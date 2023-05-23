Російська агресія має бути припинена, - керівник МЗС Нідерландів Гукстра у розмові з главою МЗС Китаю Цинь Ганом

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра, який перебуває з візитом в Китаї, наголосив, що російська агресія в Україні має бути припинена.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в твіттері написав міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра.

Він зустрівся з міністром закордонних справ Китаю Цінь Ґаном у Пекіні.

"Нинішня геополітична ситуація вимагає діалогу, дипломатії та співпраці", - написав Гукстра.

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