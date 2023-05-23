Протягом 23 травня росіяни завдали 25 авіаційних ударів, здійснили понад 20 обстрілів із РСЗВ, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо російських обстрілів України протягом 23 травня 2023.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Протягом цієї доби ракетних ударів не було. Втім, противник завдав 25 авіаційних ударів та здійснив більш як 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, пошкоджено приватні житлові будинки та адміністративна інфраструктура.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою".
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Wlad West
показати весь коментар24.05.2023 00:18 Відповісти Мені подобається 0
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