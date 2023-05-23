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Протягом 23 травня росіяни завдали 25 авіаційних ударів, здійснили понад 20 обстрілів із РСЗВ, - Генштаб

обстріл

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо російських обстрілів України протягом 23 травня 2023.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Протягом цієї доби ракетних ударів не було. Втім, противник завдав 25 авіаційних ударів та здійснив більш як 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, пошкоджено приватні житлові будинки та адміністративна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою".

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Автор: 

Генштаб ЗС (6558) обстріл (28414)


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Как там говорит бидон - Авиация Украине НАХ не нужна.
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24.05.2023 00:18 Відповісти
 
 