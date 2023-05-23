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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росія дійсно контролює більшу частину Бахмуту, - Пентагон

бахмут

Росіянам справді вдалося захопити значну частину Бахмуту в Донецькій області, але Пентагон не оприлюднюватиме своїх оцінок щодо того, чи залишаються там позиції ЗСУ.

Про це повідомив речник Пентагону Патрик Райдер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську Правду. 

"Нам відомо, що Росія справді утримує значну частину території Бахмута та його околиць, але, за нашою оцінкою, українці продовжують вести бойові дії поблизу Бахмута", – заявив він у відповідь на питання, чи контролює РФ місто.

Нагадаємо, 20 травня ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин опублікував відео біля будівлі залізничного вокзалу в центрі Бахмуту, в якому стверджував, що його найманці нібито повністю захопили місто й що 25 травня вони передадуть його "оборону" солдатам Міністерства оборони Росії й підуть.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Це успішна оборонна операція України, - Данілов про Бахмут

Західні ЗМІ повідомили, що на питання, чи перебуває Бахмут під контролем України Зеленський сказав: "Думаю, ні".

Прессекретар Зеленського пізніше заявив, що президент насправді "заперечив взяття" міста.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що росіяни не взяли Бахмут до кінця, там тривають важкі бої.

Пентагон (1419) Бахмут (1560)


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Топ коментарі
+10
Росія контролює не Бахмут, а більшу частину груди будівельного сміття (цегла, шматки бетону, тощо), яке колись носило назву Бахмут. Освободітєлі бл@@ь!
Я оного не розумію, невже росіяни втратили навіть ту одну звивину в голові, яка в них була? Коли на паРашаТВ показують, як Пригожин і його вагнерозомбі махають прапором Власова, стоячи на кучі щебня, і це озвучують як "звільнення міста", невже ні в кого не виникає думки, що ж це за звільнення таке від "нациків", що залишає по собі повністю знищене місто та убитих людей? Що зло в цій історії - Росія?
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23.05.2023 23:04
+7
Бахмут - это эффективное предприятие по утилизации мусора.
Биомусора - более 100 000 организмов там уничтожены по скромной оценке Пентагона.
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23.05.2023 23:10
+6
Захватить что? Там от города почти ничего не осталось. Контролировать развалины, которые они же и разбомбили, это да, это они могут. Но города по факту уже нет
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23.05.2023 23:00
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Захватить что? Там от города почти ничего не осталось. Контролировать развалины, которые они же и разбомбили, это да, это они могут. Но города по факту уже нет
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23.05.2023 23:00 Відповісти
Город которого нєт-який і стане для них могилою
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23.05.2023 23:05 Відповісти
В такому випадку,Для чого було "защищать развалины??" (города по факту уже нет...)),,??
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23.05.2023 23:06 Відповісти
Ну так вышли когда от города уже почти ничего не осталось. Судя по новостям сейчас заходят по флангам, занимают высоты вокруг того что было Бахмутом, и ипашат русню, которая убежать не успела, с высот
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23.05.2023 23:18 Відповісти
Судя по новостям від "зе марафону" ( оборона Бахмуту - це стратегічно важливе завдання )
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23.05.2023 23:23 Відповісти
Звыняйте, я земарафон не смотрю, не знаю что там
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23.05.2023 23:31 Відповісти
Нашо Ви те лайно дивитесь?
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24.05.2023 09:48 Відповісти
"Судя по новостям сейчас заходят по флангам," - "Нашо Ви те лайно дивитесь?" хоча , "а какая разница??@
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24.05.2023 10:25 Відповісти
Росія контролює не Бахмут, а більшу частину груди будівельного сміття (цегла, шматки бетону, тощо), яке колись носило назву Бахмут. Освободітєлі бл@@ь!
Я оного не розумію, невже росіяни втратили навіть ту одну звивину в голові, яка в них була? Коли на паРашаТВ показують, як Пригожин і його вагнерозомбі махають прапором Власова, стоячи на кучі щебня, і це озвучують як "звільнення міста", невже ні в кого не виникає думки, що ж це за звільнення таке від "нациків", що залишає по собі повністю знищене місто та убитих людей? Що зло в цій історії - Росія?
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23.05.2023 23:04 Відповісти
Умом Кацапию не понять.
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23.05.2023 23:09 Відповісти
Там и одной извилины нет. Так, просто нитка между ушей, чтоб уши не отвалились
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23.05.2023 23:21 Відповісти
а буба в уші дує...
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23.05.2023 23:05 Відповісти
станеш між мною і Ніною? - буде вбивство!
кац відійшов... - син в нас!
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23.05.2023 23:32 Відповісти
Da ti buhoy v hlaminu🤣🌹🥃
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24.05.2023 01:15 Відповісти
спокійно, селяни,,, ви вже майже під кацапнею!
це хлопцям, яких ви здаєте кацапні, ще воювати - не добамбіла Україна вас - дура бо...
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24.05.2023 01:32 Відповісти
Так,майже не там,всі згодні,але....іши люди дедедеддеее вони,ні ні,масквашвжя,еще парочку.....
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24.05.2023 01:43 Відповісти
дедедеддеее?
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24.05.2023 01:46 Відповісти
Дудуду там,там дуду.
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24.05.2023 01:47 Відповісти
"іши люди дедедеддеее вони,ні ні,масквашвжя"
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24.05.2023 01:47 Відповісти
Еще парочку,масквашвея,еще парочку....
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24.05.2023 01:48 Відповісти
та і нашо тобі - і так вже папалам "масквашвея"?
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24.05.2023 01:51 Відповісти
Еще парочку,дудудудудуду
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24.05.2023 01:52 Відповісти
Дуду?
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24.05.2023 01:53 Відповісти
ви поц...
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24.05.2023 01:48 Відповісти
Ви поц?Дудудудудуду.Ви поц,дуду
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24.05.2023 01:49 Відповісти
Куку каку,кака,ві поц,дуду,дуду,ві поц,яяяяяяя,ура
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24.05.2023 01:50 Відповісти
підвердження бухого в хлам ідіота прийнято....
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24.05.2023 01:53 Відповісти
Сцу тобі в пащу,ти ідеш на ***,а я спати,зіваю вже від тебе.Гуднайт блювотіння🤣🌹
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24.05.2023 01:55 Відповісти
алік - бережи печінь!.
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24.05.2023 01:58 Відповісти
здохнеш же по тупому - таке...
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24.05.2023 02:00 Відповісти
Пі пф пі пфпф абирвалг,пфтпф пф.....
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24.05.2023 01:46 Відповісти
абирвалг нажерся скрепно знову....
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24.05.2023 02:13 Відповісти
дати тобі в шахтерський хлебальник?
чи сам собі даш, пьянь хронічна?
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24.05.2023 02:18 Відповісти
"Пусть было, как было, - ведь как-нибудь да было! Никогда так не было, чтобы никак не было." (Швейк)
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23.05.2023 23:05 Відповісти
Сьогодні кацапня щось там контролює, завтра в чорних пакетах на родіну.
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23.05.2023 23:05 Відповісти
Контролируют цоколь..А теперь накрить их артой в одном месте проще чем по всей линии фронта выискывать
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23.05.2023 23:06 Відповісти
Бахмут - это эффективное предприятие по утилизации мусора.
Биомусора - более 100 000 организмов там уничтожены по скромной оценке Пентагона.
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23.05.2023 23:10 Відповісти
Ты либо пьян, либо дурак, если зовешь это эффективным.

