Протягом 23 травня росіяни з важкої артилерії обстріляли Нікополь і Марганецьку громаду, - Дніпропетровська облрада
Протягом 23 травня ворог атакував Нікополь та Марганецьку громаду. Є руйнування.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Телеграмі повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає Укрінформ.
"Марганецька громада і Нікополь сьогодні зазнали ворожих атак: вранці окупанти поцілили по району з важкої артилерії", - написав Лукашук.
За його словами, внаслідок обстрілу знищено господарську споруду, ще 4 - понівечено, пошкоджено будівлю готелю, 6 приватних будинків, газогін. Люди не постраждали.
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***, не те що б рідні, просто дуже близькі місця для мене. Суче свинособаче вироддя!
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"Сегодня демилитаризовали мотострелковую роту ВС рф, уничтожили несколько единиц их бронетехники" - промежуточные итоги дня РДК/Легиона. Обещают видео в ближайшее время. Ждём.