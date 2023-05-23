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Депутат Київради Ар’єва про підозру у ДТП: Категорично спростовую, що вживала наркотики

ар'єва

Депутат Київради із фракації "ЄС" Ярина Ар’єва прокоментувала підозру к скоєнні ДТП у стані наркотичного сп’яніння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку депутата у фейсбуці.

 Ар'єва зазначає, що ДТП відбулось під час блекауту пів року тому, ввечері 27 листопада.

"Постраждала жінка раптово вийшла на дорогу без світловідбиваючих елементів, я не встигла зреагувати. Добре, що їхала з дозволеною швидкістю, що показала експертиза. Моя родина одразу почала допомагати цій жінці з лікуванням, чому є всі підтвердження. Мені дуже шкода і я, як водій, визнаю свою провину. І ми зараз з представниками постраждалої жінки завершуємо перемовини щодо цієї справи", - йдеться у дописі.

Водночас, депутат Київради наголошує, що не вживала наркотиків. "Експертиза, зроблена після ДТП нічого не виявила і у мене навіть не забрали водійські права. Раптом через півроку випливає експертиза зі слідами наркотиків, яких я не вживала. Через півроку!", - пише Ар'єва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оголосили підозру депутатці Київради Ар’євій, яка в стані наркотичного сп’яніння збила людину на "зебрі"

Вона припускає, що звинувачення у вживанні наркотиків пов'язано із участю в акціях проти УПЦ МП. "Я останні два місяці активно брала участь в акціях проти УПЦ біля Лаври. Ієрархи моспатріархату мають великий вплив на правоохоронні органи і це є явно спланована дискредитація", - написала депутат від "ЄС".

"Мені дуже шкода і я відчуваю себе винною у цьому нещасному випадку і весь час співпрацювала зі слідством і буду виконувати свої процесуальні обов’язки. Але я категорично спростовую, що вживала наркотики", - зазначила Ар'єва.

Нагадуємо, прокуратура повідомила Ар'євій про підозру у вчиненні ДТП з тяжкими наслідками у стані наркотичного сп’яніння (ч. 2 ст. 286-1 КК України).

Депутат Київради Ар’єва про підозру у ДТП: Категорично спростовую, що вживала наркотики 01

Автор: 

депутат (1775) ДТП (4467) Київрада (794) Ар’єва Ярина (3)


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Топ коментарі
+35
просто цікаво, яка користь мудрому наріду від 20 річних діпутаток ?
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23.05.2023 21:54
+32
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23.05.2023 22:08
+31
Тю. Можна подумати, що це перша фейкова експертиза після обрання ЗЄ.

Діло Яника живе і процвітає разом з Єрмаком і Татаровим.
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23.05.2023 21:54
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То есть, никаких выборов на горизонте и близко не предвидется.
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23.05.2023 23:07 Відповісти
Ні..каденція цих безстрокова. Надія на військових. Покінчать з мокшами, повернуться й влаштують перевибори.

А де наша військова адміністрація, замість президентської? Чому шапіто замінити неможна..
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24.05.2023 00:37 Відповісти
Те, що вона занадто молода для депутата, давайте відкинемо, бо поки що не має відповідного Закону. А має бути. Вік має значення, коли маєш керувати державними установами. Він має бути можливо з 30 до 70. Можливо. Але не з 18 річчя і до смерті. Але зараз річ йде про звинувачування, яке дивним чином притримували пів року. Бо візьмем мене, як пересічного громадянина, сьогодні пиво,завтра кермо, поліція, штраф, права на рік вилучено. Які пів року? То що там насправді,
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23.05.2023 22:09 Відповісти
Як це нема вiдповiдного закону? ст.6 п.4 ЗУ про вибори депутатів місцевих рад та сільських,
селищних, міських голів - з 18 рокiв.

Депутат - не керуе, депутат е представником народу на виборнiй посадi. Керують - виконавчi органи. Якщо з 30 - то давайте i в армiю призивати з 30, i iншi обов`язки надавати з 30.

В iншому згоден. Тут треба починати з "і у мене навіть не забрали водійські права" тому що порушення будь якого пункту, санкцiею якого може бути позбавлення прав - тягне за собою вилучення прав на мiсцi. Пила, не пила, але ДТП скоено - права на базу, трьохмiсячний талончик замicть, а там вже суд вирiшить.

