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Новини
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Залужний та командувач ЗС НАТО в Європі Каволі обговорили передачу Україні F-16 та постачання боєприпасів

залужний,каволі

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з командувачем силами НАТО в Європі генералом Крістофером Каволі. Сторони обговорили передачу Україні F-16 та постачання боєприпасів.

Про це Залужний повідомив на своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ. 

"Необхідність посилення протиповітряної оборони, в тому числі за допомогою винищувачів F-16, та збільшення кількості боєприпасів - були ключовими темами нашого діалогу", - написав він. 

Він зазначив, що під час розмови обговорювалося продовження спільної роботи щодо обслуговування та ремонту військової техніки.

Також Залужний розповів про кількісний та якісний склад українського війська і про ініціативу посилення української морської піхоти за рахунок створення нових бригад.

"Домовилися з генералом Каволі і надалі активно взаємодіяти задля зміцнення обороноздатності України. Дякую партнерам за підтримку та допомогу. Разом - до Перемоги!", - резюмував він.

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допомога і підтримка (1160) Каволі Крістофер (60) Залужний Валерій (724)


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Топ коментарі
+7
Оце вже конкретика пішла.
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23.05.2023 20:56
+6
То значить буде скоро.
Русня, що з ї_алом, а?
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23.05.2023 20:56
+6
Главное, что в разговоре Дерьмак не участвовал. Хотя в замочную скважину подглядывал.
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23.05.2023 20:59
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То значить буде скоро.
Русня, що з ї_алом, а?
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23.05.2023 20:56 Відповісти
Оце вже конкретика пішла.
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23.05.2023 20:56 Відповісти
А кацапи пишуть і вірять в те що пишуть що Залужний вже на тому світі.
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23.05.2023 20:58 Відповісти
Там сейчас новое фуфло гуляет - Залужный в Греции, на пляже. Есть и фотография и копия каких-то документов на греческом. *********!
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24.05.2023 00:05 Відповісти
Главное, что в разговоре Дерьмак не участвовал. Хотя в замочную скважину подглядывал.
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23.05.2023 20:59 Відповісти
"его я прислал подглядывать, а он подслушивает" (С)
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23.05.2023 21:20 Відповісти
Надіюсь, що дЄрьмак не був присутній при розмові генералів.
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23.05.2023 20:59 Відповісти
На жаль, для підслуховування розмов Залужного не потрібна особиста присутність єрмака, досить прослуховування, яке здійснюють служби підконтрольні єрмаку
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23.05.2023 21:10 Відповісти
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин
https://www.youtube.com/post/UgkxHhoPibaQHiEQuhN-JYqcRL-364hMK4W- голова Австрійського комітету з членства в НАТО для України:
"Рекомендую Зеленському звільнити Єрмака і перемога буде гарантована."
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23.05.2023 21:11 Відповісти
Залужному вірю..кожному слову. він даремно повітря не сотрясає, як кулеби,ветеринари,ігнати і будений
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23.05.2023 21:00 Відповісти
Ігнат, це речник Сил ППО ЗСУ, яке підлегле Залужному. Він не те що даремно не сотрясатиме повітря, він за рамки написаного для нього прес-реліза навіть вийти не може. Просто запамʼятайте назавжди: ні на яких представників ЗСУ не гавкати.
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23.05.2023 21:10 Відповісти
гавкаешь ти псяра зелена
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23.05.2023 21:13 Відповісти
 
 