Арешт журналіста WSJ Гершковича продовжили на 3 місяці

Лефортівський районний суд Москви у вівторок продовжив термін перебування у СІЗО американському журналісту Евану Гершковичу на три місяці до 30 серпня. США закликають негайно звільнити його.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву координатора Ради національної безпеки США, яку наводить The Guardian.

"Його взагалі не мають тримати під арештом. Журналістика - це не злочин. Його потрібно негайно звільнити", - зазначив Кірбі.

Він додав, що США будуть наполегливо працювати, аби спробувати повернути його додому. Посадовці США намагаються допитися консульского доступу до Гершковича.

"Немає жодних підстав відмовляти в консульському доступі. Ми дуже хочемо, щоб наші дипломати отримали доступ до Гершковича ", - зазначив Кірбі.

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Нагадаємо, журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича затримали в Росії. Його звинувачують нібито у "шпигунстві за підприємством російського ВПК". За даними Bloomberg, арешт Гершковича санкціонував особисто Путін.

Цензор.НЕТ повідомляв, що Росія не допустила дипломатів США до заарештованого журналіста WSJ Евана Гершковича у помсту за те, що російським пропагандистам не видали візи до США.