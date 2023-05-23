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Новини Підтримка Україні
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Ми не згодні з тими, хто каже, що Україна не зможе перемогти, - Боррель

боррель

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель та міністри оборони країн ЄС не згодні з заявами про те, що Україна не може перемогти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

"Міністри не згодні з тими, хто каже, що Україна не може виграти цю війну, і ми маємо припинити їх підтримувати. Ні. Навпаки. В України справи йдуть добре. Це збиває з пантелику плани Путіна щодо швидкої перемоги. Вона здатна себе захищати", - заявив Боррель.

Він констатував, що загальна сума наданої ЄС підтримки - економічної, військової, гуманітарної, фінансової, з біженцями - вже досягла 65 млрд. "Це означає, що ми є лідерами в підтримці України, і ми продовжуватимемо відігравати цю роль", - запевнив високий представник.

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Раніше повідомлялось, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан переконаний, що Україна не здатна виграти агресивну війну, яку проти неї розв’язала Росія.

допомога і підтримка (1160) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+13
Сухати кремлівську ганчірку Орбана - себе не поважати !

Женіть цю паскуду із ЄС та НАТО , бо від користі нуль 😠
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23.05.2023 19:29
+12
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23.05.2023 19:27
+9
Взагалі, я чекаю якихось скандальних витоків про Орбана... Ну є ж - 100%...
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23.05.2023 19:26
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Взагалі, я чекаю якихось скандальних витоків про Орбана... Ну є ж - 100%...
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23.05.2023 19:26 Відповісти
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23.05.2023 19:27 Відповісти
дай в їб.ло орбану, ми знаемо хто каже
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23.05.2023 19:27 Відповісти
Сухати кремлівську ганчірку Орбана - себе не поважати !

Женіть цю паскуду із ЄС та НАТО , бо від користі нуль 😠
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23.05.2023 19:29 Відповісти
Nekto sozdavaja ES, NATO daze nemog predstavit chto pridjotcsa kavota izkljuchat za podershku nacistko-fashistkoi roSSiji, takix kak orban. Ved sozdavali ix imeno dlja borbi protiv takix rezimov kak sovok.
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23.05.2023 19:41 Відповісти
И вообще-то только США дали уже более 100 млрд. евро помощи. Военной только уже более 76 млрд. евро.
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23.05.2023 19:29 Відповісти
Лучше б орбану ***** дал
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23.05.2023 19:29 Відповісти
Для нас є різниця 😕
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23.05.2023 19:31 Відповісти
Ватний автономіст!
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23.05.2023 19:34 Відповісти
А від тебе, ексПЕРД?
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23.05.2023 19:33 Відповісти
***** впевнений, що, якщо царь пообіцяв мадярам українське Закарпаття, то так воно й буде. Мадяри забули 1956 рік, коли совіцькі танки намотували кишки мадярських дітей на свої гусениці?
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23.05.2023 19:32 Відповісти
Йовбаки отримають дирку від бублика , а не Закарпаття !

Нехай їдуть за Урал , звідки приіхали !!
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23.05.2023 19:37 Відповісти
Это так не работает. Страна НАТЫ и и Е.Союза не дадут отжать чужую землю. Ибо тогда прийдется ******* кроме ************ еще и старую Европу
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23.05.2023 19:43 Відповісти
Вот по этому нам и не спешат напичкать нас оружием, а то мы потом дадим просраться всему континенту
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23.05.2023 19:44 Відповісти
Без знищення московії як агресора Європа як спільність демократичних держав згасне вже у 21 столітті. Тримайтесь за Україну - вистоїте!
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23.05.2023 19:32 Відповісти
Україна вже непрограла, хоч сили були далеко не рівні.
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23.05.2023 19:45 Відповісти
Це назва для касапів??
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23.05.2023 19:50 Відповісти
Навіть при спробі наступу ЗСУ московіцькі позиції посипляться по всій лінії фронту. Єдине місце де московіти більш-менш тримаються - це під Бахмутом.
Кремлядська ОПа це знає і вигадує все можливе щоб не дозволити ЗСУ розпочинати наступ і звільняти окуповані території.
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24.05.2023 11:50 Відповісти
 
 