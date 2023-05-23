Депутат Київради Ар’єва про підозру у ДТП: Категорично спростовую, що вживала наркотики
Депутат Київради із фракації "ЄС" Ярина Ар’єва прокоментувала підозру к скоєнні ДТП у стані наркотичного сп’яніння.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку депутата у фейсбуці.
Ар'єва зазначає, що ДТП відбулось під час блекауту пів року тому, ввечері 27 листопада.
"Постраждала жінка раптово вийшла на дорогу без світловідбиваючих елементів, я не встигла зреагувати. Добре, що їхала з дозволеною швидкістю, що показала експертиза. Моя родина одразу почала допомагати цій жінці з лікуванням, чому є всі підтвердження. Мені дуже шкода і я, як водій, визнаю свою провину. І ми зараз з представниками постраждалої жінки завершуємо перемовини щодо цієї справи", - йдеться у дописі.
Водночас, депутат Київради наголошує, що не вживала наркотиків. "Експертиза, зроблена після ДТП нічого не виявила і у мене навіть не забрали водійські права. Раптом через півроку випливає експертиза зі слідами наркотиків, яких я не вживала. Через півроку!", - пише Ар'єва.
Вона припускає, що звинувачення у вживанні наркотиків пов'язано із участю в акціях проти УПЦ МП. "Я останні два місяці активно брала участь в акціях проти УПЦ біля Лаври. Ієрархи моспатріархату мають великий вплив на правоохоронні органи і це є явно спланована дискредитація", - написала депутат від "ЄС".
"Мені дуже шкода і я відчуваю себе винною у цьому нещасному випадку і весь час співпрацювала зі слідством і буду виконувати свої процесуальні обов’язки. Але я категорично спростовую, що вживала наркотики", - зазначила Ар'єва.
Нагадуємо, прокуратура повідомила Ар'євій про підозру у вчиненні ДТП з тяжкими наслідками у стані наркотичного сп’яніння (ч. 2 ст. 286-1 КК України).
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А де наша військова адміністрація, замість президентської? Чому шапіто замінити неможна..
селищних, міських голів - з 18 рокiв.
Депутат - не керуе, депутат е представником народу на виборнiй посадi. Керують - виконавчi органи. Якщо з 30 - то давайте i в армiю призивати з 30, i iншi обов`язки надавати з 30.
В iншому згоден. Тут треба починати з "і у мене навіть не забрали водійські права" тому що порушення будь якого пункту, санкцiею якого може бути позбавлення прав - тягне за собою вилучення прав на мiсцi. Пила, не пила, але ДТП скоено - права на базу, трьохмiсячний талончик замicть, а там вже суд вирiшить.
Якщо вдалось порiшати тут, то можливо вдалось порiшати i в iнших мiсцях, хтозна.
Про пiвроку - цiлком вирогiдно, в мене було просте створення аварiйноi обстановки, а ми бодалися 4 мiс.
На мою неавторитетну думку, кiся просто зашкварилася, але мiсцевi коментатори а по сувмiсництву антизеленi - просто не можуть повiрити, що людям з партii сивочолого гетьмана теж притаманнi людськi пороки.
І мені байдуже хто і шо думає про експертизу та експертів, що її проводили. Або то правда, що експертиза нічого не виявила, або вона була "куплена" - результат один: доказів винуватості немає. Що там в такому випадку в правовій державі робиться?
І якщо в першому випадку шукати нічого не треба, то у другому потрібне внутрішнє розслідування з усуненням від роботи тих експертів. Таке провадження є? Якщо немає, то дані експертизи сумніву не підлягають.
Все решта - політичні ігри з відрами лайна.
Для проверки этих доводов водителю предложили сдать соответствующие анализы для проведения лабораторного исследования. Емкость с биологическими образцами была опломбирована в присутствии водителя.
По результатам этого исследования в организме Арьевой обнаружили следы каннабиноидов, о чем был составлен соответствующий акт и заключение.
В начале декабря 2022 года подозреваемая сама пришла в медучреждение, чтобы получить заключение ее медицинского осмотра. Там ей сообщили, что во время ДТП она находилась в состоянии наркотического опьянения.
При этом водитель не отрицала этот факт, и также сообщила, что действительно употребляла марихуану, которую ей дала подруга. В дальнейшем подозреваемая расписалась о том, что она получила заключение ее медицинского осмотра, добавляют в прокуратуре.
https://nv.ua/
Я за інше питаю! А ви, не бажаючи відповісти на мої питаня,змінюєте зміст!
Можуть винести будь-який вирок, очима не блимнувши. Справа Червінського підтверджує.
Пригадуєте, як було з мамзель зайцевою у Харкові? І тоді все зам'яли б і парішалі б, якби не трапилось значного розголосу.
Мене бісить, коли у шмаркатої персони раптово проростає на голові нікому крім неї невидима корона. І через то вона срати хотіла на все і на всіх.
Володимир Ар'єв - непоганий журналіст з чіткою і послідовною позицією. За це я його поважаю. Але з донею він оскандалився; нажаль, це факт.
А щодо, як Ви зазначили, "фантазій"... У свій час я наслухався всяких відмазок. Навіть пробував колекціонувати найколоритніші. По пам'яті навів деякі з них.
Ага пох йому
Ця ж влада зелених відома тим що разом із своїми медіалядями носом риє проти політичних опонентів, а як не може нарити то вигадує. І півроку тому нічого небуло, аж раптом через шість місяців виявили..але нарід да, схаває бо і не таке хавав.
воно самозакохане та дуже злопам'ятне. хрипатий нарцис
Можна кинути лайна у темі, побічно пов'язаною із Порошенком. Але в щоденних темах про "проёбы" партії Зеленського не побачиш, релігія парафіянина ЗЕ-кодла не дозволяє