Якщо вдалось порiшати тут, то можливо вдалось порiшати i в iнших мiсцях, хтозна.

Про пiвроку - цiлком вирогiдно, в мене було просте створення аварiйноi обстановки, а ми бодалися 4 мiс.

На мою неавторитетну думку, кiся просто зашкварилася, але мiсцевi коментатори а по сувмiсництву антизеленi - просто не можуть повiрити, що людям з партii сивочолого гетьмана теж притаманнi людськi пороки.
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23.05.2023 23:00 Відповісти
Я мав на увазі, що не має відповідного закону з НЕ 18 поки що. І на МОЮ думку мав би бути в нашій державі на ******** період. З 30 для депутатів чи керівників вищої ланки- це виключно моя думка. Але до чого тут призов в армію, чи продаж сигарет, алкоголю чи водійських прав тощо. Воно не взаємне.
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23.05.2023 23:24 Відповісти
От мене цікавить: коментатори під цією новиною читали тільки назву? Там чітко написано, що ""Експертиза, зроблена після ДТП нічого не виявила..."
І мені байдуже хто і шо думає про експертизу та експертів, що її проводили. Або то правда, що експертиза нічого не виявила, або вона була "куплена" - результат один: доказів винуватості немає. Що там в такому випадку в правовій державі робиться?
І якщо в першому випадку шукати нічого не треба, то у другому потрібне внутрішнє розслідування з усуненням від роботи тих експертів. Таке провадження є? Якщо немає, то дані експертизи сумніву не підлягають.
Все решта - політичні ігри з відрами лайна.
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23.05.2023 22:12 Відповісти
У неї, кажуть, батько - народний депутат, і експертизу він міг трохи виправити баблом. якщо вона дійсно не вживала наркотики - хай здасть аналізи в незалежну клініку.
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23.05.2023 22:19 Відповісти
Як Зеленський?
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23.05.2023 22:24 Відповісти
Як порошенко
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23.05.2023 22:41 Відповісти
Через півроку?! Чи в ту клініку,в яку зеленський перед стадіоном здавав?
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23.05.2023 22:25 Відповісти
Можна в ту, в яку порошенко здавав
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23.05.2023 22:42 Відповісти
А в яку Порошенко здавав?
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23.05.2023 22:52 Відповісти
Порошенко здавав в міжнародну клініку що перевіряє спортсменів на допінг.
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23.05.2023 23:02 Відповісти
Навряд чи це можливо, WADA займається лише спортсменами, для того і створена.
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23.05.2023 23:28 Відповісти
Можливо. Робить аналізи за гроші,і не з вулиці. Медійним,публічним особам,акторам,навіть надає матеріал і висновки криміналістам
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24.05.2023 10:16 Відповісти
Я в курсі! А Олег Розгонов?
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24.05.2023 10:12 Відповісти
Пресс-секретарь подчеркивает: сразу после ДТП для проведения осмотров на состояние алкогольного и наркотического опьянения, Арьеву доставили в больницу. Врач обнаружила у нее визуальные признаки наркотического опьянения: покраснение белковой оболочки глаз, сухость во рту, подозрительность и тому подобное. Клиническая картина была зафиксирована в соответствующем акте.

Для проверки этих доводов водителю предложили сдать соответствующие анализы для проведения лабораторного исследования. Емкость с биологическими образцами была опломбирована в присутствии водителя.

По результатам этого исследования в организме Арьевой обнаружили следы каннабиноидов, о чем был составлен соответствующий акт и заключение.

В начале декабря 2022 года подозреваемая сама пришла в медучреждение, чтобы получить заключение ее медицинского осмотра. Там ей сообщили, что во время ДТП она находилась в состоянии наркотического опьянения.

При этом водитель не отрицала этот факт, и также сообщила, что действительно употребляла марихуану, которую ей дала подруга. В дальнейшем подозреваемая расписалась о том, что она получила заключение ее медицинского осмотра, добавляют в прокуратуре.
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24.05.2023 15:09 Відповісти
Ну цеж прес- секретут! Це часом не той,кого америкаці бажають лінчувати за глузливе фото?
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24.05.2023 16:03 Відповісти
це офіційна заява прокуратури.
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24.05.2023 18:10 Відповісти
Через півроку?! Мені це говорить дуже багато,як про Ар'єва,так і мразоту на Банковій! А вам?
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24.05.2023 19:00 Відповісти
Суд вже був?
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24.05.2023 19:50 Відповісти
У прокуратурі відтворили картину ДТП за участю Ар'євої та заявили про сліди вживання марихуани

