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Протягом 23 травня росіяни з важкої артилерії обстріляли Нікополь і Марганецьку громаду, - Дніпропетровська облрада

нікополь

Протягом 23 травня ворог атакував Нікополь та Марганецьку громаду. Є руйнування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Телеграмі повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає Укрінформ.

"Марганецька громада і Нікополь сьогодні зазнали ворожих атак: вранці окупанти поцілили по району з важкої артилерії", - написав Лукашук.

За його словами, внаслідок обстрілу знищено господарську споруду, ще 4 - понівечено, пошкоджено будівлю готелю, 6 приватних будинків, газогін. Люди не постраждали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 21 травня росіяни обстріляли Дніпропетровщину, знищено приватний будинок, є пошкодження інфраструктури, - облрада

Автор: 

Марганець (67) обстріл (28414) Нікополь (1186) Дніпропетровська область (3715)


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Пора Білгород валяти разом із дебілгородцями
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23.05.2023 20:38 Відповісти
A які засоби боротьби з такими обстрілами?? Як боротися? Чому неможна вдарити по локації їх артилерії ?? Немає чим ? Є ж різні РСЗВ що Україні дали та артилерія .Н
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23.05.2023 20:45 Відповісти
Орки б'ють з небезпечних зон, котрі крити просто неможливо. В основному це - Енергодарський регіон. А там не те що, атом; там водо охолоджуючі локації і вони тягнуться практично від Дніпрорудного до Великої Знам'янки. А Кам'янка Дніпровська там, як форпост усього цього анклаву.
***, не те що б рідні, просто дуже близькі місця для мене. Суче свинособаче вироддя!
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23.05.2023 21:06 Відповісти
Дякую що пояснили. свінособакі гнилі потвори «винахідливі» падли.
с
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23.05.2023 21:51 Відповісти
Oleksiy Brusentsov @brus1958 https://twitter.com/brus1958/status/1661048310625452047 2 ч
"Сегодня демилитаризовали мотострелковую роту ВС рф, уничтожили несколько единиц их бронетехники" - промежуточные итоги дня РДК/Легиона. Обещают видео в ближайшее время. Ждём.
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23.05.2023 20:47 Відповісти
Йо_ана русня!
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23.05.2023 20:57 Відповісти
 
 