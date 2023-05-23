Залужний та командувач ЗС НАТО в Європі Каволі обговорили передачу Україні F-16 та постачання боєприпасів

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з командувачем силами НАТО в Європі генералом Крістофером Каволі. Сторони обговорили передачу Україні F-16 та постачання боєприпасів.

Про це Залужний повідомив на своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Необхідність посилення протиповітряної оборони, в тому числі за допомогою винищувачів F-16, та збільшення кількості боєприпасів - були ключовими темами нашого діалогу", - написав він.

Він зазначив, що під час розмови обговорювалося продовження спільної роботи щодо обслуговування та ремонту військової техніки.

Також Залужний розповів про кількісний та якісний склад українського війська і про ініціативу посилення української морської піхоти за рахунок створення нових бригад.

"Домовилися з генералом Каволі і надалі активно взаємодіяти задля зміцнення обороноздатності України. Дякую партнерам за підтримку та допомогу. Разом - до Перемоги!", - резюмував він.

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