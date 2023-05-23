УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8593 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 331 4

Російська агресія має бути припинена, - керівник МЗС Нідерландів Гукстра у розмові з главою МЗС Китаю Цинь Ганом

гукстра

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра, який перебуває з візитом в Китаї, наголосив, що російська агресія в Україні має бути припинена.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в твіттері  написав міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра.

Він зустрівся з міністром закордонних справ Китаю Цінь Ґаном у Пекіні.

"Нинішня геополітична ситуація вимагає діалогу, дипломатії та співпраці", - написав Гукстра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ураїнські пілоти "дуже скоро" почнуть навчання на F-16, - глава МЗС Нідерландів Гукстра

Автор: 

Гукстра Вопке (16) Цинь Ган (3)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Глава инзеес китаю цыган
показати весь коментар
23.05.2023 21:42 Відповісти
А де Лі Хуі ? Йому Бучу показали ?
показати весь коментар
23.05.2023 21:46 Відповісти
можна я скажу що йому показали... цьому Лі Хуі
показати весь коментар
23.05.2023 21:54 Відповісти
раССеянская пітерація повинна бути розпущена.. свободу народам раССєї.
показати весь коментар
23.05.2023 22:00 Відповісти
 
 