Эффективным это было бы, если б там были наши депутаты против их зеков.
А так, с их стороны погиб биомусор, с нашей стороны погиб цвет нации. Ну и чему ты радуешься ?
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23.05.2023 23:17 Відповісти
у тебя есть варианты? кстати если бы и правда погибли депутаты Украина закончилась бы еще быстрей чем от потери территорий, а кроме того все-равно пришлось бы набирать новых, так что думать надо прежде чем писать
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24.05.2023 00:15 Відповісти
Конечно. Самый первый вариант - не называть это эффективным. Неизбежным - да, необходимым - может быть. Но только не эффективным.
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24.05.2023 00:53 Відповісти
Генерал Кривонос сомневается в этой оценке, посмотри Ютуб.
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23.05.2023 23:18 Відповісти
Давай до нас,будеш генералом.Скільки можна вже ховатися?🤣🌹
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24.05.2023 00:10 Відповісти
Ну от дійсно,давай вже до нас,ну скільки можна клацати рогами з дивану?Кулемет зможеш тримати?🤣🌹
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24.05.2023 00:21 Відповісти
нет, уж лучше вы к нам.
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24.05.2023 00:25 Відповісти
Так я ж у вас не пишу коментарі цілодобово.То давайте ви до нас.Кулемет навчимо тримати в руках,замість клави🤣🌹
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24.05.2023 00:35 Відповісти
Зможеш тримати кулемет?🤣🌹
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24.05.2023 00:36 Відповісти
поц не шумі - ти на ногах ніяк, полупідар ваенний...
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24.05.2023 02:33 Відповісти
тобі щелбан - і в тебе сотрясеніе всего тела.... - воен сраний....
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24.05.2023 02:37 Відповісти
Сцу тобі в пащу,на *** пшло🤣🌹
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24.05.2023 10:33 Відповісти
Чи українці будуть тримати кулемет,а ти будеш бити рогами коментарі на Цензорі?Ти собі це так уявляєш?🤣🌹
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24.05.2023 00:41 Відповісти
Та ладно, секрет Полишинеля. Большую часть они уже месяца два контролируют.
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23.05.2023 23:15 Відповісти
Такие все грамотные....Эксперты мля,да там куча бетона,да там одни цоколи,да там куча кирпича....Особенно нравяться,выводы и умозаключения,громадян окремих...в основному з глибокого тилу.А мозгов нехватает понять чего так????Попробую,может дойдёт.....Так потому что наши воины,держали каждый дом,каждую улицу....героически!Поэтому руины,поэтому вагнерзек в ноль!!!!То что кацапня на данный момент,там..это факт.Но я думаю Сырский что то придумает.......
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23.05.2023 23:26 Відповісти
Я знаю точно что схемы в Киевгорстрое и Будкэпитале крышует и контролирует Ермак
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24.05.2023 01:13 Відповісти
 
 