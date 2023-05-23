Залужний та командувач ЗС НАТО в Європі Каволі обговорили передачу Україні F-16 та постачання боєприпасів
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з командувачем силами НАТО в Європі генералом Крістофером Каволі. Сторони обговорили передачу Україні F-16 та постачання боєприпасів.
Про це Залужний повідомив на своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Необхідність посилення протиповітряної оборони, в тому числі за допомогою винищувачів F-16, та збільшення кількості боєприпасів - були ключовими темами нашого діалогу", - написав він.
Він зазначив, що під час розмови обговорювалося продовження спільної роботи щодо обслуговування та ремонту військової техніки.
Також Залужний розповів про кількісний та якісний склад українського війська і про ініціативу посилення української морської піхоти за рахунок створення нових бригад.
"Домовилися з генералом Каволі і надалі активно взаємодіяти задля зміцнення обороноздатності України. Дякую партнерам за підтримку та допомогу. Разом - до Перемоги!", - резюмував він.
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Русня, що з ї_алом, а?
https://www.youtube.com/post/UgkxHhoPibaQHiEQuhN-JYqcRL-364hMK4W- голова Австрійського комітету з членства в НАТО для України:
"Рекомендую Зеленському звільнити Єрмака і перемога буде гарантована."