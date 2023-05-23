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США планують передачу Україні F-16 "у довгостроковій перспективі", - Пентагон

пентагон

Передача F-16 запланована не до контрнаступу ЗСУ, а в довгостроковій перспективі.

Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ

"Постачання F-16 для України належать до довгострокових домовленостей. Ці F-16 не будуть релевантними для майбутнього контрнаступу", - сказав Райдер.

Представник Пентагону також додав, що США розраховують на початок навчання українських пілотів на винищувачах F-16 протягом найближчих тижнів або місяців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Остін минулого місяця ініціював зміну позиції США щодо F-16 для України, - The New York Times

Як повідомлялося, Данія разом з європейськими союзниками має намір не раніше червня почати навчати українських пілотів польотам на винищувачах F-16.

Пентагон (1419) допомога і підтримка (1160) F16 F-16 (673)


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Топ коментарі
+11
Мабуть - в обмін на реформи, та реальну боротьбу з корупцією, зі зрадниками, агентами ФСБ, ригами, та злодіями.
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23.05.2023 22:28
+8
Ви уважно читайте. Мова йде про літаки саме від США, а не Нідерландів чи Данії.
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23.05.2023 22:34
+2
Скільки можна туману напускати: то дам, то не дам.
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23.05.2023 22:29
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Мабуть - в обмін на реформи, та реальну боротьбу з корупцією, зі зрадниками, агентами ФСБ, ригами, та злодіями.
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23.05.2023 22:28 Відповісти
Скільки можна туману напускати: то дам, то не дам.
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23.05.2023 22:29 Відповісти
Ну має ж якась падла в кремлі обсиратися час від часу
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23.05.2023 22:30 Відповісти
Ви уважно читайте. Мова йде про літаки саме від США, а не Нідерландів чи Данії.
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23.05.2023 22:34 Відповісти
Збираються дивитися як наші на них літають, якщо добре, той самі дадуть.
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23.05.2023 22:33 Відповісти
Все дадуть вчасно, не треба реагувати на офіційні заяви.
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23.05.2023 22:40 Відповісти
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23.05.2023 22:40 Відповісти
Формула Байдена: нет зеленского- есть самолеты, есть зеленский - нет самолетов.
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23.05.2023 22:45 Відповісти
Хочешь сказать, что он подначивает переворот? Ты точно в такой формуле уверен?
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23.05.2023 22:56 Відповісти
Переворот? Не приведи Господь. Они просто не дадут зеленскому самолеты. Разве это повод для переворота? Нет. А формула очень простая: пока у власти воры, летать будем на крыльях своих мечт. Про зеленского им известно все, и потому самолетов не будет. Возможно европейцы дадут немного. Но потом. Не просто так они заговорили о выборах. Понимают, с чем имеют дело
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24.05.2023 06:20 Відповісти
Это что бы ***** не рыпался.
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23.05.2023 22:48 Відповісти
ну взагалі серйозні держави так себе не ведуть.
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23.05.2023 22:52 Відповісти
Союзники і друзі справді себе так не поводять.
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23.05.2023 23:36 Відповісти
я думаю, що спочатку в короткостроковій перспективі F-16 будуть поставлені нам із країн ЄС в обмін на більш ******* F-35. А вже після цього до поставок долучаться і Штати. Мабуть так.
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23.05.2023 22:58 Відповісти
Пере що ?
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23.05.2023 22:59 Відповісти
Як що нема підтримки з повітря, то наступу можна і не починати.
Ракетами і авіацією поб,ють наступаючих і танки.
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23.05.2023 23:13 Відповісти
Сектанти продовжують вірувати ...
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23.05.2023 23:39 Відповісти
Вірую, що Зеленський - найвеличніший політик ********** і Єрмак - пророк його!
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23.05.2023 23:56 Відповісти
 
 