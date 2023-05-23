Остін минулого місяця ініціював зміну позиції США щодо F-16 для України, - The New York Times
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За даними The New York Times, глава Пентагону Ллойд Остін минулого місяця почав готувати зміну позиції США щодо F-16 для України і навчання українських пілотів на західних винищувачах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Як зазначає видання, після повернення із зустрічі у форматі "Рамштайн" 21 квітня Остін заявив високопосадовцям адміністрації Байдена, що настав час змінити позицію щодо навчань пілотів і, щонайменше, дозволити іншим країнам передати літаки Україні.
Білий дім опирався рішенню щодо винищувачів для України через те, що літаки можуть бути використані для ураження цілей на території Росії, що потенційно може спонукати Кремль до ескалації. Представники Пентагону також заявили, що інші види озброєнь, особливо засоби протиповітряної оборони, потрібні Україні першочергово. Також адміністрацію Байдена зупиняла висока ціна винищувача – до 63 мільйонів доларів за кожен.
Але Пентагон врешті-решт змінив курс, як і у випадку з наданням Україні американських танків M1 Abrams. Остін отримав одностайну згоду від високопосадовців Байдена з питань національної безпеки, сказав представник оборонного відомства.
Напередодні саміту G7 минулого тижня Остін офіційно рекомендував Байдену дозволити союзникам навчати українців і передавати свої літаки. Зазначається, що F-16 не відіграватимуть жодної ролі в очікуваному контрнаступі України, оскільки підготовка займе кілька місяців.
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"У нещодавно поданому позові ПриватБанку проти колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова до США, банк звинувачує олігархів у відмиванні 470 мільярдів доларів через кіпрські компанії - сума, еквівалентна двом ВВП Кіпру.
Про це йдеться у позові ПриватБанку проти його колишніх власників у суд штату Делавер, текст якого опублікувала аналітична компанія Atlantic Council.
Так, відповідно до позову, у 2006-2016 роках загальна сума наданих ПриватБанком кредитів кіпрським компаніям, за допомогою яких власники банку відмивали кошти, склала 470 мільярдів доларів (сторінка 78 звіту).
У разі, якщо юристи ПриватБанку доведуть цю суму у суді, це буде найбільший у світовій історії кейс з відмивання грошей однією групою осіб."
Very much!