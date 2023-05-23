Росія дійсно контролює більшу частину Бахмуту, - Пентагон

Росіянам справді вдалося захопити значну частину Бахмуту в Донецькій області, але Пентагон не оприлюднюватиме своїх оцінок щодо того, чи залишаються там позиції ЗСУ.

Про це повідомив речник Пентагону Патрик Райдер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську Правду.

"Нам відомо, що Росія справді утримує значну частину території Бахмута та його околиць, але, за нашою оцінкою, українці продовжують вести бойові дії поблизу Бахмута", – заявив він у відповідь на питання, чи контролює РФ місто.

Нагадаємо, 20 травня ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин опублікував відео біля будівлі залізничного вокзалу в центрі Бахмуту, в якому стверджував, що його найманці нібито повністю захопили місто й що 25 травня вони передадуть його "оборону" солдатам Міністерства оборони Росії й підуть.

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Західні ЗМІ повідомили, що на питання, чи перебуває Бахмут під контролем України Зеленський сказав: "Думаю, ні".

Прессекретар Зеленського пізніше заявив, що президент насправді "заперечив взяття" міста.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що росіяни не взяли Бахмут до кінця, там тривають важкі бої.