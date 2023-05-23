Ми не згодні з тими, хто каже, що Україна не зможе перемогти, - Боррель

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель та міністри оборони країн ЄС не згодні з заявами про те, що Україна не може перемогти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Міністри не згодні з тими, хто каже, що Україна не може виграти цю війну, і ми маємо припинити їх підтримувати. Ні. Навпаки. В України справи йдуть добре. Це збиває з пантелику плани Путіна щодо швидкої перемоги. Вона здатна себе захищати", - заявив Боррель.

Він констатував, що загальна сума наданої ЄС підтримки - економічної, військової, гуманітарної, фінансової, з біженцями - вже досягла 65 млрд. "Це означає, що ми є лідерами в підтримці України, і ми продовжуватимемо відігравати цю роль", - запевнив високий представник.

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Раніше повідомлялось, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан переконаний, що Україна не здатна виграти агресивну війну, яку проти неї розв’язала Росія.