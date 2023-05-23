Протягом 23 травня росіяни з важкої артилерії обстріляли Нікополь і Марганецьку громаду, - Дніпропетровська облрада

Протягом 23 травня ворог атакував Нікополь та Марганецьку громаду. Є руйнування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Телеграмі повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає Укрінформ.

"Марганецька громада і Нікополь сьогодні зазнали ворожих атак: вранці окупанти поцілили по району з важкої артилерії", - написав Лукашук.

За його словами, внаслідок обстрілу знищено господарську споруду, ще 4 - понівечено, пошкоджено будівлю готелю, 6 приватних будинків, газогін. Люди не постраждали.

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