Рашисти в окупованому Криму, побоюючись контрнаступу ЗСУ, створюють "ПВК", - ГУР МО

Поява низки так званих "приватних військових компаній" в окупованому Криму передусім пов’язана зі зростанням страху серед російських окупантів та зрадників перед контрнаступом Збройних Сил України.

Про це заявив представник ГУР МО Андрій Черняк, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти чітко розуміють, що бойові дії на території Криму будуть, і вони зараз будують укріплення, оборонні лінії – не лише в Криму, а й на півдні Херсонщини", - зазначив він.

Представник ГУР МО України додав, що ватажки окупаційної влади на півострові тривожаться через розчарування російською армією: хтозна, чи буде вона здатною захистити їхні сім’ї та награбоване майно у Криму?

"Ці приватні армії створені для захисту окупаційних адміністрацій через невпевненість у тому, що збройні сили росії зможуть їх захистити. І по-друге, вони не впевнені у цілісності російської федерації. Якщо росія почне "сипатися", то от вони матимуть "ПВК", які будуть захищати їхні статки, родини", - сказав представник воєнної розвідки України.

За словами Черняка, фінансують так звані кримські "ПВК" з різних джерел: наприклад, ватажок окупаційної адміністрації Криму Аксьонов збирав тамтешніх комерсантів та змушував виділяти гроші для своєї приватної армії.

"З одного боку кримські бізнесмени змушені це робити, але з іншого – вони теж хочуть захистити себе і свої статки. Окупанти гарантують їм, що в разі чого – їх евакуюють, і все буде добре", – зазначив він.

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Представник ГУР МО України повідомив, що так звані бойовики-"аксьонівці" отримують від 200 до 250 тисяч рублів на місяць, тренуються в основному на базі у Перевальному та на окупованій Херсонщині, а інструкторами для них виступають професійно підготовлені російські військові з бойовим досвідом: вони отримують в кілька разів вищу зарплату – від 5 тисяч доларів і більше.

Новобранців до кримських "ПВК" рекрутують так, аби не конкурувати з Пригожини та ПВК "Вагнер": "Набирають їх серед мобілізованих, створили подвійні контракти з "ПВК" та Міноборони. Вони намагаються передусім залучати населення Криму, але окрім цього проводять заходи по всій території Росії.

Водночас Черняк наголосив, що кримські "ПВК" вважати "приватними" можна дуже умовно, оскільки російські спецслужби та армія не мають наміру втрачати контроль над ситуацією в окупованому Криму.

"В тоталітарній Росії не може бути якихось воєнізованих формувань, які б не були підпорядковані силовим структурам", – підсумував він.

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