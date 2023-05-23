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Оголосили підозру депутатці Київради Ар’євій: звинувачують в тому, що вона збила людину на "зебрі" в стані наркотичного сп’яніння

дтп

Правоохоронці повідомили про підозру депутатці Київради у вчиненні ДТП з тяжкими наслідками у стані наркотичного сп’яніння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Дорожня пригода сталася ще 27 листопада 2022 року в Оболонському районі столиці. За висновками експертиз, причиною виникнення дорожньо-транспортної пригоди є грубе порушення підозрюваною вимог ПДР.

Правоохоронці традиційно не називають ім'я підозрюваної, але за даними джерела УП, - це депутатка від "Євросолідарності" Ярина Ар'єва.

Оголосили підозру депутатці Київради Ар’євій: звинувачують в тому, що вона збила людину на зебрі в стані наркотичного сп’яніння 01

Згідно з матеріалами слідства, підозрювана, керуючи автомобілем Volkswagen Polo в стані наркотичного сп’яніння, рухалася проспектом Степана Бандери у напрямку вулиці Богатирської. Наблизившись до нерегульованого пішохідного переходу, жінка не змогла оцінити зміну дорожньої обстановки та скоїла наїзд на жінку-пішохода, заподіявши їй тяжкі тілесні ушкодження.

В результаті ДТП потерпіла отримала переломи ключиці та щелепи з травматичною екстракцією зубів, переломи кінцівок, закриту черепно-мозкову травму та інші ушкодження.

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Повідомляється, що 23 травня 2023 року суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період часу з 20:00 до 06:00 строком на 2 місяці. Прокуратура не згодна з цим рішенням і буде його оскаржувати.

Водійці, що спричинила ДТП, загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 8 років.

Автор: 

депутат (1775) ДТП (4467) Київрада (794) Ар’єва Ярина (3)


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Топ коментарі
+26
WV Polo - прямо очень мажорная машина. Тогда я - десятикратный мажор. При Яныке тоже подобные дела клепались пачками на детей оппозиции.

"... Арьева в Facebook https://www.facebook.com/yarynarieva/posts/pfbid02Ai2MSSiRCVSx7KMLVXM2pBJ1NxmZNjxvkCXVQdCCVAbnLVSGYyFMSuoSW1qeqUs4l подтвердила , что речь идет о совершенном ею ДТП, однако категорически отрицает обвинение в вождении под наркотиками. По ее словам, экспертиза, проведенная сразу после ДТП, показала, что превышения скорости не было, и не выявила никаких наркотиков, и у нее после происшествия "даже не забрали водительские права", а потом "внезапно через полгода всплывает экспертиза со следами наркотиков".

Если нарушила - должна ответить по закону, а если остальное притянуто за уши уже потом - адвокаты разберутся.
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23.05.2023 21:28
+24
Та щось не дуже схожа вона на наркоманку....
Явно не корабельна сосна зі "Слуг олігархів"
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23.05.2023 21:16
+24
Біографію почитай, мажорки не вміють грати на двух музичних інструментах, вони навіть не знають як це правильно без помилок написати, тим паче мажорки не займаються волонерською діяльністю і не працюють аналітиком у Кабінеті виборців Україн
Тут щось інше, журналіст про це не пише.
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23.05.2023 21:23
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Тут ще подробиці від родичів

https://www.facebook.com/elena.evdochenko/posts/5876085235761269
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24.05.2023 14:22 Відповісти
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