати гроші в конвертіку. Бо хитрожопих забагато на квадратний метр...
@wzzzuh
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4 год
Це розрахунок вартості борщового набору в який входять по кілограму капусти, картоплі, цибулі, буряка, моркви, свинина тазостегнова частина, пучок зелені, сметана Яготинська п/с 0.3 кг та банка томатної пасти 400-420 г, а не вартості каструлі борщу
Чому саме по кілу все розписано, коли залишки не підуть нікуди, то можна зважити стільки, скільки треба зараз на борщ? Так само з пастою, яку можна придбати невеличкими пакетиками фірми Чумак, наприклад. А ще дешевше варити борщ з домашнім томатним соком, який заготовляєте в серпні)
Кіло строї цибулі й кіло старої моркви коштує по 65 гривнів. Старої капусти сьогодні я вже не бачила)
Нам для борщу треба МАКСИМУМ ДВІ морквини й ДВІ цибулини, то нашо купляти ПО КІЛУ? Так само й буряк)
От і все) Ваги в кожному магазині є, то чому хтось принуждає хіба купляти усі овочи по КІЛУ?) Звичайно, що ні)
Деякі люлди варять взагалі борщ БЕЗ м'яса, на курячих остовах, смачний виходить, наваристий теж) Дешевше? Так)
Ясно. Ви маєте свою думку й іншої Вам не потрібно, тому що є тільки Ваша.))
Кожен рік ціни ростуть, вони росли й десять років тому! Розумієте? й у цьому винна НЕ Я)
Але маю здогадатися, що саме мене зараз звинуватять в цьому)))
Ціни ростуть. Самі написали.
Бубця своїх обіжати не буде. Проворувався- тримай квиток за кордон.
Можливо він втонув в річці при спробі вплав перетнути державний кордон?!
Ну зрозуміло ще з фракції європейська солідарність, ну що зі слуг народу...
Главное бумажку с печатью достать …
В Оболонському районі по пр. Івасюка ( Героїв Сталінграду) Героїв Дніпра, повним ходом йде ремонт доріг, де існуючі старі бордюри замінюють на старі оббиті бордюри викопані та привезені з іншого місця, при цьому ще псується прилегле покриття. Ніхто ні адміністрація району ні поліція чомусь цього не помічають!
Думаєте це старі бордюри? - Ні це привезли "нові" бордюри які і встановлюють!
https://mail.ukr.net/api/public/file_view/download?token=************************************************************************-ehf9u7RA18DDpCJEdHfMVPBN4wTPZmiPLowmwLZlBRzoW07jhIUFD0YAFKcArcTNw:AhKjV0o5M3TMhtI6&inline А це вже вони вже встановлені
https://mail.ukr.net/api/public/file_view/download?token=ZVxu-j1u34G4nZ3_51iY-ErZ2v8DfF7vPLCoH6yHMdm-99xNyYfiM62etCyuj-HHF3anq7fmjo-k9VqMyfse9N7vHU3pZQf4oyRomnIuq28cE1Zbg31YnwpKUwlaL6WL8BvWuMqLww:nbi5mAN3cgmWFaRm&inline
https://mail.ukr.net/api/public/file_view/download?token=OK9mo1xhsNjXzXzjLil2nu2XkYBOS7PY0Z-obT51Js5h7BvHOBHbfOYdCDfdJ0sC5H8_6s5m3EdD62F3QLJ-fdU6gpD2cSHNb-a7v0w80u3d4dUxqwJhtI1-OBHNaj16neaOO8MQlQ:lxomaYZtn0qdi3GV&inline
Може він "просто лЄсом ушол потЄхонЄчку".