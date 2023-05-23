Депутат Київради Ар’єва про підозру у ДТП: Категорично спростовую, що вживала наркотики

Депутат Київради із фракації "ЄС" Ярина Ар’єва прокоментувала підозру к скоєнні ДТП у стані наркотичного сп’яніння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку депутата у фейсбуці.

Ар'єва зазначає, що ДТП відбулось під час блекауту пів року тому, ввечері 27 листопада.

"Постраждала жінка раптово вийшла на дорогу без світловідбиваючих елементів, я не встигла зреагувати. Добре, що їхала з дозволеною швидкістю, що показала експертиза. Моя родина одразу почала допомагати цій жінці з лікуванням, чому є всі підтвердження. Мені дуже шкода і я, як водій, визнаю свою провину. І ми зараз з представниками постраждалої жінки завершуємо перемовини щодо цієї справи", - йдеться у дописі.

Водночас, депутат Київради наголошує, що не вживала наркотиків. "Експертиза, зроблена після ДТП нічого не виявила і у мене навіть не забрали водійські права. Раптом через півроку випливає експертиза зі слідами наркотиків, яких я не вживала. Через півроку!", - пише Ар'єва.

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Вона припускає, що звинувачення у вживанні наркотиків пов'язано із участю в акціях проти УПЦ МП. "Я останні два місяці активно брала участь в акціях проти УПЦ біля Лаври. Ієрархи моспатріархату мають великий вплив на правоохоронні органи і це є явно спланована дискредитація", - написала депутат від "ЄС".

"Мені дуже шкода і я відчуваю себе винною у цьому нещасному випадку і весь час співпрацювала зі слідством і буду виконувати свої процесуальні обов’язки. Але я категорично спростовую, що вживала наркотики", - зазначила Ар'єва.

Нагадуємо, прокуратура повідомила Ар'євій про підозру у вчиненні ДТП з тяжкими наслідками у стані наркотичного сп’яніння (ч. 2 ст. 286-1 КК України).