https://nv.ua/
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24.05.2023 20:27 Відповісти
Я запитав інше!
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24.05.2023 20:33 Відповісти
а скільки секунд, чи годин на вашу думку може іти досудове слідство? пів року норм для наших прокурорів
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24.05.2023 21:23 Відповісти
І 5 років не межа! Брали цю планку!
Я за інше питаю! А ви, не бажаючи відповісти на мої питаня,змінюєте зміст!
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25.05.2023 11:47 Відповісти
Те ж саме (здати аналізи в незалежну клініку) вимагали від боневтіка у 2019-му. Нагадати, чим все скінчилось? Як там воно репетувало? "Ми всі президенти!" То якщо одному "президенту" це можна, то і решті також! Що ******* - те й маємо
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23.05.2023 22:27 Відповісти
Тобто ви підтримуєте зельоні методи?
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23.05.2023 22:43 Відповісти
Евгений. Вам может быть и все равно. Однако судя по тексту статьи, "порешания" начались еще на этапе неизъятия прав за нарушение статьи, санкция которой может предполагать их лишение, о чем данная персона чистосердечно по своей глупости и призналась.
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23.05.2023 23:02 Відповісти
Це що, вибори наближаються?
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23.05.2023 22:17 Відповісти
В зезидента війни нема,а вибори - є!
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23.05.2023 22:26 Відповісти
Так якщо ти їхала з дозволеною швидкістю, не вживала ніякої дурі, а людина раптово вискочила на дорогу без світловідбиваючих елементів то в чому ти визнаєш свою провину?
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23.05.2023 22:18 Відповісти
Чого трухін не сидить? Чи він свій?!
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24.05.2023 09:09 Відповісти
Незнаю, запитай у зелених...
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24.05.2023 13:43 Відповісти
Нічого дивного , раз вона з фракції "ЄС" )))
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23.05.2023 22:23 Відповісти
Істину має встановити суд, але, на жаль, суди в кишені єрмаківсько-татарівської ЗеОПи.
Можуть винести будь-який вирок, очима не блимнувши. Справа Червінського підтверджує.
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23.05.2023 22:26 Відповісти
Не ну дійсно, пройшло пів року, аж раптом - вживала. Хоча експертиза після ДТП показала зворотне. Разрахванно на мудрий нарід, котрим хтось в штани наклав..
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23.05.2023 22:30 Відповісти
Не в штани а на голову
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23.05.2023 22:35 Відповісти
Не турбуйтесь, пані та панове. Ніц не буде тій депутані - папік всьо порішає. Чи вже порішав.
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23.05.2023 22:31 Відповісти
Перепрошую, а що мало бути? Швидкість в межах дозволеного (згідно ПДР), перша експертиза нічого не виявила, пішохід перед переходом не пересвідчилась в безпеці переходу(згідно ПДР). То що ж тут порішати? А от те, що після пів року нова експертиза вискочила, то дійсно так, з тим таки треба щось вирішувати.
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23.05.2023 22:39 Відповісти
Ви так і трухіна можете амністувати.
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23.05.2023 22:45 Відповісти
"Ми" ?! Ми не встигли, це .
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24.05.2023 09:26 Відповісти
Ну... якщо вірити всьому, що оповідають такі... персони, то дійсно можна наробити багато цікавих відкриттів. Наприклад, що то була не наркота, а всього лише фізрозчин (нахіба по венах пускати фізрозчин здоровій людині - ще те питання, але то таке). А пішохідний перехід примарився потерпілій особі. І взагалі, потерпіла особа не така вже й потерпіла, бо відбулася тільки двома невеликими синцями, від яких за три дні навіть сліду не лишилося.
Пригадуєте, як було з мамзель зайцевою у Харкові? І тоді все зам'яли б і парішалі б, якби не трапилось значного розголосу.
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23.05.2023 23:21 Відповісти
Такі цікаві у вас фантазії Слуг консультуєте?
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24.05.2023 09:28 Відповісти
Облиште. Шлюгам в аналогічній ситуації я надавав би підсрачників з превеликим задоволенням, і, гадаю, Ви про то чудово знаєте.
Мене бісить, коли у шмаркатої персони раптово проростає на голові нікому крім неї невидима корона. І через то вона срати хотіла на все і на всіх.
