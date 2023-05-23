Росія дійсно контролює більшу частину Бахмуту, - Пентагон
Росіянам справді вдалося захопити значну частину Бахмуту в Донецькій області, але Пентагон не оприлюднюватиме своїх оцінок щодо того, чи залишаються там позиції ЗСУ.
Про це повідомив речник Пентагону Патрик Райдер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську Правду.
"Нам відомо, що Росія справді утримує значну частину території Бахмута та його околиць, але, за нашою оцінкою, українці продовжують вести бойові дії поблизу Бахмута", – заявив він у відповідь на питання, чи контролює РФ місто.
Нагадаємо, 20 травня ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин опублікував відео біля будівлі залізничного вокзалу в центрі Бахмуту, в якому стверджував, що його найманці нібито повністю захопили місто й що 25 травня вони передадуть його "оборону" солдатам Міністерства оборони Росії й підуть.
Західні ЗМІ повідомили, що на питання, чи перебуває Бахмут під контролем України Зеленський сказав: "Думаю, ні".
Прессекретар Зеленського пізніше заявив, що президент насправді "заперечив взяття" міста.
Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що росіяни не взяли Бахмут до кінця, там тривають важкі бої.
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Я оного не розумію, невже росіяни втратили навіть ту одну звивину в голові, яка в них була? Коли на
паРашаТВ показують, як Пригожин і його вагнерозомбі махають прапором Власова, стоячи на кучі щебня, і це озвучують як "звільнення міста", невже ні в кого не виникає думки, що ж це за звільнення таке від "нациків", що залишає по собі повністю знищене місто та убитих людей? Що зло в цій історії - Росія?
кац відійшов... - син в нас!
це хлопцям, яких ви здаєте кацапні, ще воювати - не добамбіла Україна вас - дура бо...
чи сам собі даш, пьянь хронічна?
Биомусора - более 100 000 организмов там уничтожены по скромной оценке Пентагона.
Эффективным это было бы, если б там были наши депутаты против их зеков.
А так, с их стороны погиб биомусор, с нашей стороны погиб цвет нации. Ну и чему ты радуешься ?