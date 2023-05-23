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Новини Війна
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Рашисти в окупованому Криму, побоюючись контрнаступу ЗСУ, створюють "ПВК", - ГУР МО

окупанти,рашисти

Поява низки так званих "приватних військових компаній" в окупованому Криму передусім пов’язана зі зростанням страху серед російських окупантів та зрадників перед контрнаступом Збройних Сил України.

Про це заявив представник ГУР МО Андрій Черняк, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти чітко розуміють, що бойові дії на території Криму будуть, і вони зараз будують укріплення, оборонні лінії – не лише в Криму, а й на півдні Херсонщини", - зазначив він.

Представник ГУР МО України додав, що ватажки окупаційної влади на півострові тривожаться через розчарування російською армією: хтозна, чи буде вона здатною захистити їхні сім’ї та награбоване майно у Криму?

"Ці приватні армії створені для захисту окупаційних адміністрацій через невпевненість у тому, що збройні сили росії зможуть їх захистити. І по-друге, вони не впевнені у цілісності російської федерації. Якщо росія почне "сипатися", то от вони матимуть "ПВК", які будуть захищати їхні статки, родини", - сказав представник воєнної розвідки України.

За словами Черняка, фінансують так звані кримські "ПВК" з різних джерел: наприклад, ватажок окупаційної адміністрації Криму Аксьонов збирав тамтешніх комерсантів та змушував виділяти гроші для своєї приватної армії.

"З одного боку кримські бізнесмени змушені це робити, але з іншого – вони теж хочуть захистити себе і свої статки. Окупанти гарантують їм, що в разі чого – їх евакуюють, і все буде добре", – зазначив він.

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Представник ГУР МО України повідомив, що так звані бойовики-"аксьонівці" отримують від 200 до 250 тисяч рублів на місяць, тренуються в основному на базі у Перевальному та на окупованій Херсонщині, а інструкторами для них виступають професійно підготовлені російські військові з бойовим досвідом: вони отримують в кілька разів вищу зарплату – від 5 тисяч доларів і більше.

Новобранців до кримських "ПВК" рекрутують так, аби не конкурувати з Пригожини та ПВК "Вагнер": "Набирають їх серед мобілізованих, створили подвійні контракти з "ПВК" та Міноборони. Вони намагаються передусім залучати населення Криму, але окрім цього проводять заходи по всій території Росії.

Водночас Черняк наголосив, що кримські "ПВК" вважати "приватними" можна дуже умовно, оскільки російські спецслужби та армія не мають наміру втрачати контроль над ситуацією в окупованому Криму.

"В тоталітарній Росії не може бути якихось воєнізованих формувань, які б не були підпорядковані силовим структурам", – підсумував він.

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Автор: 

Крим (14139) розвідка (3858)


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Топ коментарі
+8
Європейська солідарність Волинь
@volin_ka
·
1 год
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Гюнтер Фелінгер, економіст, голова Австрійського комітету з членства в НАТО для України:
‼️"Рекомендую Зеленському звільнити Єрмака, і перемога буде в безпеці" 👍
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23.05.2023 17:07
+4
"Подводные Войска Крыма" что ли??
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23.05.2023 17:05
+3
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23.05.2023 17:10
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"Подводные Войска Крыма" что ли??
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23.05.2023 17:05 Відповісти
подразделение "донные раки" )))
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23.05.2023 17:40 Відповісти
Європейська солідарність Волинь
@volin_ka
·
1 год
Вже КРИЧАТЬ ВІДКРИТИМ ТЕКСТОМ НА ВЕСЬ СВІТ!!
Гюнтер Фелінгер, економіст, голова Австрійського комітету з членства в НАТО для України:
‼️"Рекомендую Зеленському звільнити Єрмака, і перемога буде в безпеці" 👍
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23.05.2023 17:07 Відповісти
это ж еще не все, что он сказал..... на болотах вой..... ))
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23.05.2023 17:12 Відповісти
Єрмак займається відмиванням коштів на військових поставках ...
Скоріше він може Зелю звільнити...
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23.05.2023 17:17 Відповісти
Та де він його звільнить. Д'єрмак клована добре за коки тримає. Їх лише на пару можна потурити!
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23.05.2023 17:29 Відповісти
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23.05.2023 17:10 Відповісти
Трєвожно...
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23.05.2023 17:10 Відповісти
Теперь все военные действия москалей будут идти с обязательной приставкой "побоюючись контрнаступу ЗСУ"?
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23.05.2023 17:33 Відповісти
ты свинорыл долго ещё будешь тут...?
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23.05.2023 18:21 Відповісти
З калюж скоро будете пити....
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23.05.2023 17:42 Відповісти
Нічіво, надо немного потєрпеть, єта всьо ВРЄМЄННИЄ ТРУДНАСТІ:

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23.05.2023 17:58 Відповісти
зашкмарити всіх кацапів і все запутати .. - це і є Залужний!
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23.05.2023 18:31 Відповісти
Верховний бо.
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23.05.2023 18:32 Відповісти
 
 