Володимир Ар'єв - непоганий журналіст з чіткою і послідовною позицією. За це я його поважаю. Але з донею він оскандалився; нажаль, це факт.
А щодо, як Ви зазначили, "фантазій"... У свій час я наслухався всяких відмазок. Навіть пробував колекціонувати найколоритніші. По пам'яті навів деякі з них.
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24.05.2023 21:48 Відповісти
Мне пох Петро и Зеублюдки. Но в политике не должно быть семейных кланов и депутатов в 23 года. А то, что наркотой не баловалась мы же конечно верим))
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23.05.2023 22:36 Відповісти
Скажіть це Бушам, чи Кеннеді, чи Маккейнам..це нормальна практика коли діти наслідують батьків. І до чого тут клани?
Ага пох йому
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23.05.2023 22:43 Відповісти
Скажу. Якщо б це була донька Буша чи Кенеді преса все б відкапала до її дитячих років.
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23.05.2023 23:12 Відповісти
Як би це була західна пресса, то Зеленського вже б із лайном з'їли і за баканова, і за Червинського, і за Чонгар і за роспуск ради в супереч конституції.
Ця ж влада зелених відома тим що разом із своїми медіалядями носом риє проти політичних опонентів, а як не може нарити то вигадує. І півроку тому нічого небуло, аж раптом через шість місяців виявили..але нарід да, схаває бо і не таке хавав.
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23.05.2023 23:29 Відповісти
"мне пох"(цитата з ваших слів) - це = "какая разніца" чи не зовсім? Якраз преса все вже "відкАпала"(ще цитата). Окрім невідомо звідкіля виниклої експертизи імені татарова через пів-року - нічого немає.
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24.05.2023 09:36 Відповісти
Ар'єв це ти пишеш? Почитай справу, коли кров брали, коли результати підписувавла твоя дочка, як давала пояснення, що подруга дала покурити.
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24.05.2023 12:54 Відповісти
Що вживала наркоту ПЕРЕД ДТП - категорично спростовує. Але не спростовує, що вживає її ВЗАГАЛІ. Тобто, такий грішок, очевидно, за нею водиться. І результати експертизи, можливо, папік купив...
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23.05.2023 23:23 Відповісти
Тобі повилазило, чи ти читати не вмієш?
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23.05.2023 23:33 Відповісти
Ой, а ще вона не спростувала багато чого, що навіть уявити страшно
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24.05.2023 09:40 Відповісти
Лучше узнать хто её устроил в депутаты и зачем.
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24.05.2023 00:09 Відповісти
Ну як хто? Виборці, хто ж іще.
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24.05.2023 05:34 Відповісти
Повилазило ТОБІ. Процитуй, де вона пише, що ВЗАГАЛІ НІКОЛИ НЕ ВЖИВАЛА І НЕ ВЖИВАЄ наркотиків.
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24.05.2023 00:10 Відповісти
А давай ти краще процитуєш, що ти "не оп-івський", за гроші не "працюєш", і взагалі "мімо проходіл"
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24.05.2023 09:43 Відповісти
Зранку вже бояри накотив?
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24.05.2023 10:15 Відповісти
Что тут ещё можна написать: симпатична, права скорее всего купила, опозорила партию Порошенка...
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24.05.2023 00:12 Відповісти
Тобто ти без підготовки кинувся писати і чесно в цьому зізнаєшся
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24.05.2023 09:44 Відповісти
це помста батьку Ярини за критику найвеличнішого підора.
воно самозакохане та дуже злопам'ятне. хрипатий нарцис
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24.05.2023 08:53 Відповісти
Інша справа трухіна із Z-команди. Той абсолютно нєвінават і тіхонєчко в ліс пішов
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24.05.2023 09:08 Відповісти
Зоряний час .

Можна кинути лайна у темі, побічно пов'язаною із Порошенком. Але в щоденних темах про "проёбы" партії Зеленського не побачиш, релігія парафіянина ЗЕ-кодла не дозволяє
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24.05.2023 09:16 Відповісти
Ахахах, які ж прогнозовані дегенерати із Z-команди! Для того аби відвести увагу населення від мародера трубіцина, який втік від суду закордон, зелені гондоми дістали справу піврічної давнини на дочку депутата євросолідарності.
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24.05.2023 09:07 Відповісти
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