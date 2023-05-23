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США планують передачу Україні F-16 "у довгостроковій перспективі", - Пентагон
Передача F-16 запланована не до контрнаступу ЗСУ, а в довгостроковій перспективі.
Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
"Постачання F-16 для України належать до довгострокових домовленостей. Ці F-16 не будуть релевантними для майбутнього контрнаступу", - сказав Райдер.
Представник Пентагону також додав, що США розраховують на початок навчання українських пілотів на винищувачах F-16 протягом найближчих тижнів або місяців.
Як повідомлялося, Данія разом з європейськими союзниками має намір не раніше червня почати навчати українських пілотів польотам на винищувачах F-16.
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+2 Игорь Матвеев #551288
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